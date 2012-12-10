越南两大主要城市发生反华示威

越南河内及胡志明这两大城市周日爆发罕见但短暂的反华示威活动。中国此前要求越方停止在争议海域单边开采石油，并停止对中国渔船的干扰。去年6-8月及今年7月时，越南曾爆发过一系列针对中国领土主权诉求的示威活动。图为越南7月份反华示威资料图片。路透