中国重要财经新闻一周回顾

图中为北京CBD一景。 REUTERS/Jason Lee

以下为路透中文新闻为您整理的一周(5月25日-29日)中国重要财经新闻：

【政经】

--中国经济：今年经济增长下行压力加大，物价有望低位波动--央行年报

中国央行周三发布报告称，2015年经济增长下行压力加大，但仍将处于合理区间。而物价水平有望维持低位波动。将综合运用多种货币政策工具，保持适度流动性，实现货币信贷和社会融资规模合理增长。

--中国经济：发改委加快投资项目审批，含73亿元长江南京深水航道工程等

中国正在加快投资以缓解经济下行压力。中国国家发展改革委员本周内公布了包括投资73亿元人民币长江南京深水航道二期工程，同意汕头港广澳港区二期工程项目核延期等五个项目。

--中国经济：依托交通重大项目稳增长，扩大基础设施有效投资--发改委

中国国家发展改革委周三表示，要加快交通现代化进程，以交通重大项目为依托，创新体制机制，吸引社会资本增加投入，扩大基础设施有效投资，促进交通运输提质增效升级，为扩内需、稳增长发挥更加积极的作用。

--中国经济：发改委建立PPP推介项目库，首批千余项目总投资近2万亿元

为鼓励社会资本通过多种方式参与社会项目建设及运营，中国国家发展改革委日前开辟PPP项目库专栏，公开发布政府和社会资本合作（PPP）推介项目，首批发布的PPP项目共计1,043个，总投资1.97万亿元人民币。

--中国经济：今年料增长6.8%明年继续放缓，当前人民币未被低估--IMF

国际货币基金组织（IMF）周二表示，预计中国经济今年增长6.8%，基本吻合7%左右的政府目标，明年增速会进一步放缓至6.25%左右；并表示人民币过去一年实际有效汇率大幅升值，使得当前币值不再被低估。

--中国数据：4月份工业企业利润受投资收益拉动同比增2.6%，得益于股市大涨

火爆的股市行情令中国部分行业投资收益大增，4月份规模以上工 业企业利润同比增长2.6%，扭转了上月跌势。数据显示，4月工业利润同比增加额中，投资 收益的贡献高达96.5%。

--中国政策：6月起降低部分服装等日用消费品进口关税，平均降幅超50%--财政部

中国财政部周一表示，自2015年6月1日起，降低部分服装、护肤品、纸尿裤等日用消费品的进口关税税率，平均降幅超过50%。

--中国就业：当前就业总体平稳，密切关注就业形势变化--人社部

中国人力资源社会保障部副部长信长星周二表示，当前就业形势总体比较平稳，失业率还是处在较低水平，但从1-4月份的统计来看，城镇新增就业人数略有减少，会继续关注这个问题，密切关注就业形势变化。

--中国国企：将指导地方国资委制订实施员工持股试点管理办法-国资委

中国国资委周二称，将坚持稳妥有序的指导推动地方深化国有企业改革，指导地方国资委研究制订混合所有制企业实施员工持股试点的管理办法，规范开展员工持股试点工作。

【金融】

--中国金融：银监会称不良贷款增长态势将持续，地方平台潜在风险突出

多位消息人士周一对路透表示，中国银监会主席尚福林预计银行不良贷款快速增长的态势还将持续一段时期；其中，地方融资平台潜在信用风险较为突出，而房地产市场调整致该领域金融风险上升。

--中国证券：上证所等与德意志交易所组合资公司，建离岸人民币产品交易平台

上海证券交易所周三证实与中国金融期货交易所及德意志交易所集团，就共同建设离岸人民币金融工具交易平台达成战略合作协议，三方计划在德国成立合资公司，公司主要职能是研发和上市交易以离岸人民币计价的证券和衍生产品。

--中国金融：4月末银行业总资产176.16万亿元，同比增长11.9%%--银监会

中国银监会周一发布银行业监管统计月度指标显示，截至今年4月底，中国银行业金融机构总资产176.16万亿元人民币，同比增长11.9%；总负债163.06万亿元人民币，同比增长11.3%。

--中国保险：险资入市比例在15%以下，将推进保险资管产品注册制改革--保监会

中国保监会副主席陈文辉周六表示，到2014年底，保险行业投资股市的可运用资金比例不到10%，目前为止保持在15%以下。未来将深化保险资管产品注册制改革，研究设立不动产、基础设施、养老等专业保险资产管理机构。

--中国房地产：一线城市首套房贷利率走低，量价齐升局面短期持续--融360

第三方调研机构--融360金融搜索平台日前发布报告显示，自5月11日央行降息0.25个百分点后，今年5月份，中国一线城市首套房贷款利率接近历史低位，二套房贷款利率也出现了松动迹象。预计一线城市回暖势头将更加强劲，成交量上涨将进一步推高房价。

--中港个股：工行控股土耳其Tekstilbank完成，间接有多个金融业务牌照

中国工商银行周一宣布，已完成收购土耳其Tekstilbank75.5%的股权交易，是次收购也是中资银行首次在土耳其设立营业性机构。

--中国金融：浙江网商银行获银监会批准开业，注册资本40亿元

浙江省银监局网站称，中国浙江网商银行周三获准开业，为首批五家试点民营银行中第五家。这也是去年民营银行试点政策实施以来，浙江省内第二家民营银行。

--台湾个股：中信金称将以116.7亿台币取得大陆中信银行国际100%股权

台湾消费金融龙头金控--中信金控周二称表示，董事会已通过将以私募方式引入大陆中信集团旗下中信银行取得中信金3.8%股权。而中信金旗下中国信托银行也将以116.7亿台币取得大陆中信银行旗下中信银行国际有限公司100%股权。

【固定收益】

--《分析》中国央行定向正回购不改宽松政策导向，经济仍需好的资金环境

中国央行近期对部分机构进行定向正回购消息，令沉寂数周的公开市场再回关注视野。业内人士认为，稳定经济增长仍需宽松的资金环境支持，央行此举只是因应机构需求解决资金淤积，并不代表其政策有收紧意图。

--中国债市：发改委全面放宽城投企业发债条件，未来供给量将明显增加

中国国家发展和改革委员会周三称，放宽城投类企业债发行条件，包括资产负债率要求等，并提出鼓励优质企业发债用于重点领域、重点项目融资，同时还将支持县域企业发行企业债券融资。

--中国债市：*ST中富称无法按时足额兑付公司债本金，仅能兑付总额的25%

中国信用债市场违约事件再添一例。珠海中富实业股份有限公司周二公告，公司将无法于原定兑付日(28日)按期全额支付公司债12中富01的本金，仅能兑付债券本金总额的约25%。

--中国债市：天威集团称对追加兵装集团担保的持有人会议决议难以回复

中国保定天威集团日前对于其中票(11天威MTN2)持有人会议决议作出回应，其中对于“要求追加中国兵器装备集团公司对11天威MTN2提供无条件担保”的议案，天威集团认为，该项决议构成了对11天威MTN2法律关系以外主体的权利要求，难以做出回复。

【外汇】

--中国外汇：汇率市场化改革及资本账户开放1-2年内基本可完成--央行官员

中国人民银行调查统计司司长盛松成表示，人民币汇率市场化改革和资本账户开放，一两年之内基本可以完成；他并强调，中国的资本账户开放不等于不管，而是有管理的开放，同时，推动利率、汇率市场化改革恰恰也是防风险的一种手段。

--人民币汇率：美国财政部高官称，中国必须推进人民币汇率改革

美国财政部高级官员周二称，中国必须推动人民币自由化进程，才能令人民币被纳入国际货币基金组织(IMF)的特别提款权(SDR)货币篮子。

--中国央行：与智利央行签署规模为220亿元人民币的双边本币互换协议

中国央行周一晚间发布消息称，与智利中央银行签署了规模为220亿元人民币的双边本币互换协议。互换协议有效期三年，经双方同意可以展期。

--中港个股：建行智利分行指定为人民币清算行，业务将向周边国家扩展

以市值计全球第二大银行--中国建设银行周二表示，刚刚设立的建设银行智利分行被中国央行指定为人民币清算行；未来，在此基础上，建行的清算服务将进一步扩展到周边有需求的国家和地区。

--离岸人民币：人民币成为亚太地区与中港跨境支付最大货币--SWIFT

环球银行金融电讯协会(SWIFT)周三指出，在亚太地区，人民币已成为与中国大陆和香港进行支付的最常使用货币。2012年时，人民币排名仍远远落在第五位。

【证券/行业】

--全球金融：富时推出纳入中国A股的过渡指数，初始权重为5%

全球最大指数公司之一富时罗素(FTSE Russell)表示，将推出两个纳入中国A股的过渡指数，准备以这种渐进的方式在两到三年内将中国A股纳入到其全球新兴市场指标股指中。

--中国证券：中央汇金确认减持上市银行股份，且不限于工行和建行

中国中央汇金投资有限公司周四稍晚公告称，2008年以来，公司在二级市场上增持了工商银行等上市金融机构A股股份，且购入交易型开放式指数基金（ETF）。近期公司出售了部分增持股份和ETF，其中触发信息披露义务的，已根据监管要求进行了披露。

--中国新股:中国核能等21家新股启动发行程序，网上申购集中于下周二周三

在中国证监会上周五下发新一批共23家新股发行批文后，包括中国核能电力股份有限公司等在内的21家公司周一刊登招股意向书，启动了新股发行程序，网上申购日集中在下周二（6月2日）和下周三。

--中国金融：监管层摸底理财资金入市传言不实，排查的是贷款流向--报载

中国证券时报周五报导称，近日传言监管层摸底理财资金入市传言不实，监管层正在排查的是贷款资金流向，而非理财资金流向。

--中国证券：中金所将于近期推出股指期权，包括沪深300等三只--报载

中国金融期货交易所董事长张慎峰表示，近期将推出股指期权产品，包括沪深300股指期权、上证50股指期权、中证500股指期权等三只产品。

--中国基金：景顺长城携手外方股东将启动基金互认业务，争取跻身首批

随着中国证监会和香港证监会上周五共同宣布将开展内地与香港公募基金互认工作后，中国公募基金管理公司景顺长城基金与其外方股东景顺投资管理公司当天晚上即宣布，双方将启动基金互认合作。

--中国证券：广发海通提高融资融券担保比例，南京证券控制持股集中风险

在A股市场近日持续上涨之后，中国一些券商开始对其融资融券业务进行适度调整，以降低其业务风险。广发证券和海通证券均调整融资融券的担保比例，而南京证券则出台新规定，控制信用帐户中持股过于集中的风险。

--中国证券：广发等20家券商合资设立信用增进公司，注册资本33亿元

中国广发证券、东方证券周四稍晚公告显示，包括广发和东方证券在内，合计20家券商共同发起设立中证信用增进股份有限公司，注册资本33亿元人民币，目前该合资公司已取得营业执照。（完）

(整理 林高丽; 审校 张喜良)

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