新疆疏勒成功处置一起暴恐袭击案 击毙六名暴徒--天山网

韩国总统候选人文在寅称韩国应在解决朝鲜核问题中承担积极角色
路透首尔5月9日 - 韩国总统热门候选人文在寅周二表示，韩国应在外交关系方面承担更为积极的角色，以遏制朝鲜的核威胁，而不是在美国和中国展开会谈时作壁上观。
路透北京1月12日 - 据中国新疆自治区官网天山网周一称，新疆疏勒县成功处置一起暴恐袭击案件，六名暴徒欲引爆爆炸装置被公安民警击毙。
报导称，1月12日10时10分许，新疆疏勒县县城一商业区群众发现一可疑人员携带爆炸装置，立即报警。警方迅速出警，该暴徒持斧袭警并欲引爆爆炸装置时被击毙。
处置过程中，又先后有五名暴徒欲引爆爆炸装置袭击，被公安民警果断击毙。公安民警和群众无人员伤亡。（完）
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(发稿 沈燕; 审校 黄凯)
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