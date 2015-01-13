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气候环境 | 2015年 1月 13日 星期二 16:01 BJT

中国设定2020年人工影响天气目标 对抗水资源短缺

路透北京1月13日 - 中国政府周一称，到2020年，计划人工增雨（雪）作业年增加降水600亿立方米以上，对抗水资源短缺问题。

中国水资源短缺，人均水资源占有量约2,100立方米，为世界平均值的28%，西北、华北等地区水资源短缺尤为突出。

2014-2020年发展规划中指出，2008年以来，全国各地对人工影响天气累计投入资金65.1亿元。

“人工影响天气工作在缓解水资源紧缺、防灾减灾、保护生态以及保障重大活动等方面具有重要作用。”规划称。

规划还指出，中国云水资源开发潜力巨大，大陆上空平均水汽输入总量约为18.2万亿立方米。

在现有技术条件下，中国人工增雨潜力每年约2,800亿立方米。（完）

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