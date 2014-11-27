沃尔玛宣布解雇中国区数名高管以降低成本

路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8967元附近
路透上海4月27日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8967元附近，较上日贬值约122点。
路透11月26日 - 沃尔玛(Wal-Mart)(WMT.N)表示，该公司已解聘中国区数名高管，藉此降低在中国的运营成本。沃尔玛一直在竭力应对中国销售放缓及激烈价格竞争等难题。
沃尔玛发言人Brooke Buchanan表示，数名高管已被解聘，旨在帮助“建立一个更有效率的结构，让我们未来的业务更具竞争力”。
Buchanan并未公布诸如解聘人数或其职位等进一步细节。
彭博稍早报导称，大约30名资深高管已遭解聘，其中包括沃尔玛及其山姆会员商店中国区的若干总监与副总裁。
沃尔玛公布，截至10月31日当季中国区营收下滑0.8%，归因于中国政府的节支举措与通缩。
沃尔玛在中国的业务受挫，包括在驴肉中发现狐狸肉成分的食品安全丑闻。该公司正建立自己的配送中心，以管理产品质量。
沃尔玛去年10月曾表示，计划2014年至2016年在中国新开110家商店，同时关闭一些店面，作为中国业务重整的一部分。(完)
(编译 陈宗琦；审校 王兴亚)
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