天津、河北等15个省市确定为地方国库现金管理试点地区

路透上海4月13日 - 中国财政部周二稍晚发布通知称，为进一步扩大地方国库现金管理试点范围，促进地方国库现金管理工作规范有序开展，确定天津、河北等15个省(区、市)为2016年地方国库现金管理试点地区。

通知并称，此次纳入试点的地区要结合本地实际，抓紧研究制定本地区国库现金管理操作实施细则，及时上报月度操作计划和每次操作具体信息，招标公告和中标结果应及时公开。

另外，15个省（区、市）还包括吉林、江苏、浙江、安徽、福建、厦门、江西、海南、四川、陕西、甘肃、青海、新疆。

质押品管理方面，通知还强调，地方政府债券不受发行主体限制可跨地域质押，试点地区不得指定特定质押品种。

财政部已于去年批准上海、北京、深圳、广东、黑龙江和湖北六省市进行地方国库现金的招标试点。路透曾报导，在此前多地试点基础上，财政部2016年起将地方国库现金定期存款自主招标范围扩大至全国。

截至目前，今年仅进行一期九个月800亿元的国库现金招标；2015年财政部共进行了10期国库现金定期存款招标，期限包括三、六和九个月三种，总额5,100亿元；2014年招标期数为12期，规模总计6,200亿元。(完)