继续扩大增值税改革范围--国税局长

路透广州3月26日电---中国国家税务总局局长肖捷周日表示,将继续扩大增值税改革试点地区和行业范围,不失时机地将增值税制度引入到服务业领域,并希望广东也能加入相关试点.

他在首届岭南论坛上称,未来要继续推进增值税改革,在一些重点领域和关键环节取得突破,加快经济结构调整.

国家税务总局曾经做过测算,营业税改增值税以後,可以带动国内生产总值(GDP)增长0.5个百分点,拉动出口增长0.7个百分点,同时还可以带来新增就业岗位约70万个.

"不过,若(增值税)改革全面推开,税收净减收将超过1,000亿元,...但增值税可以有效避免重复征税,有利於推动产业转型、升级的发展."肖捷称.

他并称,在财税体制上,国家目前对增值税是实行中央与地方的分税制,原来属於营业税的这部分收入,转成增值税以後,仍然归属於地方,保障地方政府的财政能力.

今年1月,上海进行了增值税扩围试点,虽然试点时间不长,但已经感觉到了变化,降低了大部分人的纳税负担.如试点的小规模纳税人,大多由原来5%的税率降为3%,税负的下降幅度约40%.

不过,在试点中也注意到,像交通运输类企业有部分纳税人税负有所增加.解决这个问题,根本上还是要靠深入改革,完善相关配套措施.

肖捷表示,下一步将继续扩大试点地区和行业范围, 希望广东能够开展相关试点,因为珠三角加入试点,将会为试点增添新的示范效应.

增值税已经在全世界170多个国家实施,增值税的核心特征是它的抵扣机制,能够有效地避免重复征税.由於当时条件的制约,1994年中国建立的增值税制度在改革的深度和广度上还没有完全到位.(完)

--发稿 李文科/毕晓雯; 审校 曾祥进

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