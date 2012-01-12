去年三季度中国网络经济规模逾700亿元 同比增长超七成

路透北京1月12日电---新华社周三报导引述艾瑞咨询统计显示,2011年第三季度,中国网络经济整体规模达到716.1亿元人民币,同比上涨72.7%,中国互联网产业规模迅速扩大,网络经济发展驶入快车道.

据中国互联网络信息中心(CNNIC)测算,截至去年11月,中国网民总数约为5.05亿,互联网普及率为37.7%,较2010年底提高3.4个百分点.手机网民数量达3.4亿,在总体网民中的比例达65.5%.

"微博、电子商务、移动支付等各种应用继续保持高速发展,网络经济总体规模大大超过往年,可以说, 2011年,是中国互联网产业的活力之年."报导援引中国互联网协会副理事长高新民称.

中国电子商务协会统计还显示,去年上半年电子商务交易额达到2.95万亿元,预计全年超过6万亿元.对未来电子商务发展前景,波士顿咨询公司报告称,目前中国电子商务市场已名列全球第二,并将在2015年成为世界第一.

此外,新华报导指出,中国互联网高速发展还体现在移动互联产业的快速增长.

高新民认为,经过几年的基础建设和研制开发,中国移动互联网产业链各环节已经具备或逐步具备支撑移动互联网高速发展的条件和环境.

工业和信息化部数据显示,截止到2011年11月,3G网络已覆盖全国所有县城及大部分乡镇,3G用户数达到1.19亿户,渗透率达11%,其中TD用户4,800万户.(完)

--发稿 康熙泽; 审校 丁淑琴

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