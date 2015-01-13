中国设定2020年人工影响天气目标 对抗水资源短缺

南非汇市：兰特兑美元基本持平，静待美联储政策会议结果
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透北京1月13日 - 中国政府周一称，到2020年，计划人工增雨（雪）作业年增加降水600亿立方米以上，对抗水资源短缺问题。
中国水资源短缺，人均水资源占有量约2,100立方米，为世界平均值的28%，西北、华北等地区水资源短缺尤为突出。
2014-2020年发展规划中指出，2008年以来，全国各地对人工影响天气累计投入资金65.1亿元。
“人工影响天气工作在缓解水资源紧缺、防灾减灾、保护生态以及保障重大活动等方面具有重要作用。”规划称。
规划还指出，中国云水资源开发潜力巨大，大陆上空平均水汽输入总量约为18.2万亿立方米。
在现有技术条件下，中国人工增雨潜力每年约2,800亿立方米。(完)
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透5月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数下跌39点，或3.63%，报1,034点，为近两个月来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。