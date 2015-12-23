确保明年在建重大水利工程投资保持在8,000亿元以上--中国水利部

路透北京12月23日 - 中国水利部周三表示，明年要加快水利建设步伐，着力提升水利公共产品供给能力和水平，确保明年在建重大水利工程投资规模保持在8,000亿元以上。

水利部长陈雷在部署2016年工作时提出，明年要在目前已经开工建设85项节水供水重大水利工程的基础上，争取新开工引江济淮等20项重大水利工程，加快滇中引水等项目前期工作。

他表示，要加大改革攻坚力度，不断激发水利发展内生动力。要加大公共财政投入力度，落实好过桥贷款、专项建设基金、开发性金融等支持政策，鼓励和吸引社会资本投入水利建设。要大力推进农业水价综合改革，完善农业水价形成机制。

在城市水利方面，要不断健全城市防洪排涝体系，深入推进水生态文明城市创建和海绵城市建设。要着眼解决城市水短缺问题，合理布局建设一批重点水源工程和重大城镇供水工程，注重城市水循环利用，开展城市节水综合改造示范。

还要坚持绿色发展理念，全面落实最严格水资源管理制度，实行水资源消耗总量和强度双控行动，开展水资源承载能力评价和监测预警能力建设。

本周闭幕的中央经济工作会议对加大农田水利建设支持力度、加快在建水利工程建设进度、实施农业水价改革、加强流域水环境综合治理、推进节水行动计划等工作提出明确要求。中央城市工作会议则把水资源承载能力和环境容量作为确定城市规模的重要指标，把划定水体保护线摆在控制城市开发强度的首要位置，对建设海绵城市、健全城市防洪排涝体系、加大水资源节约力度等作出重要部署。

国务院总理李克强今年两会时曾表示，今年中国将增加公共产品的有效投资，铁路投资要保持在8,000亿元人民币以上，在建重大水利工程投资规模亦超8,000亿元。（完）