独家：中国与委内瑞拉央行商谈货币互换事宜--消息

中国五大商业银行获准阶段性下调存款准备金率一个百分点--消息
路透香港1月20日 - 三位消息人士周五透露，中国五大商业银行已于日前获准阶段性下调存款准备金率一个百分点，以应对春节期间暂时性的流动性紧张问题；此次下调将于春节后，由央行相机恢复正常。
路透委内瑞拉加拉加斯11月6日 - 两名知情消息人士对路透称，委内瑞拉央行与中国央行正在就一项可能进行的货币互换进行对话，这将使委内瑞拉能提高正在减少的外汇储备。
其中一名消息人士称，这项协议将为委内瑞拉提供融资，用于进口中国商品，或以人民币形式保存其部分外汇储备，从而留出更多美元储备来满足外国债券偿付需要。目前投资者担心委内瑞拉可能发生违约。
中委两国央行对话至少在10个月前就已开始，消息人士不清楚是哪方发起这次对话，但表示双方尚未达成协议。
另一名消息人士称，尚未达成的部分原因在于中国持有委内瑞拉货币的好处并不是那么显而易见。
尚不清楚双方是否接近达成协议，也不清楚互换安排能否落实。
委内瑞拉央行未立即回应置评请求。
中国人民银行一名官员称，她没有获得有关中委可能进行货币互换的信息。一外交部发言人称，中国高度重视与委内瑞拉的合作，但称不了解此事。
其中一名消息人士称，若该操作进行，可能涉及委内瑞拉在中国央行开立等值30亿美元的人民币帐户。
中国相应也会开立等值的委内瑞拉货币账户，用向委内瑞拉支付商品和服务款项。(完)
(编译 王丽鑫；审校 白云)
路透香港1月20日 - 三位消息人士周五透露，中国五大商业银行已于日前获准阶段性下调存款准备金率一个百分点，以应对春节期间暂时性的流动性紧张问题；此次下调将于春节后，由央行相机恢复正常。
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。