确保明年在建重大水利工程投资保持在8,000亿元以上--中国水利部

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京12月23日 - 中国水利部周三表示，明年要加快水利建设步伐，着力提升水利公共产品供给能力和水平，确保明年在建重大水利工程投资规模保持在8,000亿元以上。
水利部长陈雷在部署2016年工作时提出，明年要在目前已经开工建设85项节水供水重大水利工程的基础上，争取新开工引江济淮等20项重大水利工程，加快滇中引水等项目前期工作。
他表示，要加大改革攻坚力度，不断激发水利发展内生动力。要加大公共财政投入力度，落实好过桥贷款、专项建设基金、开发性金融等支持政策，鼓励和吸引社会资本投入水利建设。要大力推进农业水价综合改革，完善农业水价形成机制。
在城市水利方面，要不断健全城市防洪排涝体系，深入推进水生态文明城市创建和海绵城市建设。要着眼解决城市水短缺问题，合理布局建设一批重点水源工程和重大城镇供水工程，注重城市水循环利用，开展城市节水综合改造示范。
还要坚持绿色发展理念，全面落实最严格水资源管理制度，实行水资源消耗总量和强度双控行动，开展水资源承载能力评价和监测预警能力建设。
本周闭幕的中央经济工作会议对加大农田水利建设支持力度、加快在建水利工程建设进度、实施农业水价改革、加强流域水环境综合治理、推进节水行动计划等工作提出明确要求。中央城市工作会议则把水资源承载能力和环境容量作为确定城市规模的重要指标，把划定水体保护线摆在控制城市开发强度的首要位置，对建设海绵城市、健全城市防洪排涝体系、加大水资源节约力度等作出重要部署。
国务院总理李克强今年两会时曾表示，今年中国将增加公共产品的有效投资，铁路投资要保持在8,000亿元人民币以上，在建重大水利工程投资规模亦超8,000亿元。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。