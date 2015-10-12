焦点：中国富裕人群海外资产配置升温 财富管理面临新商机

图为台北一家银行的职员在清点人民币现钞。 REUTERS/Stringer

路透上海10月12日（作者 林琦） - 在中国经济持续下滑，制造业面临艰难转型背景下，国内大多数富裕人群正面临闲余资金如何投向的苦恼。而在楼市始终难以复苏、股市重挫特别是8月份人民币兑美元意外贬值之后，富人们开始将目光转向海外，开始了实质性的海外资产配置行动。

“现在国内没什么可投资的，人民币又有贬值的可能，看来要向海外多投点。”上海一企业主许先生表示。

8月人民币兑美元汇率意外贬值2%，令外界对人民币贬值预期升温。据最新的交银中国财富景气指数报告，在近期针对小康家庭未来对各类流动资产的投资意愿调研中，家庭对出于投资目的的外汇投资意愿上升了14个百分点。

交银金融研究中心首席经济学家连平表示，“目前市场上（的人民币汇率）预期已发生一些变化，未来家庭资产中本币和外币如何安排，相当多人，尤其是拥有一定资产的人，会越来越关注。”

谈经论策私人财富管理办公室首席执行官（CEO）谈佳隆指出，国内高净值人群海外配置本来较少，主要是投向国内股市和房地产市场，前几年国内回报相对比海外高，因此虽然大多人此前已有海外资产配置的意识，但大多没落实到行动上。

“资本市场下滑和汇率贬值两个因素相加，使得海外配置越来越热。”他说。

今年来曾一路凯歌的A股大牛市在6月中转熊，连续的快速下跌令大多投资者措手不及。在短短两个月，标杆指数沪综指.SSEC最大跌幅达到45%。

据中金公司研究报告，中国高净值人群拥有4.4万亿美元的财富，但配置海外资产比例仅为5%。而全球范围内，高净值人群有24%资产投资其母国之外。

不过，很多富人发现，海外资产配置并不仅仅是购买海外房产或买港股和美股，各个区域、不同资产类别的投资可衍生出无数种组合，所需专业技能相当高。

这导致了近期对独立财富管理机构、私人银行以及独立理财师的需求升温，一些机构也开始研发基于移动互联网的投资顾问APP（应用程序），准备提前“卡位”。如蓝海财富上周五正式推出了国内首款智能投顾APP。

**海外资产配置是技术活**

中国最大独立财富机构--诺亚财富执行总裁林国沣近日表示，前三五年，很多高净值客户在海外只是做房地产投资。现在不少客户意识到需要做配置，需要做风险管理。他们在海外配置的产品类别有了很大的变化，越来越多的人开始询问金融产品的配置。

他说，公司的约8万客户中起码有一半有全球配置需求，未来三年公司海外业务量将保持80-100%的增速，是集团整体预期增速的一倍多。保守估计，两年后公司的海外业务量占比将由去年的5%提升至15%左右。

民生银行私人银行部资深投资顾问洪曦指出，中国高净值客户的资产配置纵深不够，资产配置板块还有较大空间。从资产配置原理来看，多元化资产配置，要看每增加一项资产，对整个资产收益和资产安全是否有正向帮助。

海外资产配置并非是一件易事。谈佳隆说，“大家原先抱怨国内可投资品种少，但是一旦放眼海外，又觉得太多了，大家都挑花眼了。”

他说，随着海外配置资产占比的提高，未来许多高净值客户需要投入更大精力，根据海外金融形势，实时调整其投资组合中不同资产的占比。在这种形势下，专业理财机构、私人银行或独立理财师显得更有必要，就象目前医疗服务领域中越来越多的富人选择家庭专属医生一样。

移动互联网则为海外投资理财这种技术活注入新的实现途径。国内知名对冲基金经理、蓝海财富CEO刘震表示，他们推出的智能投顾APP，是通过量化投资模型，结合客户的投资目标、收入等情况，由软件自动为客户打造专业和理性的投资组合，将人为不确定因素降至最低。

“量化投资和大类资产配置都是几百万年薪的技术活，普通人做不到的，机器人投顾则可以让更多人享受到这种服务。”他说，蓝海财富的目标客户为拥有100-1,000万元人民币可投资资产的富裕人群。

可以预见，随着未来中国适时推出QDII2甚至资本项下完全放开，高净值人群必然会提高海外投资比重，这将为国内外财富管理机构带来更多的商机，“百舸争流，千帆竞发”局面必会出现。（完）