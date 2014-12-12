四分之一法国选民将在周日总统决选时弃权--民调
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。
路透北京12月12日 - 中国与越南再次因南海问题起冲突。此前越南表示已向仲裁庭表达对菲律宾提起的南海问题仲裁案的立场。
中国外交部周四晚间发布声明，要求越方切实尊重中方的领土主权和海洋权益，并称中国在南海的主权和相关权利主张是在长期的历史过程中逐步形成的。
声明指出，中方坚持“不接受、不参与”菲律宾单方面提起的南海问题仲裁案的原则立场。
越南外交部称，已经向仲裁庭表达对仲裁案的立场，以确保该仲裁庭会照顾到“我们的合法权利和利益”。
越南外交部还表示，越南拥有历史证据和法律依据支持其主张，反对中国的“单方面”主张。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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