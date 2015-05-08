中国重要财经新闻一周回顾

图为北京CBD一景。 REUTERS/Petar Kujundzic

以下为路透中文新闻为您整理的一周(5月4日-8日)中国重要财经新闻：

【政经】

--中国数据：4月进出口双降均逊预期，稳外贸措施亟需落实

中国4月进出口双双滑落，远逊市场预期，内外需皆疲弱及较强的人民币汇率，让外贸增长承压，实现全年目标任务艰巨，这也意味着稳出口扩内需的措施亟需进一步落实。

--中国数据：4月汇丰制造业PMI终值创12个月新低，稳增长仍需更多宽松

受新订单分项指数大幅下滑拖累，汇丰4月中国制造业PMI终值连续第二个月低于荣枯线，且创出12个月新低。国内需求低迷抑制企业产出，政府仍需出台更多刺激政策来确保经济增速保持在7%左右。

--中国数据：4月服务业PMI升至四个月高位52.9，二季度开局良好--汇丰

汇丰最新调查显示，中国服务业在4月持续扩张，新订单稳步增长，企业经营活动亦小幅改善，二季度开局良好。不过综合制造业和服务业情况看，整体企业活动扩张步伐仍放缓，经济下行压力未有明显缓解。

--《财经洞察》改革年代中国亟需提升政策透明度及落地度

中国正以前所未有的速度推进经济与社会等各项领域改革，但在政策透明度和落地方面明显不足。无论是从近期股指的大起大落，抑或诸多改革举措只见中央发文鲜见地方落实可略见一斑。

--中国政策：国资委取消央企境外衍生业务核准，112家获自主权--消息

中国央企曾在境外衍生品中处于巨亏漩涡，导致对此投资“心有余悸”并被国务院国资委勒令采取事前备案核准制，多位了解情况的消息人士周三透露，国资委近日下发通知，取消了中央企业境外商品衍生业务的核准事项，将业务自主权下放给央企董事会。

--中国政策：下月起取消绝大部分药品政府定价，实际交易价由市场竞争形成--发改委

中国在推进药品价格改革方面迈出实质一步。国家发改委周二发布关于印发推进药品价格改革意见的通知，决定从2015年6月1日起取消绝大部分药品政府定价，完善药品采购机制，发挥医保控费作用，药品实际交易价格主要由市场竞争形成。

--中国政策：特许经营项目经营期限最长30年，可获差异化信贷支持--发改委

中国国家发展和改革委员会日前正式发布基础设施和公用事业特许经营管理办法，规定特许经营期限最长不超过30年，鼓励金融机构为特许经营项目提供银团贷款等金融服务，政策性、开发性金融机构可以给予特许经营项目差异化信贷支持，贷款期限最长可达30年。

--中国政策：推进京津冀一体化今年加快推进一批客运专线、城际铁路项目

中国交通运输部部长杨传堂表示，京津冀交通一体化的工作重心从总体谋划转向全面推进实施，先行一步、率先突破。今年加快推进一批客运专线、城际铁路项目前期研究及建设工作，组织启动一批港口集疏运项目，加快推进北京新机场及配套工程建设。

--中国经济：决策层考虑采取财政刺激，抵御经济放缓--消息

据政策内部人士称，中国领导人有可能动用财政刺激来提振经济增长。经济的急剧放缓让他们始料未及，失业风险也是他们的心头大患，此前一连串货币政策宽松措施的效果并不理想。

--中国政策：政府定价权力清单将修改，八成具体项目退出中央定价目录--报载

中国国家发改委拟修订中央定价目录，修订后的定价种类约比2001年版中央目录减少46%，仅保留天然气、供水、电力等七种（类），八成具体项目退出新版中央定价目录。

--中国经济：继续扩大资源税从价计征范围，以促生态文明建设--财政部

中国财政部经济建设司副司长孙志周四表示，为更好支持生态文明建设，财政部将进一步突出财政资金支持重点，完善税收政策体系，积极推进环境保护费改税，并进一步扩大资源税从价计征的范围。

【金融】

--中国政策：降低准入门槛加大金融支持，促进电子商务发展--国务院

为减少束缚电子商务发展的机制体制障碍，中国国务院周四表示，要为电子商务发展营造宽松发展环境，降低准入门槛，并加大金融服务支持，合理降税减负，到2020年基本建成统一开放、竞争有序、诚信守法、安全可靠的电子商务大市场。

--路透专访：FICC业务对冲利差收窄压力，四大盈利模式前景乐观--平安银行

中国金融机构FICC业务有了更多自主空间，独立牌照的商业银行资金运营中心将给FICC业务带来更多发展机遇。平安银行资金运营中心总经理王伟认为，利率市场化进程中，FICC业务受存贷利差收窄的影响较小，将使得其成为银行对冲利润增速下滑的利器。

--中港个股：工行信贷政策将向“一带一路”倾斜，项目中要多用人民币-行长

以市值计全球第一大银行--工商银行行长易会满近日表示，该行将针对“一带一路”在信贷投向、授信授权和信贷创新等方面给予资源倾斜和政策支持，并在项目中多使用人民币。

--中国金融：国开行去年实现净利润976.83亿元人民币，同比增长22%

中国三大政策性银行之一--国家开发银行周四披露2014年年报显示，去年实现净利润976.83亿元人民币，同比增加177.31亿元，增幅达到22.18%。

--中国金融：去年信托业利润增逾16%，多家公司利润规模双降--上证报

上海证券报周二称，去年中国68家信托公司全行业净利润超525亿元，同比增16.27%；但净利润负增长的信托公司数达14家，远多于上年，预计未来信托公司净利润增速或将继续下滑。

--中国金融：一季度互联网宝宝产品规模降近10%，余额宝规模不降反升

人民日报周三发表文章称，一季度互联网宝宝产品规模下降近10%，唯有余额宝规模不降反升。在货币政策延续定向宽松、股市行情继续火爆的背景下，宝宝军团的规模或将继续缩水。

--中国金融：一季度信托资产管理规模增速回落，投资类信托占比上升明显

中国信托业协会最新发布的数据显示，今年一季度，中国信托业管理的信托资产总规模同比增长22.85%，季度环比增长3.08%；同比环比增速均呈现明显回落；此外，一季度，投资类信托占比上升较明显。

【固定收益】

--《分析》资金水位高中国公开市场续无为，宽松预期不减关注出台时机

年内二次降准至今，中国银行间市场流动性已极为充盈，央行公开市场操作连续第三周空窗。短期来看，逆回购作为主要例行工具之一，其量、价调节作用再无用武之地，很可能开始阶段性淡出。

--中国债市：ST湘鄂债日前支付今年利息及违约金，并按35%比例偿还本金

4月首破中国公募债券市场本金刚性兑付纪录的“ST湘鄂债”事宜出现进展。*ST云网日前向该期债投资者全额支付今年应付利息及违约金，同时向登记回售部分债券持有人，按35%的比例部分偿付本金及违约金。

--中国债市：地方债发行近期将重启，或引入定向发行减轻市场冲击--报载

此前一度遇阻的中国地方债发行有了新的进展。经济参考报周五报导称，推迟多日的地方债发行近期将启动，值得注意的是，1万亿元额度的置换债发行，除采用公开发行外，还可能引入定向发行的方式，且定向发行的规模将超过公开发行，以减缓地方债供给对市场的冲击。

【外汇】

--亚洲经济：中国应继续提高汇率政策的弹性--IMF报告

国际货币基金组织(IMF)周四表示，中国应减少干预，提高汇率政策的弹性，以帮助确保在实施经济改革的同时，经济增长逐步趋于温和。

--离岸人民币：3月渣打人民币环球指数环比跌1%，今年中国GDP预测从7.1%调至6.9%

受限于人民币疲弱，离岸人民币存款和点心债券放缓，渣打银行 STAN.L 3月人民币环球指数按月下跌1%，该行周四并公布，中国2015年经济增长预测由7.1%下调至6.9%。

【证券/行业】

--《焦点》中国A股降杠杆动作频频释放政策信号：让疯牛变慢牛

从查处伞型信托到进一步规范券商融资融券业务，中国监管层正在试图给A股这个“杠杆牛市”降点温，背后的政策信号相当清晰：让“疯牛”变成“长期慢牛”。

--《焦点》中国A股高位剧震折射市场与政策博弈，官媒口风飘忽不定煞费思量

本周中国A股走势一改此前持续上涨的强势，出现宽幅震荡并连续下挫。新股发行提速及获利回吐可能只是表面诱因，政策与市场的博弈才是背后的关键因素。

--《综述》中国房地产增长趋稳分化加剧，地方有望祭出去库存新招

伴随着中国经济进入到降速提质的新常态，房地产业也迈进深度结构调整阶段，在前期一系列利好政策发酵下，今年中国楼市有望实现平稳增长，但地区分化的形势将愈加严峻，这也意味着获得更多政策自主权的地方可能会祭出更多去库存的措施。

--中国房地产：4月百城住宅均价环比基本持平，同比跌幅继续扩大至4.46%--中指院

根据中国指数研究院最新提供的数据，4月百城住宅均价环比基本持平，微跌0.01%；同比则下跌4.46%，跌幅继续扩大。

--中国政策：拟自2018年起全国供应国Ⅴ标准普通柴油--发改委

中国国家发展改革委周四正式印发加快成品油质量升级工作方案的通知，要求增加普通柴油升级内容，计划自2018年1月1日起，全国供应与国Ⅴ标准车用柴油相同硫含量的普通柴油。

--中国能源：2020年将重点建成海西等11个大型煤炭储配基地--能源局

中国国家能源局日前发布煤炭清洁高效利用计划称，到2020年将重点建成海西等11个大型煤炭储配基地和30个年流通规模2,000万吨级煤炭物流园区；逐步提高电煤在煤炭消费中的比重，推进煤电节能减排升级改造。

--2015春季广交会成交额明显缩水，与会采购商减少

中国2015春季广交会出口成交额和采购商人数双双下滑，突显了出口商面临的严峻形势。

--中国钢铁：4月份铁矿石价格由降转升，后期料以波动运行为主--中钢协

中国钢铁工业协会周三称，受需求下降影响，4月钢材市场持续疲软，而钢铁生产仍维持较高水平。受国外高成本矿山停产减产以及国内铁矿石期货逼空等因素影响，进口铁矿石价格在中下旬出现明显反弹。后期铁矿石供大于求矛盾依然突出，铁矿石价格将以波动运行为主。

--中国国企：每台“华龙一号”出口将创造千亿收入，已批量化--中核集团

中国核工业集团总经理钱智民周三表示，出口拥有中国自主三代核电技术的“华龙一号”核电机组，每台在其全寿命周期将创造约1,000亿元人民币的收入，而且该机组生产建设已经实现批量化。中国核电设备的出口对带动中国装备制造业“走出去”非常有意义。

--中国证券：近30家券商先后调低两融折算率，涉及证券超千只--报载

今年以来，中国股市表现火爆，沪综指 .SSEC 仅在4月即获得18.5%的累计涨幅。但证券时报周三报导，近日至少有28家券商调低可充抵保证金证券折算率，涉及股票及债券超过1,350只。

--中国证券：去年主板与中小板创业板净利增速差异明显，传统行业压力较大

股市是经济的晴雨表，刚公布完的中国沪深上市公司2014年报显示，主板公司与中小板和创业板公司的净利增速差异明显，传统行业上市公司的业绩压力较大。

--中国央企：中国石化集团董事长兼党组书记由王玉普担任

中国第二大油气生产商--中国石化集团周一表示，集团公司主要领导将产生变动，王玉普任董事长，原董事长傅成玉到龄退出领导班子。

--中国证券：转融通标的券明起扩围逾四成至893只，全面覆盖融资融券范围

中国证券金融股份有限公司日前发布公告，自周三(6日)起将转融通标的证券范围由625只股票扩大为893只股票，增幅超过四成；同时并全面覆盖两个证券交易所融资融券所涉及证券。

--中国房地产：全球购物中心开发前十大城市中国占九个，上海居首

据世邦魏理仕（CBRE）最新调查，去年全球在建的购物中心总面积达3,900万平米，其中亚太区总面积超过3,200万平米，超过六成的面积都在中国。在全球十大最活跃在建购物中心市场排名中，中国占据九席，上海位居首位。

--中国个股：华夏银行称副行长王耀庭因违纪被纪委立案，业务不受影响

中国股份制商业银行--华夏银行周二公告称，中共北京市纪委对该行副行长王耀庭的违纪问题予以立案。

--中国证券：深交所将设差异化上市条件，支持互联网等企业上市--报载

中国证券报周四报导，深圳证券交易所将设立差异化上市条件，探索在主板、中小板、创业板建立分道、分行业审核机制，满足更多企业上市融资需求，同时大力支持互联网企业和高新技术企业到创业板上市。

--中国煤炭：严格治理煤矿超能力生产，全年淘汰千余煤矿--能源局

为严格治理煤矿超能力生产，中国国家能源局和国家煤矿安全监察局日前联合发布通知，规定煤矿全年产量不得超过公告的生产能力，2015年并计划淘汰煤矿数量1,254个，其中近九成均将遭到关闭并退出，且以黑龙江和贵州居多，旨在遏制煤炭产量无序增长，调整产业供需结构。(完)

(整理 杨淑祯; 审校 黄凯)

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