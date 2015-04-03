中国金融市场一周走势回顾

市场热谈：中国监管层对券商通道业务再表态 暂未全面禁止但仍关注规模
路透北京5月22日 - 金融监管升级令中国金融市场和从业者的心态变得脆弱不堪，而处于监管层重点关注的业务领域更是在放大镜下工作，稍有风吹草动便成为众矢之的，而通道业务就是其中一个重点。
以下为路透中文新闻为您整理的(3月30日-4月3日)当周中国金融市场摘要:
汇市:
--人民币兑美元当周连五日收升，周涨幅达0.35%，为连续第四周上涨；本周由于客盘购汇需求减少，市场也未见央行踪迹，结汇盘成为市场主力，不过受美元整体反弹影响，人民币涨势受限。而周五因清明假期临近加之美国公布非农数据在即，机构纷纷出清头寸过节，客盘观望情绪亦明显升温。
公开市场操作:
--在此前一周第三次调降逆回购利率后，中国央行公开市场当周逆回购操作量价平稳，并连两周实现小幅净投放。季末月初银行间资金面宽松无虞，少量净投放虽影响有限，但仍表明央行维持政策宽松的意图；而鉴于引导资金价格下行已初见成效，逆回购利率稳势短期有望延续。
分析人士并认为，楼市放松政策出台之后，短期中国经济下行压力是否减缓仍待观察，加之存款保险制度出台加快利率市场化进程，仍令调降存款准备金率等进一步宽松政策的预期不减。
债市:
--银行间市场现券当周收益率高位剧烈波动，周初地方债供给忧虑持续发酵，加之房地产放松政策出台，市场情绪一度陷于恐慌，止损盘纷纷涌出；之后社保基金获准投资地方债以及资金利率持续下行，令市场心态渐趋稳，配置需求有所发力，不过临近周末对供给的担忧再度浮现，现券反弹受阻。短期债市仍主要关注央行的政策动向、供给压力变化以及资金利率降势能否持续。
票据:
--中国票据市场转贴利率稳中略下探。交易员表示，月初回购利率跌幅扩大，买票机构积极性逐步增强，推动转帖价格小幅走低。虽然央行引导资金利率下行意图明显，资金价格下行仍有空间，将为转帖利率继续走低提供支撑，但新一轮新股IPO即将启动，资金分流或限制票据价格下行幅度。
股市:
--当周沪综指强势上涨，累计涨幅4.68%。“一带一路”规划公布及楼市政策松绑，给股市带来新的题材和提振因素，外围资金源源不断涌入。即使证监会最新下发30家新股发行批文，扩容节奏明显加快，亦难阻大盘惯性上涨。沪综指周五收报3,863.93点，再创逾七年收盘新高。
期市:
--沪铜当周下滑1.12%。在美联储延迟加息预期、中国楼市调控松绑的影响下，铜价延续2月2日以来的反弹态势。但市场再度出现重大利多因素的概率下降，铜价上行动能减弱，在42,500-44,700元/吨区间波动的可能性较大。沪铜主力合约周五收盘报43,280元。
--沪金当周小跌0.6%。美元周初持续走升，降低了无息资产的吸引力，金价跟随下跌，而后因低迷的美国民间就业数据低于市场预期，金价有所回升，但未改本周弱势，市场期待美国非农就业数据的出炉。沪金主力合约周五收报241.75元。(完)
(整理 边竞/林琦/吴芳/李文科/张金栋; 审校 张喜良)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京5月22日 - 金融监管升级令中国金融市场和从业者的心态变得脆弱不堪，而处于监管层重点关注的业务领域更是在放大镜下工作，稍有风吹草动便成为众矢之的，而通道业务就是其中一个重点。
路透上海5月22日 - 中国金融严监管下何时去配置合适的资产，已是横亘在不少银行面前的一道难题：一边是市场上出现更多绝对收益率不错的资产，却出于对后市看不准而更多选择继续观望；另一边则是资金有时间成本，且因盈利压力而必须去建仓，无疑是在防踏空和求利润间走钢丝。
那是2016年夏天，在梵蒂冈的西斯廷教堂，新上任的石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都遇见花旗集团的大宗商品研究全球主管Ed Morse。