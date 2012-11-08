美大选结果消除联储政策疑虑 影响超过财政悬崖

《路透晚报》--2月28日
美国总统特朗普正在争取将美国军费开支提高9%，并称此举是“有历史意义的”，即便美国已逐步结束了在伊拉克和阿富汗的主要战事且仍是全球军事实力最强的国家。白宫一名预算官员表示，特朗普在其首份预算提案中，将要求国会把下一财年的国防部开支提高540亿美元，并将非国防开支削减540亿美元，包括大幅缩减对外援助。
路透伦敦11月7日电---全球顶尖投资机构预计,奥巴马连任美国总统将引起全球债市、股市温和反弹,因为在白宫针对美国联邦储备委员会(美联储,FED)和中国的政策立场方面,市场忧虑得到缓解.
虽然在日益迫近的财政悬崖问题上,奥巴马难免要与共和党掌控的众议院打一场硬仗,但投资者认为,美联储政策的不确定感消除,将是这一选举结果对全球的主要影响.
明年初自动生效的6,000亿美元减支增税计划能有大多机率得到避免,影响了所有的展望评估,并可能限制市场涨势.但全球投资者大多保持整体看涨的观点,因认为持续的宽松货币政策将支持经济逐渐复苏.
"对付熟悉的事物总好过对付陌生事物,从货币和汇率政策角度来看尤其如此."高盛董事长奥尼尔(Jim O'Neill)称,"共和党对美联储和中国外汇政策的立场算是有点未知,这让我们紧张,市场应该也一样."
"希望这个选举结果将迫使人们理智起来,在财政悬崖问题上做一些妥协,但对这一点我不是太有信心."
美联储四年来一直维持近零利率,并再三购买公债和创造货币,这些都压低了美元,并增加了美元在全球的流动性,从而推高全球股市、贵金属、新兴市场和高收益债券的价格.
自奥巴马2008年首次当选美国总统以来,美国名义国内生产总值(GDP)增长了9%,不过标准普尔500指数.SPX则累计上涨近60%,高收益债券价格更是翻了一番.MSCI明晟新兴市场指数.MSCIEF大涨120%,新兴市场债券基金平均上扬逾60%,现货金亦累计跳涨150%.
罗姆尼团队在大选前指责美联储的政策立场引发通胀,这让人们担心他若当选则将反对伯南克2014年续任美联储主席,并任命一名立场更加强硬的人选.这也让美联储在就业部份的使命前景堪虑.美联储有两大使命,即低通胀和创造就业.
此外,罗姆尼还誓言将中国列为汇率操纵国,亦让全球发达和新兴市场感到不安.许多人担心,罗姆尼此举或将导致中美两国爆发严重的贸易争端.
因此,大选结果消除了这些风险,被认为是有益于全球基金,因为这巩固了基於货币政策支持助力的交易策略,尽管完全看涨的人士不多,而且大多数人就"财政悬崖"发出警告.
"全球市场可能持乐观态度,除非他们被迫不能这麽想,"Blackrock Investment Institute首席策略师Ewen Cameron Watt表示.该机构管理约3.6万亿(兆)美元资产.
"只要不出现严重的财政僵局,重点将放在美联储,而美联储目前看来料将保持高度宽松的政策,带动经济温和复苏.这对股市而言是理想的情况."
**存在折衷的空间**
Cameron Watt认为未来四周针对财政僵局的协商显然至关重要.在这方面,周二大选的计票细节也很重要.
他表示,"有种看法认为,仔细研究投票模式,及为何共和党在失业率如此之高的情况下会败选,共和党应该想想,他们是否在一些重要议题之争过度偏右,这是否会影响他们处理财政悬崖的态度值得关注."
其他基金经理人亦有类似的憧憬,认为两党可借用"辛普森-鲍尔斯"小组2010年的减赤计划来达成折衷方案.
"在见过许多叫嚣及威吓之後,我们觉得有希望按照辛普森-鲍尔斯提议达成一项预算协议.辛普森-鲍尔斯提案把减支与增税的比例定为3比1."Fidelity Worldwide Investment全球证券主管Richard Lewis表示.该公司管理逾2,300亿美元资产.
汇丰资产管理首席策略师Phil Poole也认为,将会达成妥协,市场应该重点关注大选对货币政策和贸易问题的宏观影响.汇丰资产管理旗下管理的全球资产超过4,000亿美元.
"人们在近期内要消化两大主要因素.其一,伯南克仍是美联储主席,因此宽松货币政策以及美联储已经承诺的那些政策都将继续执行.这对风险资产有利."Poole说.
"其二,罗姆尼曾谈及给中国贴上汇率操纵国的标签,现在来看,这种情况不会发生了,中美之间关系紧张的可能性也降低了."
对於新兴市场债券来说尤其是这样,这类债券是全球表现最好的资产之一,今年以来已上涨了12-16%.
"现状保持不变,最主要的就是,美联储将继续维持量化宽松,以及"较长时期低利率"的政策.这(对风险资产)有支撑作用."Investec Asset Management新兴市场债券联合主管Werner Gey Van Pittius说.
Van Pittius认为,这将促使新兴市场债券与发达国家债券的收益率差进一步缩窄.目前新兴市场美元计价主权债券与美国公债的利差仍有285个基点,本币计价债券的利差更是达到550基点左右.(完)
--编译 程琳/许娜/王翔琼/郑茵;审校 蔡美珍
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