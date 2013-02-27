诺亚财富2012年助客户配置资产251亿元

中国3月外汇储备连两月回升 资本外流压力明显缓解（更新版）
路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。
路透上海2月27日 - 中国最大独立财富管理机构之一的诺亚财富(NOAH.N)近日发布的财报显示,去年公司客户通过诺亚进行的资产配置总额达251亿元人民币(约40亿美元),同比增长11.2%,其中近七成资金购买了固定收益产品;近三成购买了私募基金产品.
而2011年,诺亚客户购买固定收益产品占比达42.7%,私募股权基金占比为48%,其余为证券投资基金及投资相关的保险产品.近两年客户投资喜好的变化,凸现了随着去年国内宏观经济减速及股市低迷,低风险的固定收益产品重新受到高净值客户追捧的投资趋势.
最新财报还显示,2012年全年诺亚的活跃客户达4,152个,同比增长34.2%;平均每客户配置额为610万元,同比下降17.1%,这主要因为客户去年在共同基金以及固定收益产品配置较高,而这类产品的投资额门槛均小于私募基金产品.
去年四季度,诺亚财富客户的资产配置更是倾向于固定收益产品.当季客户透过诺亚渠道的总资产配置额为63亿元(约10亿美元),同比增长46.6%,其中固定收益产品占比高至80.4%,私募基金产品为19.4%.
目前诺亚财富集团形成两条业务主线:资产管理业务和财富管理业务,其中资产管理业务以歌斐资产管理公司为主,目前其资产管理规模已超过100亿元.而在财富管理方面,公司去年取得国内独立基金销售牌照和香港证券交易、咨询和资产管理牌照.
截止去年底,诺亚财富在全国拥有57个分支机构,总注册客户数为4.03万个,同比增长48.5%,包括38,833个人用户,1,365个企业客户和107个机构客户.(完)
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
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