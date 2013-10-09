万科前九个月销售同比增逾三成

路透上海10月9日 - 中国最大房地产企业--万科(000002.SZ)周三刊登公告称，前九个月公司实现销售1,285亿元人民币，同比增长33%；近期万科还新增11个土地储备项目，这些项目共涉及地价款逾160亿元。

公告显示，万科9月实现销售面积131.1万平方米，销售金额155.7亿元。前三季公司累计实现销售面积1,098.7万平方米。

在近期获得的11个地块中，有不少大体量项目，例如深圳南山留仙洞项目，项目计容积率建筑面积约133.6万平方米。万科拥有该项目100%权益，须支付地价款约53.99亿元； 东莞虎门大宁项目，计容积率建筑面积约78.4万平方米。万科拥有该项目100%权益，须支付地价款约31.4亿元。

据国内媒体此前报导，9月4日万科力挫佳兆业(1638.HK)和中国海外发展(0688.HK)，拿下深圳留仙洞这块产业办公用地，这也是万科首次在深圳获得的产业办公用地。万科希望通过参与该区域的建设，推动城市的升级，同时增强商业开发能力。

万科A周二收报9.55元，过去三个月累计下跌4.5%。（完）

欲了解详情，可点选深圳证交所公告 here

(发稿 林琦; 审校 黄凯)

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