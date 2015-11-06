中电控股越南合资电厂项目将获得中国国开行投融资

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港11月6日 - 香港发电及供电商--中电控股(0002.HK)称，其于越南的合资电厂项目将获得中国国家开发银行的投融资。
在中国国家主席习近平和越南党总书记阮富仲的见证下，中电的合资公司永新与国开行在河内签订备忘录，承诺致力就发展永新三期项目开展投融资合作。
中电的声明并称，该项目将有望成为越南其中一个最先采用进口煤炭的发电厂，总装机容量为1,980兆瓦（三台机组各660兆瓦），电厂位置靠近胡志明市，首台机组预计于2020年投产。
中电财务总裁彭达思表示，“公司期望透过这次与中国内地财务机构和电力设备制造商的合作，以助其客户越南电力集团进一步实现成为东盟地区领先公用事业机构的目标。”（完）
(记者 雷美珍；审校 张喜良)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。