中国今年水利投资创新高 较去年约增四成

路透北京12月28日电---得益於中央一号文件对水利工作的全面部署,今年水利建设加速发展,水利部近日公布,2011年水利投资再创新高,落实年度水利建设投资3,341亿元人民币.这较去年增长约40%.

水利部网站刊出的新闻稿援引部长陈雷讲话称,在水利投资中,中央水利投资首次突破千亿元,而中央财政水利专项资金同比大增70.5%.

他并称,今年水利投融资体制改革取得重要突破,公共财政水利投资明显增长,从土地出让收益中提取10%用於农田水利建设的政策得到落实.

今年年初中央一号文件明确,力争未来10年水利年均投入较2010年高出一倍,并将从土地出让收益中提取10%用於农田水利建设.

年中国家主席胡锦涛又在中央水利工作会议上表示,未来要把水利作为国家基础设施建设的优先领域,把农田水利建设作为农村基础设施建设的重点任务.充分发挥公共财政对水利发展的保障作用,大幅增加水利建设投资.

根据一号文件测算,2010年中国水利投资是2,000亿元人民币,高出一倍就是4,000亿元,因此未来10年的水利投资将达到4万亿元.

陈雷表示,明年将贯彻落实2011年中央1号文件和中央水利工作会议精神,做好防汛抗旱减灾和水利建设、管理、改革各项工作,推进民生水利新发展.(完)

--发稿 宿泱韫; 审校 丁淑琴

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