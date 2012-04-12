一季度VC/PE基金募资疲软 LP短期保持观望--投中集团

中信股份预计中澳铁矿去年减值8-10亿美元 对盈利仍有影响
路透香港2月15日 - 中国综合企业--中信股份周三称，预计中澳铁矿去年减值拨备金额在8-10亿美元(税后)之间，对该公司的盈利仍有影响。
路透北京4月12日电---中国咨询机构ChinaVenture投中集团发布最新报告称,今年一季度创业投资(VC)/私募股权投资(PE)基金募资疲软,且预计未来一年,中国基金募资都将难以达到2010-2011年的活跃状态.
报告分析指出,整体来看,一季度的募资困境与VC/PE市场投资及退出层面的持续低迷息息相关,而二级市场低迷也对LP(有限合伙人)的资产配置产生直接影响.
"短期来看,LP对於投资VC/PE基金仍将保持观望甚至收缩的态度,"报告并表示,一季度募资活跃度继续下滑是受市场降温、年度调整及春节假期等诸多因素影响.
据投中集团旗下数据产品CVSource统计,今年一季度中国VC/PE市场募集完成18支基金,环比下降67.3%.而开始募集方面,本季共有21支新基金启动并开始募集,环比下降48.8%,总目标规模亦环比下降13.8%,同比则分别下降47.5%和9%.
不过,当季募资完成规模则为73.4亿美元,较上季度上升6.4%.去年四季度,基金募资完成规模曾出现明显下滑.
同时,投中统计显示,一季度人民币基金仍占主导地位,在募资完成基金中占比达88.9%.另外,从基金的投资策略来看,专业化基金占有较高比例,包括医疗卫生、消费品及绿色环保等基金均于当季完成了募资.
国家发改委副主任张晓强此前透露,即将於本周五公布的一季度中国国内生产总值(GDP)增长约8.4%.路透综合21家机构预测中值结果显示,一季度GDP料同比增长8.3%,连续第五个季度下滑.同时,中国股市沪综指.SSEC3月累计下挫6.8%,单月表现为半年来最差.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 丁淑琴
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