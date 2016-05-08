一周经济焦点：中国贸易数据可能左右美联储升息决策

路透伦敦5月8日 - 美国联邦储备委员会(美联储)有关6月加息的争论可能会在未来一周见分晓，同时投资者也将睁大眼睛搜寻中国经济的裂缝，以及美国经济第二季开局强劲的迹象。

中国海关周日公布以美元计价的4月份进出口数据双双重返跌势，尤其进口降幅达10.9%，显示在4月份国际大宗商品价格一度回升的背景下，中国内需疲弱的态势超出预期，或令一季度中国优于预期的宏观数据发布后市场的乐观情绪出现降温。

分析师们指出，受世界经济依旧疲弱的影响，中国外贸并没有明显好转，这从年初中国就没有确定外贸目标可略见一斑，内需不振也预示着前期回暖的经济基础并不牢靠。预计二季度中国经济仍会保持与一季度基本持平的态势，外贸也难有大的起色。

在过去一年许多时间里，中国一直处在金融市场风暴的中心，有时能给市场提供安慰，但多数时间则让人越发担心中国经济、乃至全球经济成长都在失去动能。

“对于中国这样十分依赖外贸的国家，贸易数据一直事关重大，因此4月的进出口数据会受到密切关注，”丰业银行的Derek Holt说。

在创纪录的银行贷款刺激下，今年中国第一季经济活动出现增长。但大宗商品泡沫和房价迅速上涨，以及日益普遍的债务违约和不良贷款现象引发忧虑，令监管机构出手打压未来采取进一步积极刺激政策的期望。

若有证据表明中国经济进一步放缓，可能阻止美联储一如预期那样在6月收紧政策。

联储决策者上月承认，美国经济面临风险，暗示今年仅会再升息两次。这比他们在去年底加息时所预计的升息次数减少一半。

让升息前景更加扑朔迷离的是，美国4月新增就业岗位数量为七个月来最少，大批美国人离开了就业大军。

将于5月13日公布的零售销售数据料显示4月销售加快，此前3月为下降0.4%。

“消费者支出年初较为迟滞，但预计第二季会增强，不管是从整体还是具体商品分项看，均是如此，”瑞士信贷的James Sweeney说。“4月份的零售销售数据应会初步支持我们对第二季的展望。”

周五将要公布的密西根大学5月消费者信心指数也很有可能显示信心上升。美联储对消费者信心颇为敏感。

未来一周将有六位美联储地方储备银行总裁预定发表讲话，其中包括握有货币政策投票权的波士顿、克里夫兰和堪萨斯城联储总裁。

**英国央行料不会有所动作**

预计英国央行周四不会作出任何改变。央行决策者可能把全副注意力都放在了6月23日的英国脱欧公投上面。

多数经济学家认为，若英国人表决离开欧盟，将会打击本国经济并削弱英镑。周三英国财政大臣奥斯本将在议会陈述他对脱欧一事的看法。

“市场感兴趣的，将是随之同来的季度通胀报告和会议记录，以了解委员会对于2月以来英镑贬值影响的判断，此外还会关注针对公投影响的评论，”Investec的客户报告称。

上月末路透调查中多数受访经济师认为，英国央行很可能在季报中调降经济成长预估，但维持通胀预估稳定。

韩国、泰国以及菲律宾央行也将在这周开会，预计也不会有任何政策调整。

欧元区未来一周的数据不多，但周五欧盟统计局将公布欧元区GDP初值。该地区第一季经济同比料成长0.6%，为五年来同期最快，而推动成长的竟然是法国和西班牙这些看起来不大可能的成员国。

欧元区的经济规模现已超过金融危机前达到的峰值，尽管从危机中恢复用了八年时间。欧元区上一季的经济成长率就已经超过英美。(完)