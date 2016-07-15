中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(7月11日-7月15日)中国重要财经新闻：

【政经】

--《焦点》中国经济上半年增长6.7%平稳收官，“无近忧却有远虑”

中国超预期的工业和消费抵消投资增速下行的影响，使得二季度经济增速稳稳落在6.7%。然而随着房地产市场自高点回落、民间投资持续乏力，年内整体投资恐在低位徘徊，加之全球局势动荡，黑天鹅事件增多，为下半年的中国经济蒙上阴影。

--中国外交：中国不接受任何基于南海仲裁案裁决的主张和行动--习近平

中国国家主席习近平指出，南海诸岛自古以来就是中国领土，中国在南海的领土主权和海洋权益在任何情况下不受所谓菲律宾南海仲裁案裁决的影响。中国不接受任何基于该仲裁案裁决的主张和行动。

--中国外交：中国是否在南海划定防空识别区取决于受威胁程度--副外长

中国发布白皮书，主张通过谈判公平解决南海海洋划界问题。外交部副部长刘振民表示，中国有权利在南海划定防空识别区，但在南海是不是需要划，要根据中国受到威胁的程度；如果中国的安全受到威胁，当然有权划，这取决于中国的综合判断。

--中国外交：南海仲裁案从头到尾就是一场披着法律外衣的政治闹剧--中国外长

中国外交部长王毅就所谓南海仲裁庭裁决结果发表谈话称，南海仲裁案从头到尾就是一场披着法律外衣的政治闹剧，中国不接受、不参与仲裁，是在依法维护国际法治和地区规则。

--中国经济：要稳定宏观调控政策，适度扩大总需求--总理

中国总理李克强表示，要充分估计形势复杂性，中国经济下行压力还在持续，地区和行业走势分化，多种自然灾害也带来较大影响，要稳定宏观调控政策，适度扩大总需求。保持经济稳定增长，在合理区间运行。

--中欧关系：中国将致力于市场改革，解决产能过剩问题--总理李克强

中国国务院总理李克强向欧盟官员表示，中国正致力于各项市场改革，对于处理钢铁产能过剩问题态度坚决。中国钢铁产能过剩导致中欧双方关系更为紧张。

--中国数据：6月进出口双降逊预期，全球经济低迷下半年外贸仍承压

中国6月进出口双双下滑逊于市场预期，上半年也以负值收尾，全球经济增长乏力为稳外贸添压力，而英国脱欧等黑天鹅事件加剧不确定性，下半年外贸形势难言乐观，可能延续上半年下滑的趋势。[nL4S19Z2U9]

--中国数据：6月新增信贷向好经济无近忧，短期政策宽松迫切性不强

中国6月新增信贷和M2均优于预期，二季度和上半年6.7%的增长速度亦显示经济形势无近忧。虽然从长期来看再降准等不可避免，但短期内货币政策宽松的迫切性不强。

--中国财政：6月财政收入增速降至1.7%，受营改增和高基数等影响

受营改增、高基数等因素影响，中国6月财政收入增速继续大幅回落，上半年增速亦低于去年全年，而6月财政支出增幅则进一步扩大至近20%。下半年经济下行压力还在持续，预计政策性减收效应还将显现。

--中国房地产：上半年房地产开发投资同比增6.1%，新开工面积增14.9%

中国国家统计局公布，上半年全国房地产开发投资同比增长6.1%，增速低于1-5月的7%；6月末商品房待售面积71,416万平方米，比5月末的72,169万平方米减少。

--中国经济：十三五对外投资拟达7,200亿美元，零售额年均增长10%--商务部

中国商务部近日印发《商务发展第十三个五年规划纲要》，明确“十三五”（2016-2020年）时期，对外投资五年累计达到7,200亿美元左右，比“十二五”时期增长2,000亿美元。

--中国经济：落实支持外贸发展措施，外贸长期向好趋势未变--副总理

中国国务院副总理汪洋最新表示，面对上半年异常严峻的进出口形势，要切实把中央出台的各项支持外贸发展的政策措施落实到位，中国外贸长期向好的趋势没有改变。

--中国数据：6月通胀基本符合预期，后续货币政策仍有松动必要

中国国家统计局公布的物价走势符合市场预期，显示随着天气转暖，食品价格回落对CPI的拉升作用减弱，而PPI同比降幅则受国际大宗商品价格回升影响进一步收窄。

--中国数据：1-6月实际使用外资FDI同比增5.1%，高技术服务业增幅较大

中国商务部公布，1-6月，中国实际使用外资金额（FDI）4,417.6亿元人民币（折694.2亿美元），同比增长5.1%（未含银行、证券、保险领域数据）。高技术服务业和高技术制造业吸收外资双增长，高技术服务业增幅较大。

--中国经济：发改委6月核准固定资产投资规模1,511亿元，创年内新高

扩大投资仍是中国稳定经济的重要方式。国家发改委周四称，6月审批核准固定资产投资项目23个，总投资1,511亿元人民币；当月核准规模创年内新高，项目主要集中在交通基础设施和能源领域。[nL4S1A01AE]

--中国就业：目标“十三五”城镇登记失业率控制在5%以内--人社部

中国人力资源社会保障部发布其“十三五”（2016-2020年）规划，目标“十三五”期间实现城镇新增就业5,000万人以上，城镇登记失业率控制在5%以内。

--中国国企：集团层面重组不断加快，10家央企重组正积极推进--国资委

中证网援引国资委副秘书长彭华岗称，国企集团层面重组步伐不断加快，五组10家中央企业重组工作正积极推进，还有几组工作正在酝酿，中央企业户数年内有望整合到100家之内。

--《焦点》中国将在中欧峰会上兑现向欧盟基建基金投资20亿欧元的承诺

据欧盟官员表示，中国料将在周三于北京召开的中欧峰会上，兑现向欧盟新的基础设施基金投资20亿欧元的承诺，这一姿态在一定程度上是为了缓和中欧在其他问题上的紧张关系。

--《财经洞察》中国汇改接近尾声？货币政策汇率阻碍大为降低

中国6月汇率较大幅度贬值和外储意外增加的矛盾组合，让市场各方对中国货币政策及人民币汇率的未来走向再次产生较大分歧，货币政策是否“外松内紧”提振经济等成为焦点。从过往人民币兑美元汇率中间价调整机制的变化来看，人民币汇率政策的市场化程度已明显提升，除了每日汇率波动幅度等政策仍有限制外，汇改可能正接近收官。

【金融】

--中国金融：6月央行外汇占款减少近千亿元，主因央行向市场外汇提供流动性

6月中国央行口径外汇占款现连续八个月减少，且降幅有所扩大， 和当月外储变动表现相反，对此央行调查统计司司长盛松成指出，外占减少主要与英国“脱 欧”导致的金融市场波动有关，为稳定预期，中国央行向市场提供了少量外汇流动性。

--中国央行：周三对13家金融机构开展MLF操作共2,590亿元，利率持平

中国央行称，周三对13家金融机构开展中期借贷便利（MLF）操作共2,590亿元人民币，利率与上期持平。操作规模远超当日1,270亿元的MLF到期量。

--中国保险：1-6月资管产品注册规模逾千亿，不动产计划占比近半--协会

中国保险资产管理业协会称，今年上半年共有19家保险资产管理机构注册资产管理产品58项，规模1,034.89亿元人民币；其中，基础设施债权投资计划占37%，不动产债权计划占45%。

【固定收益】

--《分析》资金宽松中国央行连两周净回笼，结构性工具料成未来主力

在流动性持续宽松下，中国央行公开市场本周连续第二周净回笼，不过MLF（中期借贷便利）续作规模略超全周到期量。分析人士称，逆回购+MLF组合操作彰显央行仍意在熨平资金面，在国内外经济环境充满不确定的情况下，货币环境将维持宽松，而政策姿态料保持中性稳健。

--中国煤炭：山西副省长将率队路演推介煤炭企业，与机构沟通图顺利发债

中国传统的煤炭行业自去年以来就陷入全面亏损，令煤炭大省山西的几大煤炭企业的债券发行乏人问津，行业整体资金周转相当困难。为此，该省政府和企业界人士近日将组团前往全国主要城市进行路演，以期在债券发行上获得市场认同。

--中国信用债：东北特钢集团称周一应兑付的13东特钢PPN001未能足额偿付

此前已出现系列性违约的中国东北特殊钢集团公告称，应于周一（11日）兑付的2013年度第一期非公开定向债务融资工具（PPN）13东特钢PPN001，本息共计3.21亿元人民币，公司未能筹措足额偿债金额，不能按期足额偿付，已构成实质性违约。

【外汇】

--《焦点》中国6月境外机构大幅增持人民币利率债求避险，但年内低配仍是常态

全球金融市场动荡不安的6月间，境外机构持有人民币债券出现了井喷式增长。分析人士指出，避险情绪推升了人民币利率债的行情，境内市场开放亦推波助澜。但在人民币贬值的预期之下，这样的增速短期料难维持，境外机构年内低配人民币债券或为常态。

--中国央行：6月末外币贷款余额结束连续10月减少，外币存款则现续降

中国央行公布数据显示，6月末外币贷款小幅增加，结束此前连续10个月减少走势；于此同时外币存款余额减少18亿美元，但降幅明显较上月的88亿美元收窄。

【证券/行业】

--中国证券：“沪伦通”可行性研究目前已有良好进展--证监会副主席

中国证监会副主席方星海日前称，上海证券交易所和伦敦证券交易所就“沪伦通”开展可行性研究，是中英双方探索互利务实金融合作的重大举措，目前已有良好进展。

--《独家新闻》中国万达有意收购派拉蒙影片少数股权--消息人士

据两名熟知内情的消息人士，中国房地产与娱乐事业综合企业--万达集团已与维亚康姆(Viacom)举行会谈，有意收购后者旗下派拉蒙影片的少数股权。

--中国房地产：新城控股以37亿元竞得上海一幅住宅地，单价创新高

上午举行的上海虹口区凉城街道一幅土地拍卖，最终成交总价为37亿元人民币，溢价率达77.5%，折合楼板价达6.74万元／平米，创出上海单价地王。据业内人士透露，新城控股为该地块最终受让人。

--中港个股：华润宝能及深铁均否认有关万科股份收购的报导

近日有媒体报导华润和深圳地铁将溢价收购宝能系所持有的万科股份，相关各方在回复深圳证交所的关注函中，均对有关报导予以否认；此外宝能系公司还表示，相关债券发行计划正有序推进中。

--美国新股：中通快递计划在美国IPO中筹集10亿至20亿美元--IFR

汤森路透旗下IFR引述接近交易人士说法报导，中国物流企业中通快递已经在美国申请首次公开发行(IPO)，计画筹措10-20亿美元。

--中国企业：宝钢集团称计划至2018年前压减钢铁过剩产能920万吨

中国最大钢铁企业之一的宝钢集团称，宝钢集团计划在2016-2018年期间压减钢铁过剩产能920万吨，此外宝钢集团还有意追加压减钢铁产能的计划。

--《焦点》中国南方洪灾扶助措施可期，重建将令工程机械、建材等个股受益

中国南方正遭遇数十年一遇的特大洪灾，这场自1998年以来最严重的自然灾害可能对第三季经济增长形成拖累。分析人士称，短期来看对股市受灾害影响并不大，虽然短期可能推高CPI，但持续期不长，政府可能加大财政力度支持灾后重建，工程机械、建材等个股板块料将跑赢大市。

--《焦点》中国投资者加码押宝港股，以期规避人民币贬值风险

中国投资者正加码押宝港股，以期在人民币挫跌之际寻求安全避风港；人民币兑美元上周跌至2010年以来最低水准。(完)