中国设定2020年人工影响天气目标 对抗水资源短缺

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透北京1月13日 - 中国政府周一称，到2020年，计划人工增雨（雪）作业年增加降水600亿立方米以上，对抗水资源短缺问题。
中国水资源短缺，人均水资源占有量约2,100立方米，为世界平均值的28%，西北、华北等地区水资源短缺尤为突出。
2014-2020年发展规划中指出，2008年以来，全国各地对人工影响天气累计投入资金65.1亿元。
“人工影响天气工作在缓解水资源紧缺、防灾减灾、保护生态以及保障重大活动等方面具有重要作用。”规划称。
规划还指出，中国云水资源开发潜力巨大，大陆上空平均水汽输入总量约为18.2万亿立方米。
在现有技术条件下，中国人工增雨潜力每年约2,800亿立方米。（完）
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路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。