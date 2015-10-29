版本:
中国
亚洲 | 2015年 10月 29日 星期四 18:29 BJT

习近平下周将出访越南

路透北京10月29日 - 中国国家主席习近平下周将出访越南。

中国外交部发言人陆慷在例行记者会上表示，习近平将于11月5-6日出访越南，11月6-7日出访新加坡。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐