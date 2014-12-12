日本股市：收涨0.6%至六周收盘高位，因利好财报提振科技股大涨
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京12月12日 - 中国与越南再次因南海问题起冲突。此前越南表示已向仲裁庭表达对菲律宾提起的南海问题仲裁案的立场。
中国外交部周四晚间发布声明，要求越方切实尊重中方的领土主权和海洋权益，并称中国在南海的主权和相关权利主张是在长期的历史过程中逐步形成的。
声明指出，中方坚持“不接受、不参与”菲律宾单方面提起的南海问题仲裁案的原则立场。
越南外交部称，已经向仲裁庭表达对仲裁案的立场，以确保该仲裁庭会照顾到“我们的合法权利和利益”。
越南外交部还表示，越南拥有历史证据和法律依据支持其主张，反对中国的“单方面”主张。（完）
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)
路透惠灵顿5月1日 - 新西兰央行周一就检讨银行业资本规定征求意见，称对任何新规则都保持开放态度。资本规定规则旨在应对银行业的风险。
路透东京5月1日 - 日本短期公债价格周一略下跌，此前日本央行削减对剩余期限三至五年的公债购买量；而假期即将来临，市场交投稀疏，整体人气迟滞。 指标10年期公债未有交易，10年期公债期货 收平，报151.02。 东京市场将从周三起因黄金周假期休市三天。一些亚洲和欧洲市场周一因假期休市。 日本央行周一在其例行购债操作中，将剩余期限三至五年的公债购买规模降至3,000亿 日圆(26.9亿美元)，前次为3,200亿日圆。 规模下降符合预期，据日本央行周五公布的例行购债操作细节，日本央行计划5月在每 次操作中买进2,500-3,500亿日圆剩余期限三到五年的日本公债，少于4月的3,000-4,000亿 日圆，以及3月的3,500-4,500亿日圆。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价