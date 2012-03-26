中国唯品会在纽约首日上市跌破发行价

路透3月23电---中国在线零售商--唯品会控股有限公司(Vipshop Holdings)(VIPS.N)在纽约市场首日上市表现疲弱,即便该公司大幅调降发行价,也未能驱散投资者对其亏损持续扩大且公司架构复杂的担忧.

唯品会控股总部位於中国广州,是去年8月以来首家赴美上市的中资公司,其发行价定为每股6.50美元,低於每股8.50-10.50美元的参考区间.

本周稍早,该公司向美国证券交易委员会(SEC)报告,部分现有股东,包括与创业投资基金红杉资本(Sequoia Capital)有关联的实体,已同意在此番发行中认购2,000万美元的美国存托股份(ADS).这通常是一个积极信号,但投资者依然谨慎.

尽管唯品会开展业务恰逢中国消费行业蓬勃发展的时期,但该公司自2009年以来一直未能实现盈利.虽然公司2011年营收激增,但当年亏损额仍有扩大.

唯品会的公司架构也令人担忧.作为一家可变利益实体(VIE,variable interest entity),该架构安排允许中资公司变通一些禁止外商投资的规定.

唯品会的首次公开发行(IPO)被其他期望登陆美国市场的中国企业视作风向标.最近几周其他四家中资公司已提交上市申请,包括易传媒(AdChina),神州租车(China Auto Rental),盛大文学海外控股公司(Cloudary Corporation)和上海新生源医药集团有限公司(Newsummit Biopharma Holdings).

唯品会借助是次IPO募集资金7,150万美元,该公司通过其网站vipshop.com的快速销售,向中国消费者提供超过1,900款品牌商品.

高盛和德意志银行担任此次IPO的联席账簿管理人.

唯品会的ADS在纽约证券交易所收报5.50美元,较发行价大跌15%.(完)

--编译 肖群英;审校 徐文焰

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