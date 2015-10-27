万向钱潮称国开发展基金向旗下万向精工增资2.686亿元

路透上海10月27日 - 中国汽车零部件生产商--万向钱潮股份有限公司(000559.SZ)周二公告称，国开发展基金有限公司将以现金方式对其下属全资子公司--万向精工进行单方面增资，增资金额为2.686亿元人民币，增资完成后拥有万向精工16.67%的股权。

而国开发展基金是国家开发银行下属全资子公司，采用建立专项建设基金的方式，用于项目资本金投入、股权投资和参与地方投融资公司基金；国开发展基金此项投资亦表明，除投资地方基建项目外，专项金融债募集的资金也会对一些工业制造企业给予关注。

万向钱潮的公告并指出，国开发展基金对万向精工的投资期限为自首笔增资款缴付完成日之日起15年，而在投资期限内,国开发展基金的平均年化投资收益率最高不超过1.2%；在投资期限内及投资期限到期后，国开发展基金有权按照合同约定行使投资回收选择权。

项目建设期届满后，国开发展基金有权要求万向钱潮按照本条规定的时间、比例和价格回购国开发展基金持有的万向精工股权，万向钱潮有义务按照国开发展基金要求回购有关股权。

万向钱潮指出，国开发展基金投资入股万向精工，有利于加快该公司投资扩能项目实施进度，降低资金成本，进而提高公司整体效益。

2014年万向精工实现营业收入154,345.14万元，净利润12,431.26万元。

此前中国为挽经济颓势将推出万亿元专项金融债发行计划，财政部贴息以及募集资金定向投放地方基础建设项目。国家发改委9月时表示，第一批专项建设基金已投放到位，第二批在9月底前实现投放。

据地方政府网站信息显示，根据国家发改委安排，“2015年第三批专项建设基金项目”基金总额为2,000-3,000亿元，分五大类共33个专项。

财新网曾报导，今年由国家开发银行及农业发展银行发行的专项建设债，前两批已发行结束，年利率为1.2%，期限20年。（完）