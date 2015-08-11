中国若实行脱离发展水平的高福利政策易阻滞经济社会发展--专家

路透北京8月11日 - 人民日报周二刊登署名文章称，中国作为一个人口众多、发展很不平衡的大国，如果实行脱离发展水平的高福利政策，更容易阻滞经济社会持续健康发展。

该篇署名中国人民大学教授李义平的文章称，过高福利是经济发展的陷阱，高福利直接影响积累，影响创新和经济结构升级。高福利的资金来源往往是高税收或高负债，不利于经济社会可持续发展。

“当前中国在积极完善社会保障体系的同时，应汲取高福利国家的教训，谋求实实在在的经济发展和社会进步。”文章称。

文章称，要始终咬紧经济发展不放松。只有不断创新、提升产业结构的高质量发展，才是解决中国经济社会问题的根本途径，要正确处理眼前和长远、积累和消费的关系，循序渐进、量力而行地提高福利水平，以稳健的经济发展实现可持续的福利提升。

同时，社会保障与生产力发展水平应该相适应。应向广大人民群众说明社会保障水平是受生产力制约的，只有通过积累、通过发展才能有更高水平的社会福利。同时发挥中国家庭自我保障的传统优势，把自我保障与社会保障结合起来，完善适合国情和发展实际的福利制度和保障体系。

文章分析称，高福利阻碍经济发展的原因之一，就在于没有正确处理消费与积累的关系。高福利容易产生道德祸因，造成社会资源浪费和国民惰性。

瑞典的高福利靠的是高税收、高财政赤字，希腊的高福利是靠高负债支撑的。以高税收支撑高福利，必然减少企业发展资金，制约企业发展，无异于杀鸡取卵。

靠负债支撑福利是寅吃卯粮。由于社会福利水平上调容易下调难，公众很难接受紧缩政策，因而只能借新债还旧债，以致窟窿越来越大，最终酿成债务危机。

文章称，由国家提供的高福利是一种公共品，如同计划经济体制下的大锅饭，不吃白不吃，因而会埋下道德祸因。这些现象一旦具有普遍性，社会资源遭到严重浪费，国民精神不再积极向上，就会影响经济发展。

高福利是一种社会资源再分配，运用过度会挫伤生产积极性。高福利是通过税收进行的社会资源再分配。这种再分配在现代社会是必要的，但运用过度则会产生明显弊端。（完）

(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)

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