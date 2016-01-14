中国千万富豪投资首选股票 最青睐国内私人银行招行蝉联--胡润

路透上海1月14日 - 胡润研究院周四发布其一年一度的中国千万富豪品牌倾向报告称，调查数据显示国内富豪首选投资类别仍为股票，其次是房地产和固定收益；而在最青睐的国内私人银行排名中，招行(600036.SS)连续12年蝉联首位。

胡润研究院在去年对458位个人资产在一千万元人民币以上的中国富豪进行一对一的调研后，撰写上述报告，这是胡润连续12年发布该份报告。调研结果显示，对于未来两年的中国经济，超过八成的受访者持乐观信心态度，但只有27%的受访者选择“非常有信心”，上年比例为35.8%。

报告指出，由于中国富豪的资产配置正在往多元化、合理化的方向发展，原本关注低风险、固定收益类的投资项目，现在也开始逐渐尝试高风险、权益类、有波动性、带创新性、相对有技术含量的产品，例如股权投资基金（PE）。

报告认为，未来，股票仍是高净值人群最关注的热点投资方向，信托、固定收益和现金管理类的关注度也仍将会继续，而私募类基金也许将成为近期新兴热点。

随着高净值人群在个人资产配置与管理上的追求日渐加深，他们更依赖于专业的金融服务机构为其管理与量身定制一套资产管理方案。中国富豪目前的资产配置较有特色，超过七成的钱放在银行，存款占整个资产配置的比例为38%，其他投入股市、房地产和投资实业，因此私人银行成为高净值人群的理想“管家”。

在最青睐的国内私人银行排名中，除了招行(3968.HK)仍占据首位，其他座位都已发生变化。工行(601398.SS)(1398.HK)和中信银行(601998.SS)(0998.HK)排名第二和第三位，较上年有所提高；而上年排在第二的中国银行(601988.SS)(3988.HK)今年退居第五。

汇丰银行连续12年成为国内富豪最青睐的外资零售银行，而瑞银UBSG.VX连续六年成为最青睐的离岸私人银行。

胡润百富调研数据显示，截止去年5月，中国大陆地区约有121万名千万富豪，较2014年增加了12万人，其中亿万富豪人数为7.8万名，较上年增加1.1万名。中国十亿美元富豪去年达到596位，首次超越美国，创下历史新高。（完）