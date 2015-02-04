李河君荣登中国新首富 马云退居第三--胡润

银行理财现“春节行情” 封闭式预期收益型产品收益率上升
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
路透上海2月4日 - 在胡润最新公布的2015全球富豪榜中，排名中国前三位的富豪名单出现变化，被誉为“新能源大王”的汉能薄膜发电(0566.HK)董事长李河君一跃成为中国新首富，而阿里巴巴(BABA.N)董事长马云退居第三。
李河君以1,600亿元人民币的财富成为胡润百富榜16年来第12位中国首富，全球排名第28位。李河君在香港的上市公司汉能薄膜发电近期股价大涨，其持股市值增至800亿元，另外还有非上市部分水电、太阳能及其他产业，他的财富在去年涨了三倍。
随着万达商业地产3699.HK及万达院线(002739.SZ)等先后上市，万达集团董事长王健林以1,550亿元财富保持第二位置。王健林家族在美国AMC(AMC.N)、香港万达商业以及A股万达院线三家上市公司持股市值达1,280亿元，其他非上市部分旅游地产及其他艺术品投资250亿元。
而去年的首富马云拥有财富仍在1,500亿元左右。近期因阿里巴巴与中国工商总局的冲突等导致阿里巴巴股价大跌，目前马云在阿里巴巴的持股市值达880亿元，其参股的恒生电子(600570.SS)和华谊兄弟(300027.SZ)股份市值接近100亿元，其他非上市部分例如支付宝、蚂蚁金融等资产达到500亿左右。
去年9月胡润公布的2014年中国富豪榜，当时刚实现美国上市的阿里巴巴创始人马云及其家族以1,500亿元人民币财富首次问鼎中国首富，2013年首富万达集团董事长王健林以1,450亿元财富退居第二位，李河君以1,250亿元财富位列第三。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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