天津、河北等15个省市确定为地方国库现金管理试点地区

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透上海4月13日 - 中国财政部周二稍晚发布通知称，为进一步扩大地方国库现金管理试点范围，促进地方国库现金管理工作规范有序开展，确定天津、河北等15个省(区、市)为2016年地方国库现金管理试点地区。
通知并称，此次纳入试点的地区要结合本地实际，抓紧研究制定本地区国库现金管理操作实施细则，及时上报月度操作计划和每次操作具体信息，招标公告和中标结果应及时公开。
另外，15个省（区、市）还包括吉林、江苏、浙江、安徽、福建、厦门、江西、海南、四川、陕西、甘肃、青海、新疆。
质押品管理方面，通知还强调，地方政府债券不受发行主体限制可跨地域质押，试点地区不得指定特定质押品种。
财政部已于去年批准上海、北京、深圳、广东、黑龙江和湖北六省市进行地方国库现金的招标试点。路透曾报导，在此前多地试点基础上，财政部2016年起将地方国库现金定期存款自主招标范围扩大至全国。
截至目前，今年仅进行一期九个月800亿元的国库现金招标；2015年财政部共进行了10期国库现金定期存款招标，期限包括三、六和九个月三种，总额5,100亿元；2014年招标期数为12期，规模总计6,200亿元。(完)
(发稿 吴芳；审校 杨淑祯)
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路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。