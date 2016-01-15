分析师看中国12月信贷和M2数据

路透上海/北京1月15日 - 中国人民银行周五公布数据显示，去年12月新增人民币贷款5,978亿元，低于此前路透7,000亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)同比增长13.3%，略低于路透调查中值13.5%。

央行数据并显示，12月末人民币贷款余额93.95万亿元，同比增长14.3%，路透调查中值为14.8%。12月社会融资规模增量为1.82万亿元，分别比上月和上年同期多7,927亿元和2,477亿元。

2015年全年来看，人民币贷款增加11.72万亿元，同比多增1.81万亿元；社会融资规模增量为15.41万亿元，比上年少4,675亿元。

主要数据:

--去年12月新增人民币贷款5,978亿元，路透调查中值为7,000亿元

--去年12月末M2同比增长13.3%，路透调查中值为13.5%

--去年12月末人民币贷款余额同比增长14.3%，路透调查中值为14.8%

以下为市场人士的评论:

--中信证券固收团队 明明：

贷款结构有所改善。金融机构全口径贷款有所下降，但向实体经济投放的信贷仍保持稳定；票据融资拖累新增贷款，但中长期信贷维持在较高位置。12月票据融资贷款减少662亿元，主要源于下半年票据利息与负债成本的倒挂。这表明，收益率倒挂的情况难以长期维系，银行最终将减少对该类资产的配置，对当前受配资情绪推动的债牛行情具有较强警示意义。

综合社会融资规模、M2以及信贷数据来看，M2同比增速虽有下滑，但总体结构仍然理想。实体经济的融资切实增长，而其流动性资金增多将支持企业活力恢复。我们认为，展望2016年，财政发力将仍然持续，而在利率低位的状况下，筹资活动将维持在高位。在资金错配收益率下降的情况下，银行自身也会谋变，不能指望银行长期充当债市的“接盘侠”的角色。

综合以上，在债券供给逐渐放量的状况下，“资产荒”状况将逐渐缓解。而在宽财政带动下，经济活力也将不断释放，经济在2016年人民币加入SDR之前将迎来见底回升。因此，不能指望这种供需错配格局下的收益率下行将长期持续。维持2016年对10年期国债在2.8-3.4%区间波动的判断不变。

--中泰证券固收分析师 项飞燕

社融环比增幅明显，同比上升7%。人民币贷款、企业债券及表外票据是主要贡献。其中委托贷款达到3,500多亿，环比增幅明显，或与年末加速还款产生的过桥融资有关。受人民币贬值压力外币贷款下滑明显，不排除企业通过境内贷款偿还境外贷款，实际的贷款增量需求或弱于数据表现。

前期M2快速上升主要是地方债发行转化为企业活期资金，推高M2增速，12月地方债发行明显减弱导致M2回落。同时也与外汇占款下降导致的基础货币回落有关。今年预计地方债供给明显增加，M2上升的压力仍大，财政发力下，信贷扩张从私人转向政府趋势有加速迹象。

12月央行口径外汇占款下降7,000多亿，基础货币缺口加大，银行超储水平下降，需继续降准缓解资金压力，汇率渐稳下，1月降准仍可期。经济下行压力下，供给侧改革也不能脱离需求管理，私人部分信贷扩张依旧乏力，通缩压力仍大，需继续降低实际利率水平。

--方正证券高级宏观分析师 杨为敩

从需求结构来看，间接融资表现似乎要弱于直接融资，贷款情况的走弱一方面在于融资环境的改善对贷款的阶段性推动基本结束，另一方面在于对非银行业金融机构贷款12月净偿还金额为2,196亿元，第三是银行间货币供应重新回到了紧张状态。第三点不容小觑，可能是贷款增速回落如此迅速的关键原因。

12月地方债还是支撑总体需求的关键所在，地方政府融资需求目前远高于民间需求，政策性需求和市场化需求的结构失衡值得关注。

今年在经济边际企稳的大判断下，货币政策可能会阶段性缓释，来维持资金需求的总体稳定。我们预计下一次降准可能会在节前出现，一方面维稳跨节资金面，另一方面补充货币供应，维持银行供血能力的稳定性。

在货币政策今年“碎顿式”放松的假设下，我们预计今年资金需求整体趋稳，M1、M2等货币供应数据也趋于稳定，可能不会出现明显的上升或下降趋势。

--光大证券 徐高 杨业伟：

社融快速投放将推动实体经济资金面进一步宽松，为投资企稳创造宽松货币环境。

随着信贷和社融的继续加速投放，实体经济资金面延续宽松态势。固定资产投资资金来源同比增速在11月已经超过投资增速在5个百分点以上，显示资金已经不是投资回升的制约因素，而是意愿不足限制投资回暖。

随着经济下行压力加大推动政策重心向稳增长转移，投资意愿将出现明显改善，推动实体经济出现企稳回升。

----中金债券团队

总体来看，数据好于市场预期，尤其是M2增速和社融增量高于预期。但M2增速高于预期与财政支出力度持续透支有关，未来会重新回落。我们预计今年M2和社融增速将持续回落。年初以来，各类型机构对债券配置需求偏强，显示资产荒局面未改，而电厂耗煤量等高频数据也显示经济动能依然疲弱。虽然旧口径贷款略超预期，但仍主要是政策性银行主导，实体经济融资需求并无明显改善。

社融增量较高与部分企业年末改善报表以及债券统计时间错位等因素相关，可持续性也存疑。2015年全年社会融资低于2014年，经济下行导致实体融资需求不足，尽管居民按揭融资和专项金融债相关融资对社融有所支撑，但总体社会融资需求下滑仍然较为明显。

在大宗商品持续下跌，全球金融市场动荡的大背景下，中国经济和通胀下行以及货币政策进一步放松只是时间问题，债券收益率下行的趋势依然延续。市场预期走在前面会导致收益率曲线变平，但并非泡沫。

--九州证券全球首席经济学家 邓海清：

12月社融增量远超市场预期，新增人民币贷款两口径数据不同，社融中的贷款规模仍高。

从12月金融数据来看，超高的社融与“资产荒”形成巨大反差，“非标”、债券、股权、票据融资均大幅飙升，贷款规模也维持较高水平。同时，企业活跃度确实出现好转，预期未来企业融资仍将提高。在央行“放水”持续低于市场预期的背景下（资金供给少），企业融资需求在回暖（资金需求多），“资产荒”局面有望结束，“资产荒”导致的债市泡沫必将破裂。

--招商证券固收团队 孙彬彬、高志刚

12月社融增量超出市场预期，主要由于委托贷款和未贴现票据大幅增加，导致表外融资合计增加5,000亿以上，债券融资规模创历史新高，社会融资需求呈现出一定好转迹象，尤其是表外融资。

货币总体投放超出年初目标，信贷和社融表现有一定改善迹象，但整体仍然偏弱，货币向实体经济传导仍有阻碍，未来货币政策仍将以维稳为主，注重向实体经济的传导效果。资金面基本无忧，在汇率波动加大的当下，降准或继续延后，更依赖公开市场操作熨平资金面。在基本面弱企稳信号愈发增多的背景下，利率上行风险更大，利率风险大于流动性风险，短久期好于长久期，建议杠杆优先、控制久期。

--东兴证券高级债券分析师 郑良海：

M2增速环比下滑因外汇占款减少，基础货币投放下降所致。同时，M2增速维持全年目标以上，也是货币政策和财政政策双松使然，财政支出扩张下财政存款大幅减少。2016年，中央和地方赤字率上升，积极财政政策将继续发力。全年信贷扩张是受益于年内数轮货币宽松政策刺激，但实体经济疲软，信贷需求并不旺盛，不良贷款增加也使银行有惜贷情绪浓，因此月度新增贷款数据波动较大。社融数据连续两月扩张。一方面是11月基数不高，另一方面是因为债券为主的直接融资和表外融资放量。

货币政策宽松格局没有改变，央行降准一度落空不代表告别刺激，继续宽松依然可期，流动性工具多样化和传统宽松相结合依然是主基调。未来三年债务置换继续扩张，以及政府赤字率上升，需要货币政策协调配合。当前汇率贬值压力并未有效缓解，人民币汇率上升依然如泰山压顶，我们认为央行搏击做空RMB，并非代表不能忍受人民币贬值，而是在意人民币贬值的速度，匀速或低速贬值利于出口提振和转移经济泡沫，经常项目继续改善，也利于外储企稳。

--恒丰银行研究院宏观经济与金融市场研究员 蔡浩

从新增贷款细项数据来看，12月新增中长期贷款占比明显提高，中长期贷款和短期贷款两项加总的数据明显超过12月新增人民币贷款5,978亿的总额，这应该是前期发放的非银金融机构贷款年底集中到期的缘故，对实体经济发放的新增人民币贷款与11月相比基本相当。

12月社融规模大幅增加，一方面表明中央政府稳增长的力度加大，一方面也凸显出当前经济下行压力仍然很大，在经济尚未见底的情况下，供给侧结构性改革将和需求管理共存，如何取得其中的平衡，将需要决策层和经济社会一起努力。

--民生银行金融市场部首席分析师 李志强：

M2增速还可以，波动不大。新增贷款更能反应融资需求，增量比较低，这也是延续了前面的一个下滑吧。这主要因为融资需求起不来，而且也到年底了，也没有什么特别强烈的投资需求。另外一个因素可能是企业不太缺流动资金。

单考虑目前数字的话，应该可以促成央行降准了，而且刚刚公布的外占减少得也比较厉害，降准概率上升。不过现在来看，降息的作用不大，因为利率本身也比较低了。

--招商银行资产管理部高级分析师 刘东亮：

12月社会融资数据显着偏强，主要靠表外融资推升。

2015年全年对实体经济发放的贷款增加较多，人民币信贷占社融比重提升，显示宽松货币政策对信贷的刺激作用正在显现，同时央行将表外融资压回表内的政策效果也较显着，表外融资风险得到初步控制，值得注意的是，外币贷款的减少也对提升人民币信贷占比带来较大帮助。

不好的一面是，2015年全年社融总量出现萎缩，意味着融资占GDP的比重在下降，虽然控制表外融资和降低实体经济杠杆符合监管政策方向，但在经济下行阶段，融资总量萎缩对经济企稳不利，且会加大实体经济资金可获得性的难度。

今年值得关注的问题是，随着人民币贬值预期发酵，企业的外币融资料进一步收缩，且大型企业会将存量外币融资向人民币融资进行转化，规模应较为可观，因此料带来人民币贷款、债券、股票融资需求的额外上升，但在资产荒背景下，债券融资需求料不会对债市构成压力。

预计2016年宽松政策仍会继续，降准、降息料陆续出现，维持全年降息2-3次，降准4-5次的判断。

--国务院发展研究中心金融研究所 王洋：

12月M2虽然比11月回落，但也属于一个比较高的位置，超过年初既定目标，市场预期中的降准一直未兑现，可能也和这有关。如果1月M2继续回落到一定范围，降准可能出现。

2015年全年新增信贷创新高，说明在贷款投放上，应该已经没什么控制了。但社融同口径减少，反映实体经济融资需求不足，说明经济总体还是在一个疲弱的状态。今年去产能还要持续，1月信贷即使会反弹，但估计银行也不太好做。

后续政策上，伴随经济结构调整步伐，放松还会持续。

价格工具方面，利率水平已经偏低，继续下行空间缩窄，但降息还可再见到；相对来说，数量工具上，降准空间还是不小的。另外，不排除央行会加大专项金融债、PSL等新型工具的使用，以提高政策针对性。

--德国商业银行中国经济学家 周浩：

社融当中贷款这块少放了，应该主要是表外的贡献，去年整个企业债券都是很火热的，资产配置荒，找不到资产的情况下，大家有什么先拿什么。

1月份贷款就会大幅度增加了，银行一般都是愿意在年初放房贷，年末可能会压一压，而且目前来看房贷的规模在中长期贷款里是大头。

M2符合预期，存贷比考核取消以后，M2的波动减缓，季节性也不像以前明显。

现在政策面临比较尴尬的局面，债券市场已经Price in(反应预期)至少一次降息和多次降准，实际上人民币贬值的压力比较大，政策过度宽松的可能性又不是那么大，政策还是会坚持在两者之间取一个平衡，还是认为一季度会有一次降息，但之后可能性就较低了，降准的话还是看每个季度一次，但具体频率仍会受到人民币汇率走势的牵制；而未来财政政策还是将发挥更大的作用。

--三菱东京日联银行中国首席金融市场分析师 李刘阳：

2015年M2全年总量不低，从11月M2攀升来看，可能是财政从那时就开始加速投放了。全年贷款创新高，但这么大量的贷款，对经济的提振作用没有想像中大，应该是用在债务滚动上的比较多。所以今年提出去产能，这也是供给侧改革的意义所在吧。

政策展望上，虽然中国利率下调的空间不大，但我们觉得必要性还是有。除为了弥补去产能的损失外，赤字率提高，国债、地方债发行量增加，也需要一个低利率融资环境。

至于降准，因最近汇率有所放松，资金外流补充压力减小，预计在实施频率上，会比去年要放缓一些，一季度一次可能会好一点。此外，不论是公开市场逆回购，还是MLF，都有期限短和成本相对高的缺点，无法替代降准。

总的来说，货币政策肯定还是向松的方向前进，频率会放缓。

**相关背景**

--随着中国制造业去产能、房地产去库存和实体经济去杠杆持续推进，银行业信用风险明显增大。据两位消息人士透露，中国2015年银行业新增不良贷款倍增至逾5,000亿元人民币，全年净利润增速则放缓至2.3%。

--中国2015年通胀数据低位收官，全年CPI涨幅不及年初3%目标位一半创六年新低；PPI则扩大跌幅录得连四年负增长。分析人士预计，通胀温和、工业领域通缩状况在2016年仍会延续，但PPI跌幅有望收窄，考虑到人民币贬值预期下资金外流，今年货币政策将维持边际宽松。

--中国央行表示，当前中国经济金融运行总体平稳，但国际国内经济金融形势依然复杂严峻，2016年要实施稳健的货币政策，营造适宜的货币金融环境，灵活运用各种工具组合，保持银行体系流动性合理充裕。

--人民日报1月4日援引权威人士称，坚持积极的财政政策和稳健的货币政策，但重点和力度有所调整。稳健货币政策要灵活适度，主要体现在为结构性改革营造适宜的货币金融环境，降低融资成本，既要防止顺周期紧缩，也绝不要随便放水，而是针对金融市场的变化进行预调微调，保持流动性合理充裕和社会融资总量适度增长。

--中央经济工作会议将去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板列为2016年经济工作五大任务。中国供给侧改革策略终于从“纸上谈兵”落到了实际政策操作层面，结构性改革进入攻坚阶段。（完）