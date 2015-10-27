万向钱潮称国开发展基金向旗下万向精工增资2.686亿元

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透上海10月27日 - 中国汽车零部件生产商--万向钱潮股份有限公司(000559.SZ)周二公告称，国开发展基金有限公司将以现金方式对其下属全资子公司--万向精工进行单方面增资，增资金额为2.686亿元人民币，增资完成后拥有万向精工16.67%的股权。
而国开发展基金是国家开发银行下属全资子公司，采用建立专项建设基金的方式，用于项目资本金投入、股权投资和参与地方投融资公司基金；国开发展基金此项投资亦表明，除投资地方基建项目外，专项金融债募集的资金也会对一些工业制造企业给予关注。
万向钱潮的公告并指出，国开发展基金对万向精工的投资期限为自首笔增资款缴付完成日之日起15年，而在投资期限内,国开发展基金的平均年化投资收益率最高不超过1.2%；在投资期限内及投资期限到期后，国开发展基金有权按照合同约定行使投资回收选择权。
项目建设期届满后，国开发展基金有权要求万向钱潮按照本条规定的时间、比例和价格回购国开发展基金持有的万向精工股权，万向钱潮有义务按照国开发展基金要求回购有关股权。
万向钱潮指出，国开发展基金投资入股万向精工，有利于加快该公司投资扩能项目实施进度，降低资金成本，进而提高公司整体效益。
2014年万向精工实现营业收入154,345.14万元，净利润12,431.26万元。
此前中国为挽经济颓势将推出万亿元专项金融债发行计划，财政部贴息以及募集资金定向投放地方基础建设项目。国家发改委9月时表示，第一批专项建设基金已投放到位，第二批在9月底前实现投放。
据地方政府网站信息显示，根据国家发改委安排，“2015年第三批专项建设基金项目”基金总额为2,000-3,000亿元，分五大类共33个专项。
财新网曾报导，今年由国家开发银行及农业发展银行发行的专项建设债，前两批已发行结束，年利率为1.2%，期限20年。（完）
(发稿 边竞; 审校 黄凯)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。