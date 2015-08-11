中国若实行脱离发展水平的高福利政策易阻滞经济社会发展--专家

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京8月11日 - 人民日报周二刊登署名文章称，中国作为一个人口众多、发展很不平衡的大国，如果实行脱离发展水平的高福利政策，更容易阻滞经济社会持续健康发展。
该篇署名中国人民大学教授李义平的文章称，过高福利是经济发展的陷阱，高福利直接影响积累，影响创新和经济结构升级。高福利的资金来源往往是高税收或高负债，不利于经济社会可持续发展。
“当前中国在积极完善社会保障体系的同时，应汲取高福利国家的教训，谋求实实在在的经济发展和社会进步。”文章称。
文章称，要始终咬紧经济发展不放松。只有不断创新、提升产业结构的高质量发展，才是解决中国经济社会问题的根本途径，要正确处理眼前和长远、积累和消费的关系，循序渐进、量力而行地提高福利水平，以稳健的经济发展实现可持续的福利提升。
同时，社会保障与生产力发展水平应该相适应。应向广大人民群众说明社会保障水平是受生产力制约的，只有通过积累、通过发展才能有更高水平的社会福利。同时发挥中国家庭自我保障的传统优势，把自我保障与社会保障结合起来，完善适合国情和发展实际的福利制度和保障体系。
文章分析称，高福利阻碍经济发展的原因之一，就在于没有正确处理消费与积累的关系。高福利容易产生道德祸因，造成社会资源浪费和国民惰性。
瑞典的高福利靠的是高税收、高财政赤字，希腊的高福利是靠高负债支撑的。以高税收支撑高福利，必然减少企业发展资金，制约企业发展，无异于杀鸡取卵。
靠负债支撑福利是寅吃卯粮。由于社会福利水平上调容易下调难，公众很难接受紧缩政策，因而只能借新债还旧债，以致窟窿越来越大，最终酿成债务危机。
文章称，由国家提供的高福利是一种公共品，如同计划经济体制下的大锅饭，不吃白不吃，因而会埋下道德祸因。这些现象一旦具有普遍性，社会资源遭到严重浪费，国民精神不再积极向上，就会影响经济发展。
高福利是一种社会资源再分配，运用过度会挫伤生产积极性。高福利是通过税收进行的社会资源再分配。这种再分配在现代社会是必要的，但运用过度则会产生明显弊端。（完）
(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
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