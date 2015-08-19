市场热谈：中国外币理财需求大增 但风险与收益匹配资产选择有限

作者 赵红梅/王蕾

路透北京8月19日 - 市场风云变幻，近期人民币突然贬值，骤然推升外币理财需求，部分银行理财资金渐移步至中资境外美元债市场，多数增持国有大行、央企等发行的投资级美元债。

然而，受限于监管与自身风控的考虑，在国际评级普遍较低的中资境外美元债中，能入银行眼的风险与收益匹配的资产并不多，银行外币理财投资端资产配置仍然受限，主动投资仍有待时日。

一位美债基金经理称，近日看到很多银行理财盘购买中行(601988.SS)(3988.HK)和工行(601398.SS)(1398.HK)的AT1美元债（额外一级资本债），这些产品收益相对较高，票面利率在6%左右，这属于有成功经验的产品，预计潜在需求在十亿美元以上。

“主要是外汇存款没地方去，以前贸易好的时候还可以借出去，现在贷不出去，转为理财后，买点稳健的美元债银行还能赚点。”而一位股份行人士称。

多家银行表示，随着人民币的走弱，企业结汇意愿不再强烈。且个人兑换美元亦有所增加，虽然意图主要为储备旅游和子女教育金，然而在美元存款收益率不足1%的情况下，短期美元理财产品1%-2%的年化收益显得相对有吸引力。

一位中资投行分析人士称，目前中行、工行在二级市场上AT1美元债的收益率在5%左右，相对于发行时100元的面值，价格在106元左右。此前银行理财资金购入占比较小，随着美元升值，这部分美元债在银行眼中风险较低，因此更有价值。

有中资银行美债交易员称，国内机构较早就开始关注境外中资美元债了，最近参与更多。主要是境内理财成本高，债券收益率低，开始关注房地产美元债这种收益比较高的债。

海通证券首席宏观分析师姜超最新撰写的报告将国际评级BBB及以上的美元债品种称为投资级，BBB以下则为投机级。报告统计二者数量比例约9：1。国有大行、央企等发行的投资级美元债为1,694只；投机级211只，主要是地产债占据半壁江山，其次是银行债。

报告指出，投机级别美元债利率范围分布较广，有43%的产品利率在7-10%之间，25%的债券收益率分布在5-7%之间，29%的债券收益率在3-5%之间。而投资级别美元债利率多分布在0-3%范围内，占比约68.4%。

**可投资美元债品种受限**

去年以来，在人民币贬值预期下，美元购汇需求持续增加，上周在岸人民币对美元贬值逾4%，承压于购汇量突然增加，银行美元理财产品迫于覆盖成本，购置中资境外美元债压力亦增加。但在香港市场上可供选择的美元债品种有限的情况下，银行外币理财投资选择仍然受限。

海通证券报告指出，投资级美元债利率较低，且受即将到来的美元加息的冲击更大，对于境内投资者来说投资价值不高，但对国际投资者来说仍具有一定配置价值。而收益相对较高的投机级美元债则供给相对稀缺。

“如果需求强劲，我们还有自己QDII的额度可以腾挪，但市场上就没有多少可以投的东西。”一位股份行人士称。

招商银行高级分析师刘东亮表示，人民币贬值预期依然，未来若进入双向波动空间，那么外币理财的规模将明显增大。但出于监管与风控的考虑，银行理财与自营通常均只能购买评级较高的美元债，而能覆盖成本的产品极为稀缺的情况下，持有美元配置何资产是一个亟需考虑的问题。

他表示，未来在银行投资渠道上，无论是外部监管政策、亦或是内部风控的政策上，均面临开放的压力。

据路透周二报导，央行考虑复制推广上海自贸区采用的外债管理办法至全国，即取消外债规模审批，改为按照企业资本金的一定比例自行决定对外发债。（完）

(审校 林高丽)

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