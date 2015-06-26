中国重要财经新闻一周回顾

图为北京CBD一景。 REUTERS/Petar Kujundzic

路透北京6月26日 - 以下为路透中文新闻为您整理的一周(6月23日-26日)中国重要财经新闻：

【政经】

--中国经济：国家制造强国建设领导小组成立，负责统筹协调全局性工作

为推进实施制造强国战略，中国国务院周三宣布成立国家制造强国建设领导小组，国务院副总理马凯任组长，办公室设在工业和信息化部。该小组将统筹协调国家制造强国建设全局性工作。

--中国经济：仍在合理区间运行但存下行压力，需求端显积极变化--统计局官员

中国国家统计局综合司高级统计师付凌晖周二表示，中国国民经济仍在合理区间运行，政策效果初显，但仍有较大下行压力。

--中国经济：13省区部分项目未按计划开工，将收回中央投资--发改委

新华社周三晚间援引国家发改委消息称，审计署近期重点抽查发现有13省区部分项目未按计划开工，对于不能按时开工的项目要收回中央投资，调整用于其它项目。

--中国经济：民航局今年重点推进193个建设项目，总投资5,000亿元

中国民用航空局局长李家祥表示，2015年民航局将重点推进193个大中型民航建设项目，总投资达5,000亿元人民币。

--中国数据：6月汇丰制造业PMI初值回升显改善迹象，但增长动力仍弱

新订单和产出指数双双回升，带动汇丰中国6月制造业PMI初值继续向荣枯临界点50攀升，但就业分项降至六年多低点，表明制造业略现改善迹象但增长动力仍弱，继续受制于内外需的萎靡不振。

--中国经济：人民大学报告预测今年GDP增速6.9%，三季度触底四季度反弹

中国人民大学课题组近日发布报告预计，2015年国内生产总值（GDP）增速为6.9%，居民消费价格指数（CPI）上涨1.5%；2016年GDP增速为6.6%，CPI涨幅为1.8%。

--中国反腐：中纪委将对铁路总公司、东航集团等26家单位进行专项巡视

中共中央纪律检查委员会周二表示，2015年中央第二轮巡视将对中国铁路总公司、中国东方航空集团公司和中国铝业公司等26家单位进行专项巡视。

【金融】

--中国金融：商业银行法修正案拟删存贷比规定，料缓和实体经济融资贵

中国国务院常务会议周三表示，通过了《商业银行法修正案（草案）》；草案删除了贷款余额与存款余额比例不得超过75%的规定，将存贷比由法定监管指标转为流动性监测指标。市场人士普遍认为，在利率市场化、存款增速放缓的大背景下，取消存贷比将减小银行负债端压力，并一定程度上缓和实体经济融资贵的问题。

--《分析》中国央行重启逆回购宽松基调未变，短期降准预期降温

时隔逾两个月，中国央行意外重启逆回购操作，且利率较上次大幅下行。业内人士称，逆回购意在缓和半年末时点资金面短期紧张，虽然规模有限，却明确传达出将短期利率维持在低位的信号，上半年来的政策宽松基调亦得延续，但在工具选择上料将转为偏重定向手段。

--中国央行：推动人民币资本项目可兑换，抓紧启动QDII2并拓回流渠道

中国央行副行长范一飞周五表示，央行将进一步推动资本项目可兑换，抓紧启动合格境内个人投资者（QDII2）境外投资，拓宽境外人民币回流渠道，提高境外投资者投资国内资本市场的便利性。

--中国保险：推进保险业参与汽车产业等，拉动相关产业升级--保监会主席

中国保监会主席项俊波周五称，将着力发挥保险的产业带动效应，促进保险业与养老服务业融合发展，推进保险业参与汽车产业、健康产业、安保产业等产业链，刺激和拉动相关产业增效升级。

--中国金融：5月末银行业总资产同比增长13%，总负债同比增12.5%--银监会

中国银监会公布至5月底银行业金融机构总资产180.37万亿元人民币，同比增长13%；总负债167.08万亿元，同比增长12.5%。

--中港个股：中信银行将对“一带一路”战略提供4,000亿元融资支持

中国股份制银行--中信银行周三表示，将联合中信集团下属公司，计划投融资7,000亿元人民币，助力“一带一路”(丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路)建设，其中中信银行将提供4,000亿元融资支持，并设立首期规模为200亿元的一带一路基金。

--中港个股：中行将发多币种债券筹资30亿美元支持“一带一路”--市场人士

按市值计中国第四大银行--中国银行周三将在全球发售包含四个币种的债券。据市场人士透露，该笔债券规模在30亿美元左右，为“一带一路”(丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路)基础设施项目提供融资。

--中国金融：一季度银联卡交易额约1.9万亿美元，成全球最大银行卡组织--报载

中国银联最新数据显示，2015年一季度，银联卡全球交易总额达到11.8万亿元人民币（约合1.9万亿美元）。这意味着，在发卡量连续多年超过VISA之后，中国银联首次在交易总额上超过VISA，成为全球最大的银行卡清算组织。

--两岸金融：台湾金管会主委称两岸金融三会下半年将在台北举行

台湾金管会主委曾铭宗周二称，两岸银行、证券和保险“金融三会”将于下半年在台北正式举行，与谈议题尚未底定。

--中港个股：交通银行香港零售私银业务拟子行化--公告

按资产计中国第五大银行--中国交通银行日前公告称，计划将香港分行的零售银行及私人银行业务，转移至在香港注册成立的全资子银行，以满足零售业务应以本地注册银行模式运作的监管需要。

--中港个股：中行称米兰分行被意司法机关要求配合调查，尚未收到起诉文件

针对意大利检方指控中国银行米兰分行存在走私货币等的报导，中国银行周二刊登澄清公告称，该事件缘于该行米兰分行于2012年收到意大利司法机构的通知，要求其就所办理的向中国转汇款业务的合规性配合调查。

【固定收益】

--中国债市：发改委放宽企业债融资，置换高成本融资降低信用风险--消息

中国国家发改委再度放松企业债融资限制，明确放行企业债借新还旧的既有做法。两位消息人士周三透露，发改委近期发布对前期1327号文件的补充说明，发债门槛、数量限制等条件均更宽松，鼓励优质企业发债用于重点领域、重点项目融资，降低融资风险。

--中国债市：天威集团发行的另一中票持有人要求加速中票到期

中国保定天威集团中票(11天威MTN1)主承销商建设银行周四公布持有人会议决议，要求11天威MTN1提前加速到期，并要求天威集团及相关方向持有人公开2012年8月至2014年12月期间所有资产股权交易相关文件。

【外汇】

--人民币汇率：处于大体合理水平，中美估值差异源自依据不同--周小川

针对美国财政部近期重申人民币被低估，中国央行行长周小川表示，中美两国对人民币估值的差异，源于两国“根据不同”。如果以国际收支经常项目作为判据的话，中国的汇率大体上处于一个比较合理的水平。

--离岸人民币：大陆金融机构将获准赴台发宝岛债，国开行下半年成行--消息

两位消息人士周三透露，中国人民银行及国家发展和改革委员会将修订相关办法，开放大陆境内金融机构赴台湾发行人民币债券（宝岛债）；待相关办法出台后，国家开发银行即可来台发行宝岛债。而据四位消息人士称，国开行规划下半年发行宝岛债，但额度未定。此将成为首宗来台挂牌的中国准主权人民币债券。

--离岸人民币：日本发行首只人民币债券，新成员“富士山债”登场--报载

日本首只以人民币计价的公司债券周三由三菱东京日联银行正式发行，另外两大银行瑞穗和三井住友也在积极筹备人民币债券的发行。继香港点心债、新加坡狮城债和法国凯旋债之后，海外人民币债券市场又将多一个外号--富士山债。

--投行观点：中国资本账户开放给人民币汇率带来升值压力--中金

中国国内投行--中金公司周二报告认为，今明两年是中国金融开放的重要时间窗口，有望冲刺人民币资本项目可兑换的最后一公里。从国际经验看，资本账户开放初期可能面临短期较为强劲的资本净流入（尤其证券投资）、以及资产价格和人民币汇率的上升压力。

【证券/行业】

--中国证券：证监会主席称进一步壮大主板、中小板，推进市场内部分层

中国证监会主席肖钢周五表示，证监会将加快多层次资本市场体系建设，推动产品创新、服务创新和业务创新，服务和完善市场功能体系，要进一步壮大主板、中小企业板市场，推进交易所市场内部分层。

--中国新股：证监会核准28家IPO企业发行申请，上交所及深交所中小板各10家

中国证监会周三核准新一批28家首次公开发行（IPO）企业的发行申请，包括上交所10家，深交所中小板10家，创业板八家。

--中国新股：上半年A股IPO融资额1,470亿元，预计全年2,500亿元--安永

随着A股首次公开发行（IPO）的提速，国际会计和咨询事务所安永周四亦相应提高全年IPO融资的预期。安永预期，A股在今年来已有190宗IPO共计融资1,470亿元人民币的基础上，预计全年有400家左右的IPO，融资额在2,500亿元左右。

--中国新股：国泰君安IPO冻结资金2.35万亿元，创A股新股逾七年新高

中国大盘新股国泰君安证券股份有限公司公布新股发行进展，其网上网下共冻结资金2.35万亿元人民币，超过稍早的中国核电（1.685万亿元），创A股IPO(首次公开发行)单只新股申购冻结资金量逾七年新高。

--中国企业：上半年中企全球股权募资849亿美元创历史新高--汤森路透

据汤森路透最新统计数据，今年以来，中国企业在全球股权资本市场（ECM）的募资总额达849亿美元，同比增长83.2%，创历年来上半年募资总额的最高纪录。

--中国航空：国资委正研究三大航空公司旗下货运业务合并的可能性--报载

据第一财经日报周五报导，自国务院国资委、多家航空公司等多位知情人士处获悉，国资委正在研究将中国国航 601111.SS 0753.HK、东方航空 600115.SS 0670.HK、南方航空 600029.SS 1055.HK 旗下的航空货运业务合并的可能性，并向航空公司征求意见。

--中国能源：5月末商业原油库存环比增长1.3%--新华OGP

新华OGP称，中国5月末商业原油库存环比增长1.3%，5月末成品油库存环比下降0.7%。

--中国黄金：央行可能很快批准推出人民币黄金定盘价--消息

消息人士告诉路透，中国央行“随时”可能批准推出人民币黄金定盘价，本周召开的主要行业会议上可能浮现更多细节。如果推出人民币黄金定盘价，那么中国可能要求大陆的黄金买家和外资供应商以人民币金价进行交易，削弱伦敦定盘价在中国这个最大黄金市场的影响力。但是，鉴于人民币还不能完全自由兑换，这两个黄金定盘价可能在全球并存。

--中国个股：中国重工拟参与风帆股份重组，打造动力业务平台公司

停牌中的风帆股份、中国重工周四同时发布的公告显示，其共同的控股股东--中国船舶重工集团拟将风帆股份打造为动力业务平台公司，而中国重工亦将以其持有的相关资产参与重组。

--企业并购：万达院线欲以3.657亿美元现金收购澳洲影院运营商Hoyts集团

中国最大城市电影院线运营商--万达电影院线股份有限公司计划斥资3.657亿美元收购澳大利亚影院运营商Hoyts集团。

--中国企业：阿里巴巴和蚂蚁金服将投资近10亿美元，扶植本地服务业务

阿里巴巴及其关联公司蚂蚁金服将向合资公司投资近10亿美元，希望该合资公司能从中国本地服务市场的快速成长中受益，最初业务重点是外卖送餐。

--企业结盟：俄油表示可能将收购中国化工油气公司30%股权

俄罗斯国家石油公司(Rosneft/俄油)周六表示，该公司已签署一项备忘录，为购买中国化工油气股份有限公司的30%股权铺路；后者是中国化工集团公司(CCPC)的子公司。

(整理 曾祥进; 审校 林高丽)

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