中国重要财经新闻一周回顾

图为上海陆家嘴一景。 REUTERS/Carlos Barria

以下为路透中文新闻为您整理的一周(4月7日-10日)中国重要财经新闻：

【经济/政策】

--中国经济：尽快遏制外贸下滑势头，防止由减速变为持续失速--汪洋

中国国务院副总理汪洋表示，当前进出口形势严峻复杂，要发挥市场和政府“两只手”的作用，尽快遏制外贸下滑势头，防止由减速变为持续失速。

--中国数据：3月CPI涨幅持平PPI跌幅缩窄，通缩风险犹存政策需再放松

中国3月居民消费价格指数（CPI）同比涨幅持平上月，但受春节后价格回落影响,环比四个月来首次下滑。通缩压力稍有缓解但仍难以忽视，稳增长仍需政策发力，二季度降准降息依然可期。

--中国经济：长江中游城市群发展规划获批，打造经济新增长极

中国国务院日前批复长江中游城市群发展规划，旨在将长江中游城市群建设成为长江经济带重要支撑以及全国经济新增长极。这是国家新型城镇化规划出台后的首个跨区域城市群规划。

--中国经济：下调燃煤发电上网电价，适当降低铁矿石资源税征收比例

周三举行的中国国务院常务会议决定，在全国范围清理规范涉企收费、下调燃煤发电上网电价和工商业用电价格，依法适当降低铁矿石资源税征收比例，多措并举减轻企业负担，支持实体经济发展。

--中国财政：首个地方政府债务置换额度出台，安徽核定322亿元

在中国财政部3月发布1万亿元人民币的地方政府债券置换存量债务办法后，首个省级的置换额度出台。安徽省经财政部核定，获得第一批置换额度322亿元，置换后的融资成本将降低到5%左右。

--中国经济：机关事业单位实施职业年金制，单位个人共同缴费--国务院

为建立多层次养老保险体系，中国国务院发布机关事业单位职业年金办法，规定从2014年10月1日起实施机关事业单位职业年金制度；实行单位和个人共同缴费，缴费比例分别为8%和4%，缴费基数与基本养老保险缴费基数一致。

--中国政策：外汇资本金实行意愿结汇，企业可自由选择结汇时机--外管局

中国国家外汇局管理局周三发布通知，改革资本金结汇管理方式，外商投资企业外汇资本金实行意愿结汇管理，企业可自由选择资本金结汇时机，将从6月1日起实施。

--《焦点》美汇率报告指人民币仍被大幅低估，警告欧洲勿过度依赖出口

美国财政部周四发布的半年度汇率政策报告称，中国人民币汇率仍被大幅低估。报告还警告欧洲不要过度依赖出口来提振增长，敦促决策者更多地使用财政政策，并称德国需求的增强至关重要。

--澳洲央行：与中国央行签署新的货币互换协议--声明

澳洲央行在官网上发布声明称，已经与中国人民银行签署新的货币互换协议，期限为三年。双方都可以激活该协议，货币互换金额最高400亿澳元或2,000亿元人民币。两国央行最初于2012年签署三年期货币互换协议。

【金融/证券/保险】

--《分析》中国央行双管引导资金降价见效，稳增长仍需降准等政策扶助

中国央行公开市场本周转为小幅净回笼，逆回购利率持稳两周后再度下行10个基点(bp)，不过与二级市场资金利率相比跌幅仍偏小。最近流动性持续宽松，且在一二级市场双管引导下，资金价格明显下降，央行近期强调的降低融资成本的调控效果初显。

--《焦点》人民币有望加入IMF货币篮子，后市却未必能一路看涨

国际货币基金组织(IMF)可能在今年稍晚将人民币纳入其官方储备货币篮子，这标志着中国在与美国的对抗中取得一场政治与经济胜利，然而中国经济成长放缓，可能让这一胜利的影响变得有限。

--《焦点》中小盘A股热炒令港股成价值洼地，大陆基金南下掘金

在中国本轮A股牛市中，以深交所创业板为首的中小盘股暴涨成为急先锋。而在一岸之隔的香港联交所，与其基本面相近的同地区股票，估值差距竟高至10倍。大陆一些理智的基金经理判断这种局面并不会长久，已开始挥师南下抢先布局低估值港股。

--路透专访：中国国泰君安外汇业务拟重点拓展资本项下代客服务--高层

头顶首家进入中国银行间外汇市场券商的光环，国泰君安证券周四终达成首笔港元交易。虽然公司外汇业务目前仍处起步阶段，暂以自营为主，但未来仍期望发展成以代客为主的模式，且在经常项下不具备优势的情况下，有意重点拓展资本项下的外汇业务。

--中港证券：港交所CEO称会增加沪港通额度，幅度高于两至三成

香港交易及结算所（港交所）行政总裁(CEO)李小加周五表示，沪港通未来将会扩容，且额度增加幅度不止二或三成。

--中国保险：保监会规范险企关联交易，对关联方投资不超总资产三成

中国保监会网站周二发布规范保险企业资金运用关联交易的相关通知，要求保险公司对关联方的全部投资余额，合计不得超过保险公司上季末总资产的30%，并不得超过上季末净资产。

--中国债市：发改委发布四项专项债发行指引，列入加速审核并放松标准

中国国家发展和改革委员会周四发布通知，将养老产业、战略性新兴产业、城市停车场和城市地下综合管廊建设四类专项债券，列入加快并简化审核类债券，同时并放松相关发债标准。

--中国外汇：外汇交易中心13日推出外币拆借交易，含美欧港三币种

中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心周五表示，将于下周一（13日）在外汇交易系统推出外币拆借交易，拆借交易有美元、欧元和港元三个交易币种，拆借利率按年利率计算，以百分比表示。

--新闻稿：允许债券违约长期而言有利中国债市发展--惠誉

中国科技企业中科云网科技集团股份有限公司4亿元人民币债务违约，说明中国境内公司债市场对违约的宽容度上升。惠誉认为，允许违约从长期而言对于中国债券市场有着正面影响，因为这将令投资者对风险的定价更加有效且适当。

--中国保险：中人寿和平安首度进军美国地产市场，入股铁狮门波士顿项目

全球领先的房地产发展及运营商铁狮门(Tishman Speyer)周三宣布，中国前两大寿险公司中国人寿集团和中国平安将与铁狮门合作发展美国波士顿一地产项目。这是这两家寿险公司首次在美投资房地产，亦是两家公司在海外联合房地产的首例。

--中港个股：中信证券和海通证券3月净利增数倍，牛市效应显现

继周四三家券商股公布3月数据后，包括中信证券和海通证券等10余家券商股周五亦分别公布3月数据，无论是3月还是一季度，这些券商股净利基本上都有数倍的增长，今年以来A股牛市行情对券商业绩提升效应显露无疑。

--中国基金：华夏和银华暂停旗下QDII基金申购，港股热令QDII额度告急

随着本周港股快速上涨，中国内地公募基金管理公司旗下投向港股的境内合格机构投资者（QDII）基金开始出现大量申购，导致部分基金公司QDII额度告急。华夏基金和银华基金周四分别宣布，旗下数只QDII基金暂停申购和定期定额等业务。

【行业/公司】

--中国房地产：上海15日起上调购买首套及二套普通住宅最高公积金贷款额度

中国上海市公积金管理中心周四决定自4月15日起上调最高贷款额度，购买首套房及二套普通住宅，个人最高贷款额度由30万元调整至50万元人民币，家庭由60万元调整至100万元；缴交补充公积金的，再分别额外增加10万元和20万元。

--中国房地产：仍有8-10年平稳发展期，但拐点已来临--万达董事长

中国商业地产龙头企业--大连万达集团股份有限公司董事长王健林周四表示，中国房地产市场仍有8-10年的平稳发展期，但其长期发展趋势已发生变化，拐点已来临。

--中国汽车：3月汽车销量同比增3.3%，1-3月销量同比增长3.9%--中汽协

中国汽车工业协会周四表示，3月汽车销量同比增长3.3%，第一季整体成长率低于全年预估。

--中港个股：南北车合并获证监会和商务部审核通过

中国两大轨道设备生产商--中国南车和中国北车近日分别发布类似公告，两公司的合并已通过中国商务部反垄断审查，而且亦获中国证监会并购重组审核委员会审核通过。这意味着南北车合并已经走完最后两个重要审批程序，成功合并没有悬念。

--中俄能源：俄气称东线管道向中国输送天然气的时间不会推迟

俄罗斯天然气工业股份公司(俄气/Gazprom)的发言人周一表示，俄罗斯天然气将按照计划从2019年开始向中国进行输送，不过输送管线建设要等到2022年才能全部完工。

--《焦点》铁矿石价跌之际中国购买模式让小矿企吃不消，三巨头从中渔利

中国钢铁企业要求铁矿石定价与不断下跌的现货价格密切挂钩，无意中帮助全球最大的铁矿石生产商进一步掌控全球铁矿石市场。

--香港个股：佳兆业称被当局锁定的物业单位获解除，但部分遭司法查封

正陷财困的中国小型房地产商--佳兆业周四称，此前旗下部份位于深圳被当局锁定的物业未售单位已获解除，但当中有若干单位遭受中国地方法院司法查封，无法正常销售。（完）

(整理 张喜良; 审校 杨淑祯)

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