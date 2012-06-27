中国团购网站高朋与F团合并

路透上海6月27日电---中国腾讯控股有限公司(0700.HK)与美国团购提供商Groupon(GRPN.O)宣布,中国团购网站F团与高朋网将合并为一家全新公司.

高朋网股东方包括腾讯、Groupon及云峰基金等.据国内媒体报导,腾讯对F团亦有投资.合并後的新公司中,腾讯持股比例超过30%;Groupon占10%略多;F团管理层控股,但具体比例未知.

公司新闻稿称,合并後的新公司将结合F团在本地生活服务和产品市场以及高朋网在全球资源配备和团购市场的各自优势,消费者将受益於规模扩大的新公司所带来的更丰富的选择和更优惠的价格.

新公司将由分别来自F团和高朋网的高级管理人员所组成的管理团队所管理,高朋网和F团两个品牌将继续存在.与之前投资的高朋网一样,Groupon将成为新公司的少数权益股东.

在经历"百团千团"大战後,曾一度相当火热的团购网站同质化现象较突出,不少团购网陷入生存困境.团购网站拉手网不久前宣布撤消赴美上市计划.(完)

--发稿 林琦; 审校 林高丽

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