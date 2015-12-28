非银网络支付业务管理办法明年7月出台 建分类监管机制--中国央行（更新版）

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路透北京12月28日 - 经过近五个月征求意见后，中国央行周一发布非银行支付机构网络支付业务管理办法，并将自2016年7月1日起实施。市场人士认为，正式办法提出行业分类监管机制，较征求意见稿更加宽松，利好网络支付行业，对银行支付业务带来挑战。

中国央行网站刊登新闻稿称，坚持支付账户实名制的同时，建立支付机构分类监管工作机制；将个人支付账户分为三类，根据客户实名验证强度进行分类，并拥有不同功能和交易限额；其中，仅实名验证强度最高的第三类账户可以使用余额购买投资理财等金融类产品。

“正式版的《办法》主要在支付账户和支付机构分类等两方面进行了修改和完善，并为下一步的探索和创新发展留出了弹性的空间。”中国人民大学重阳金融研究院客座研究员董希淼表示。

中国央行此前向社会公开征求《非银行支付机构网络支付业务管理办法》意见，曾被市场称为“史上第三方最严规定”。该版本对网络支付进行了限额管理，每个客户的第三方支付账户每日累计金额不能超过5,000元，对于第三方账户开立、转账都做出严格的限制。

在账户分类上，根据央行的正式办法，一类账户开立仅需一个外部渠道验证客户身份，但账户功能仅用于消费和转账，且累计付款限额1,000元人民币；二类账户应通过至少三个外部渠道验证身份，功能也是消费和转账，但限额提高到每年10万元；三类除了消费和转账，还有投资理财功能，年累计限额为20万元，但需要至少五个外部渠道验证身份。

此外，还将支付机构分为A、B、C三类，并对单日支付限额进行更细致的规定，在此前的征求意见上实现突破。董希淼指出，如A、B类机构的客户，在安全认证级别不足情况下的单日交易限额，可以从5,000元分别提高到10,000元、7,500元。

办法问世后，支付宝官方微博表示，办法的发布对于行业的长期健康发展将带来积极正面的影响。

不过对于办法发布，一些银行业人士感觉，以后银行支付功能会逐渐弱化。一位资深银行业分析师称，办法比先前更加宽松，比如三方支付的三类户和银行账户的二类户功能差不多，而且三方支付的三类户开户方便些，这对银行远程开户带来挑战。

此外，央行规定，支付机构不得为金融机构和从事金融业务的其他机构开立支付账户；支付账户余额仅代表支付机构的企业信用，不受存款保险条例保护。

在账户管理方面，中国央行上周刚刚公告，对于银行账户亦实施分类管理，且变相突破了远程开户，存款人通过网上银行和手机银行等电子渠道提交银行账户开户申请的，可开立限制权限的银行账户，该账户可办理小额消费及缴费支付，不得办理其他业务。对此，业界普遍表示，央行通过精细管理弥补了技术不足，实现金融创新。（完）