新疆疏勒成功处置一起暴恐袭击案 击毙六名暴徒--天山网

韩国总统候选人文在寅称韩国应在解决朝鲜核问题中承担积极角色

路透首尔5月9日 - 韩国总统热门候选人文在寅周二表示，韩国应在外交关系方面承担更为积极的角色，以遏制朝鲜的核威胁，而不是在美国和中国展开会谈时作壁上观。