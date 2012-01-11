中国五起网站用户信息泄露事件被查

路透北京1月11日电---人民日报周三报导,国家互联网信息办公布五起网站用户信息泄露事件查处情况,目前已刑拘四人,"用户信息泄露"并非全部属实.但网上流传的工商银行(601398.SS)(1398.HK)等金融机构数据泄露事件不实.

报导援引国家互联网信息办发言人的话称,近期一些媒体报导或在网上流传的数家网站用户信息被泄露的事件,引起互联网管理部门的高度重视,相关事实已由公安机关查明,违法人员已经或将要被依法严肃查处.

"经有关部门对工商银行、民生银行(1988.HK)(600016.SS)、交通银行(3328.HK)(601328.SS)调查,证实其系统并未被入侵,网上公布的所谓'数据'与银行相关数据不符."发言人称.

据这位发言人介绍,近期查处的信息泄露事件主要有五起,包括CSDN、天涯网站被入侵事件,网上流传的京东商城网站被入侵事件,"YY"语音聊天网站泄露数据事件,新浪微博、当当网等网站被攻击事件以及工商银行等金融机构数据泄露事件.

截至目前,公安机关此次已查处入侵、窃取、倒卖数据案件九起,编造并炒作信息泄露案件三起,刑事拘留四人,予以治安处罚八人.

发言人表示,国家互联网信息办、工信部和公安部等有关部门对非法入侵网站泄露数据信息的犯罪行为予以强烈谴责,并将依法严惩;对编造散布谣言的行为予以谴责和查处.各网站必须进一步建立健全用户信息安全管理制度,强化工作人员信息安全意识,严禁泄露用户信息,提高反病毒、反黑客能力,确保用户信息安全.(完)

--发稿 沈燕; 审校 丁淑琴

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