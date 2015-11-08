独家：中国与委内瑞拉央行商谈货币互换事宜--消息

路透委内瑞拉加拉加斯11月6日 - 两名知情消息人士对路透称，委内瑞拉央行与中国央行正在就一项可能进行的货币互换进行对话，这将使委内瑞拉能提高正在减少的外汇储备。

其中一名消息人士称，这项协议将为委内瑞拉提供融资，用于进口中国商品，或以人民币形式保存其部分外汇储备，从而留出更多美元储备来满足外国债券偿付需要。目前投资者担心委内瑞拉可能发生违约。

中委两国央行对话至少在10个月前就已开始，消息人士不清楚是哪方发起这次对话，但表示双方尚未达成协议。

另一名消息人士称，尚未达成的部分原因在于中国持有委内瑞拉货币的好处并不是那么显而易见。

尚不清楚双方是否接近达成协议，也不清楚互换安排能否落实。

委内瑞拉央行未立即回应置评请求。

中国人民银行一名官员称，她没有获得有关中委可能进行货币互换的信息。一外交部发言人称，中国高度重视与委内瑞拉的合作，但称不了解此事。

其中一名消息人士称，若该操作进行，可能涉及委内瑞拉在中国央行开立等值30亿美元的人民币帐户。

中国相应也会开立等值的委内瑞拉货币账户，用向委内瑞拉支付商品和服务款项。(完)