中国呼吁梵蒂冈为改善中梵关系创造条件

中国周四表示，希望罗马教廷在新教皇领导下，与中方相向而行，为双方改善关系创造有利条件。中国外交部发言人华春莹在例行记者会上对阿根廷大主教贝尔戈里奥当选新任教皇表示祝贺，并称中国处理中梵关系的两条基本原则是“一贯的，没有变化”，希望梵方采取“灵活务实”的态度。路透