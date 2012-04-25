中国警告朝鲜不要进行核试验

马来西亚警方指认一名朝鲜使馆官员为金正男遇刺案嫌犯
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚警方周三指认一名朝鲜使馆高级官员为金正男遇刺案的嫌犯之一，并称另一嫌犯与朝鲜航空公司有关联。
路透北京4月25日电---中国周三警告朝鲜不要进行核试验。外界普遍预期朝鲜近期将实施核试验。
一名消息人士告知路透，朝鲜已经基本完成第三次核试验的准备工作。若朝鲜进行核试验，必将招致更多国际谴责。
中国外交部副部长崔天凯在周三的媒体吹风会上表示，朝鲜半岛及东北亚的和平与稳定关系到中国国家利益，也关系到所有相关各方的利益。
当被问及朝鲜进行第三次核试验的可能性时，崔天凯指出，中国反对任何可能损害朝鲜半岛和东北亚地区和平与稳定的行为，因为这将损害中国国家安全利益以及所有各方利益。
我们认为，任何一方都不应采取可能加剧紧张局势的行动。
崔天凯还表示，维护朝鲜半岛和东北亚地区的和平与稳定不是中国单方面的事情，而是各方共同的责任。
他指出，中国在这个问题上的基本立场是，相关各方应该坚定不移地维护朝鲜半岛和东北亚地区的和平与稳定。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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