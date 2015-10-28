未来五年中国百万富翁财富8.25兆美元 较今年增逾七成--瑞士宝盛

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透香港10月28日 - 瑞士最大私人银行瑞士宝盛BAER.VX周三发表最新财富报告称，未来五年中国百万富翁财富达8.25兆（万亿）美元，较今年增逾七成，并占亚洲百万富翁财富比重超过一半。
这是瑞士宝盛针对11个亚洲城市所做的第五份财富报告，而百万富翁（或称“高资产净值人士”）的定义为撇除其主要居所外，持有逾100万美元或以上流动资产人士。
尽管人民币今年有所贬值，但基于2017-2020年名义国内生产总值（GDP）增长率约10%的假设以及期内人民币兑美元的升值预期，报告认为，中国仍然是区内最大的财富创造引擎。
瑞士宝盛私人银行亚洲区总裁缪康弘在记者会上称，“正如黄金一样，当人民币成为国际储备货币，其前景向好。”该行预期，2020年人民币兑美元汇率将为5.9，较2014年的6.1走强。
他并称，相信中国政府仍有充足的空间放宽货币政策和财政政策，从而稳定及推动经济，令中国高资产净值人士财富在2020年超越8万亿美元。
香港方面，报告预期，未来五年香港高资产净值人士财富将达1万亿美元，较今年增加42%。
报告指出，近年香港股市指数的表现一直优于新加坡股市，此外亦受惠于与中国之间强大的贸易和经济联系。因此，即使香港的名义GDP总值从2010年到2016年上升42%，同期高资产净值人士财富升幅却达56%，亦无需感到惊讶。
另外，反映高资产净值人士生活水平的瑞士宝盛高端生活指数显示，上海是整体最昂贵的城市，香港及新加坡分别排第二及第三位。
而调查范围所涵盖的20种商品及服务之中，2015年价格按年升幅最大是珠宝，达5.32%；其次为钢琴，第三位是婚宴，法律服务及寄宿学校分别居第四及第五。
瑞士宝盛为全球财富管理品牌，截至2015年6月其总客户资产达3,690亿瑞郎，包括旗下管理资产2,840亿瑞郎。（完）
(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
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