今年到2017年宽带网络建设累计投资不低于1.1万亿元--中国国务院

路透北京5月20日 - 为加快推进宽带网络基础设施建设，中国国务院周三发文指出要加大网络建设投入，今年到2017年累计投资不低于1.1万亿元人民币，同时要有序开放电信市场，推动电信企业降低网费。

政府网刊登的《关于加快高速宽带网络建设推进网络提速降费的指导意见》并称，要完善配套支持政策，支持基础薄弱区域宽带基础设施升级改造，金融部门要对重大项目投资给予有效贷款支持。

意见提到，加快推进全光纤网络城市和第四代移动通信（4G）网络建设，2015年网络建设投资超过4,300亿元，2016-2017年累计投资不低于7,000亿元。

为了充分发挥民间资本的创新活力，通过有序竞争持续促进提升宽带服务质量和降低资费水平，意见提出有序开放电信市场，在宽带接入业务和移动通信转售业务方面，继续加大试点力度，通过竞争促进宽带服务质量的提升和资费水平的进一步下降。

意见显示，2015年底，宽带接入业务试点企业将超过100家，试点城市将由16个扩大到30个以上，2017年试点城市范围扩大到全国；移动通信转售业务到2016年实现全面开放。

“充分发挥通信网和有线电视网信息基础设施的作用，加快全国有线电视网整合，推动基础信息网络平等互联，尽快提升网络能力，为消费者提供高速优质服务。”意见称。

在政策支持方面，意见提到，工信部、发改委、财政部等要加快完善以宽带为重点内容的电信普遍服务补偿机制，发挥中央财政资金引导作用，利用中央预算内投资，支持基础薄弱区域宽带基础设施升级改造。

“金融部门要加大融资支持，对重大项目投资给予有效贷款支持。”意见表示。

为了更好的落实指导意见，工业和信息化部在就该指导意见进行解读时称，要推动企业做好网络规划、年度投资计划等工作，并切实做好电信和互联网行业监管以及消费者权益保护，加强资费行为监管和宽带接入服务监管。

中国总理李克强上周国务院常务会议上明确要求加快高速宽带网络建设并降费提速，仅隔一日，中国三大电信运营商--中国移动、中国电信、中国联通就均在其各自官网上公布了提速降费实施方案。[nL3S0Y64NS]

根据此前发布的《“宽带中国”战略及实施方案》，2015年主要引导目标是大幅提升中国通信网络的宽带速度，宽带网络能力实现跃升，新增光纤到户覆盖家庭8,000万户，推动一批城市率先成为“全光网城市”。（完）

参看意见全文，请点选政府网：here

(发稿 侯向明； 审校 曾祥进)

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