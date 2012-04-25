中国警告朝鲜不要进行核试验

路透北京4月25日电---中国周三警告朝鲜不要进行核试验。外界普遍预期朝鲜近期将实施核试验。

一名消息人士告知路透，朝鲜已经基本完成第三次核试验的准备工作。若朝鲜进行核试验，必将招致更多国际谴责。

中国外交部副部长崔天凯在周三的媒体吹风会上表示，朝鲜半岛及东北亚的和平与稳定关系到中国国家利益，也关系到所有相关各方的利益。

当被问及朝鲜进行第三次核试验的可能性时，崔天凯指出，中国反对任何可能损害朝鲜半岛和东北亚地区和平与稳定的行为，因为这将损害中国国家安全利益以及所有各方利益。

我们认为，任何一方都不应采取可能加剧紧张局势的行动。

崔天凯还表示，维护朝鲜半岛和东北亚地区的和平与稳定不是中国单方面的事情，而是各方共同的责任。

他指出，中国在这个问题上的基本立场是，相关各方应该坚定不移地维护朝鲜半岛和东北亚地区的和平与稳定。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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