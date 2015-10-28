未来五年中国百万富翁财富8.25兆美元 较今年增逾七成--瑞士宝盛

路透香港10月28日 - 瑞士最大私人银行瑞士宝盛BAER.VX周三发表最新财富报告称，未来五年中国百万富翁财富达8.25兆（万亿）美元，较今年增逾七成，并占亚洲百万富翁财富比重超过一半。

这是瑞士宝盛针对11个亚洲城市所做的第五份财富报告，而百万富翁（或称“高资产净值人士”）的定义为撇除其主要居所外，持有逾100万美元或以上流动资产人士。

尽管人民币今年有所贬值，但基于2017-2020年名义国内生产总值（GDP）增长率约10%的假设以及期内人民币兑美元的升值预期，报告认为，中国仍然是区内最大的财富创造引擎。

瑞士宝盛私人银行亚洲区总裁缪康弘在记者会上称，“正如黄金一样，当人民币成为国际储备货币，其前景向好。”该行预期，2020年人民币兑美元汇率将为5.9，较2014年的6.1走强。

他并称，相信中国政府仍有充足的空间放宽货币政策和财政政策，从而稳定及推动经济，令中国高资产净值人士财富在2020年超越8万亿美元。

香港方面，报告预期，未来五年香港高资产净值人士财富将达1万亿美元，较今年增加42%。

报告指出，近年香港股市指数的表现一直优于新加坡股市，此外亦受惠于与中国之间强大的贸易和经济联系。因此，即使香港的名义GDP总值从2010年到2016年上升42%，同期高资产净值人士财富升幅却达56%，亦无需感到惊讶。

另外，反映高资产净值人士生活水平的瑞士宝盛高端生活指数显示，上海是整体最昂贵的城市，香港及新加坡分别排第二及第三位。

而调查范围所涵盖的20种商品及服务之中，2015年价格按年升幅最大是珠宝，达5.32%；其次为钢琴，第三位是婚宴，法律服务及寄宿学校分别居第四及第五。

瑞士宝盛为全球财富管理品牌，截至2015年6月其总客户资产达3,690亿瑞郎，包括旗下管理资产2,840亿瑞郎。（完）