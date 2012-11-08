美大选结果消除联储政策疑虑 影响超过财政悬崖

路透伦敦11月7日电---全球顶尖投资机构预计,奥巴马连任美国总统将引起全球债市、股市温和反弹,因为在白宫针对美国联邦储备委员会(美联储,FED)和中国的政策立场方面,市场忧虑得到缓解.

虽然在日益迫近的财政悬崖问题上,奥巴马难免要与共和党掌控的众议院打一场硬仗,但投资者认为,美联储政策的不确定感消除,将是这一选举结果对全球的主要影响.

明年初自动生效的6,000亿美元减支增税计划能有大多机率得到避免,影响了所有的展望评估,并可能限制市场涨势.但全球投资者大多保持整体看涨的观点,因认为持续的宽松货币政策将支持经济逐渐复苏.

"对付熟悉的事物总好过对付陌生事物,从货币和汇率政策角度来看尤其如此."高盛董事长奥尼尔(Jim O'Neill)称,"共和党对美联储和中国外汇政策的立场算是有点未知,这让我们紧张,市场应该也一样."

"希望这个选举结果将迫使人们理智起来,在财政悬崖问题上做一些妥协,但对这一点我不是太有信心."

美联储四年来一直维持近零利率,并再三购买公债和创造货币,这些都压低了美元,并增加了美元在全球的流动性,从而推高全球股市、贵金属、新兴市场和高收益债券的价格.

自奥巴马2008年首次当选美国总统以来,美国名义国内生产总值(GDP)增长了9%,不过标准普尔500指数.SPX则累计上涨近60%,高收益债券价格更是翻了一番.MSCI明晟新兴市场指数.MSCIEF大涨120%,新兴市场债券基金平均上扬逾60%,现货金亦累计跳涨150%.

罗姆尼团队在大选前指责美联储的政策立场引发通胀,这让人们担心他若当选则将反对伯南克2014年续任美联储主席,并任命一名立场更加强硬的人选.这也让美联储在就业部份的使命前景堪虑.美联储有两大使命,即低通胀和创造就业.

此外,罗姆尼还誓言将中国列为汇率操纵国,亦让全球发达和新兴市场感到不安.许多人担心,罗姆尼此举或将导致中美两国爆发严重的贸易争端.

因此,大选结果消除了这些风险,被认为是有益于全球基金,因为这巩固了基於货币政策支持助力的交易策略,尽管完全看涨的人士不多,而且大多数人就"财政悬崖"发出警告.

"全球市场可能持乐观态度,除非他们被迫不能这麽想,"Blackrock Investment Institute首席策略师Ewen Cameron Watt表示.该机构管理约3.6万亿(兆)美元资产.

"只要不出现严重的财政僵局,重点将放在美联储,而美联储目前看来料将保持高度宽松的政策,带动经济温和复苏.这对股市而言是理想的情况."

**存在折衷的空间**

Cameron Watt认为未来四周针对财政僵局的协商显然至关重要.在这方面,周二大选的计票细节也很重要.

他表示,"有种看法认为,仔细研究投票模式,及为何共和党在失业率如此之高的情况下会败选,共和党应该想想,他们是否在一些重要议题之争过度偏右,这是否会影响他们处理财政悬崖的态度值得关注."

其他基金经理人亦有类似的憧憬,认为两党可借用"辛普森-鲍尔斯"小组2010年的减赤计划来达成折衷方案.

"在见过许多叫嚣及威吓之後,我们觉得有希望按照辛普森-鲍尔斯提议达成一项预算协议.辛普森-鲍尔斯提案把减支与增税的比例定为3比1."Fidelity Worldwide Investment全球证券主管Richard Lewis表示.该公司管理逾2,300亿美元资产.

汇丰资产管理首席策略师Phil Poole也认为,将会达成妥协,市场应该重点关注大选对货币政策和贸易问题的宏观影响.汇丰资产管理旗下管理的全球资产超过4,000亿美元.

"人们在近期内要消化两大主要因素.其一,伯南克仍是美联储主席,因此宽松货币政策以及美联储已经承诺的那些政策都将继续执行.这对风险资产有利."Poole说.

"其二,罗姆尼曾谈及给中国贴上汇率操纵国的标签,现在来看,这种情况不会发生了,中美之间关系紧张的可能性也降低了."

对於新兴市场债券来说尤其是这样,这类债券是全球表现最好的资产之一,今年以来已上涨了12-16%.

"现状保持不变,最主要的就是,美联储将继续维持量化宽松,以及"较长时期低利率"的政策.这(对风险资产)有支撑作用."Investec Asset Management新兴市场债券联合主管Werner Gey Van Pittius说.

Van Pittius认为,这将促使新兴市场债券与发达国家债券的收益率差进一步缩窄.目前新兴市场美元计价主权债券与美国公债的利差仍有285个基点,本币计价债券的利差更是达到550基点左右.(完)

--编译 程琳/许娜/王翔琼/郑茵;审校 蔡美珍

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。