中国发改委精简重大水利建设项目审批程序 下放初步设计审批权限

路透北京8月21日 - 为稳增长，加快投资审批速度，中国国家发改委会同水利部周五印发《关于精简重大水利建设项目审批程序的通知》，明确减少中央审批事项，简化审批环节，下放初步设计审批权限，强化项目监管。

刊登在发改委网站的新闻稿称，凡在国务院或国家发改委批准的水利发展建设规划中明确工程建设必要性和开发任务的，原则上不再审批项目建议书，直接审批可行性研究报告（代项目建议书）。

同时，下放初步设计审批权限，除库容大于2亿立方米或坝高大于70米的大型水库、大型引调水工程和涉及跨省（区、市）水事协调的工程由水利部审批初步设计外，其他项目初步设计原则上由地方负责审批，具体审批方式在可行性研究报告审批时确定。

《通知》要求，充分发挥重大水利项目审批部际协调机制的作用，坚持问题导向，强化指导服务，加强部门、地方纵横联动和会商沟通，及时帮助解决项目推进中的困难和问题，协同加快项目审核审批进度。

《通知》强调，对按规定不再审批项目建议书的项目，有关地方、部门和项目单位要认真按照有关技术规范和规划确定的项目开发任务、规模等深入做好项目论证，逐步加深前期工作，为项目科学决策创造条件。

国家发改委将会同有关部门，进一步统筹做好水利发展“十三五”规划等编制工作，适当加深相关专项规划深度，增强规划的科学性和可操作性，强化规划的指导和约束作用。（完）

欲览详情，请点选发改委网站：here

(发稿 李铮; 审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。