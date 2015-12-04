中国重要财经新闻一周回顾

图为北京CBD一景。 REUTERS/Jason Lee

以下为路透中文新闻为您整理的一周(11月30日-12月4日)中国重要财经新闻：

【政经】

--《焦点》中国制造业持续分化调整，就业连降数月凸显稳增长紧迫性

受内外需不振、北方地区天气寒冷进入工业淡季等影响，中国11月官方制造业PMI跌至逾三年低点，尤其就业指数连月持续下滑反映经济增长低迷的现实。为了稳增长也即是保就业，预计政府将相机抉择调整政策力度，并加大供给侧改革。

--中国经济：继续用好结构性减税手段，积极增加有效投资--总理

中国国务院总理李克强表示，明年要实现“十三五”良好开局，必须继续从供需两端加大结构性改革力度，继续运用好结构性减税等手段，扶持小微企业成长，扩大有效供给。

--中国经济：保持人民币汇率基本稳定，分类开展金融改革创新试点--国务院

中国国务院周三召开常务会议表示，人民币入篮SDR有利于助推人民币逐步国际化进程，并重申中国将坚持有管理的浮动汇率制度，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，有序实现人民币资本项目可兑换。

--韩中贸易：韩国国会批准与中国的自由贸易协定

韩国国会周一批准与中国的自由贸易协定，同意扩大与该国最大贸易伙伴中国的联系。韩中两国在6月签署了自贸协定，该协定料最早在明年初生效，协定将降低两国贸易壁垒，但并未取消对大米和汽车的贸易限制。

--中国房地产：11月百城住宅均价环比及同比连四个月双涨--中指院

中国指数研究院周二提供的报告显示，11月百城住宅均价环比、同比连续四个月双涨，其中环比涨0.46%，同比涨2.93%，涨幅均扩大。展望未来，围绕中央去库存战略导向，更多相关财政、货币等支持政策将陆续出台，楼市“暖冬”可期。

--路透调查：中国明年住宅均价预计小涨2%，高库存需两年以上才能缓解

路透调查显示，2016年中国住宅市场均价预计上涨2%，继续受宽松政策环境以及热点城市带动，但库存偏高及需求透支意味着全年涨幅有限。另一方面，明年房地产投资增速很可能继续下行，而缓解高库存困境可能需要两年以上时间。

--中国外汇：10月货物贸易顺差598亿美元，服务贸易逆差141亿美元

中国国家外汇管理局周一公布，按美元计价，中国10月货物贸易顺差598亿美元，服务贸易逆差141亿美元。

【金融】

--《焦点》中国需壮大海外人民币使用者数量，以真正实现“可自由使用”

国际货币基金组织(IMF)决定将人民币纳入其储备货币篮子，这对于中国政府而言是一大胜利，但IMF对于人民币通过“可自由使用”评估的认定结果并不能带来多大的金融影响，除非中国政府能吸引更多人使用人民币。

--《焦点》后SDR时代，人民币国际化将更任重道远

人民币如期入篮SDR（特别提款权），为自1980年以来SDR篮子构成出现的首次重大变化，尽管比例低于预期，但这是中国经济融入全球金融体系的一个里程碑，对于人民币国际化和国际货币和金融体系的双赢影响不言自明；不过，真正实现人民币国际化还有很长的路要走。

--全球金融：亚投行前几年每年预计放贷100-150亿美元--候任行长

亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)候任行长金立群称，预计该机构在头五到六年每年放贷100-150亿美元。他并试图减轻有关该行将变成中国的工具的担忧。

--中国保险：保险业1-10月原保费收入逾2万亿，同比增长19.7%--保监会

中国保监会公布数据显示，今年1-10月，保险业实现原保费收入20,707.12亿元人民币，同比增长19.68%。其中产险业务原保险保费收入10.84%；寿险业务同比增长21.17%。

--《焦点》中国影子银行遭整顿，高风险借款人在债券市场找到出路

中国金融监管机构开始治理“影子银行”系统性危险一年之后，现在威胁转移到了兴旺的企业债市场，风险较高借款人的债务开始进入面向散户投资者的产品。

【固定收益】

--中国债市：企业债发行条件再放松，但短期发行量难见明显提升

中国国家发改委进一步放宽企业债融资条件，发文称将简化企业债券审报程序，信用优良企业发债豁免委内复审环节；同时放宽信用优良企业发债指标限制，债项级别为AA及以上的发债主体（含县域企业），不受发债企业数量指标的限制。

--《分析》中国IPO申购洪峰安然过境，央行呵护有加年末资金面无虞

在中国央行顺势加量逆回购的呵护下，A股IPO重启后的首轮申购高峰本周安然度过。业内人士认为，公开市场单周净投放500亿元人民币，明确央行维稳姿态；尽管年末将至，但市场对流动性预期仍显乐观。

--中国金融：地方国库现金定存招标范围明年扩至全国，财政发力增渠道

两位了解情况的消息人士周五透露，在此前多地试点基础上，中国财政部明年起将地方国库现金定期存款自主招标范围扩大至全国。这意味着利好流动性的同时，也为地方财政发力增加了新的渠道。

--路透调查：中国债市年末调整风险加大，牛市收官待看明年

汤森路透中国固定收益市场展望2015年第12期的参与机构预期，央行12月维持基准利率不变，但降准预期仍然较高；本月银行间资金利率预期上涨，同时债券收益率全面看涨，年末债市调整风险加大。

--中国债市：财政部完善国债收益率曲线，首度增加三个月及六个月期

路透上海11月30日 - 中国财政部日前完善国债收益率曲线，首度增加三个月及六个月期。财政部表示，这是在2014年首次公布一、三 、五、七、10年等关键期限国债收益率曲线基础上又一次新的尝试，对于进一步提高国债管理透明度，健全国债收益率曲线，促进国债市场持续稳定健康发展具有重要意义。

【外汇】

--中国央行：加入SDR后人民币不会持续贬值，会渐进推动汇率改革--副行长

IMF周一决定将人民币纳入SDR货币篮子，市场对其后人民币汇率走向颇为关注。中国央行副行长易纲周二表示，大可不必担心人民币汇率出现持续贬值，汇率改革也将渐进推动。中国的长远目标是清洁汇率，达到干预极少的情况，但在目前的过渡阶段，在汇率波幅过大及外汇资金出现异动情况下，央行会果断适当干预。

--中国外汇：入篮后增持人民币资产取决组合和流动性目标，汇率非关键--专家法兴银行亚太首席外汇策略师Jason Daw周四在汤森路透投资论坛暨StarMine全球卖方分析师颁奖典礼上并表示，未来各国机构是否增持人民币资产，还是取决于他们的资产组合和流动性目标；未来人民币的全球吸引力料上升，但汇率波动并不是影响因素，增持资产也不会明显影响汇价。

--路透专访：中行新推人民币指数管理一带一路汇率风险，助人民币国际化--专家

加入SDR后人民币国际化进程将提速，而全球经济复苏不均衡加剧新兴市场汇率风险。中国银行新推出“一带一路”人民币汇率指数(BOC OBORR)，为管理中国与沿线国双边经贸中的汇率风险助一臂之力，且作为首个新兴市场人民币汇率指数，将助力人民币国际化更进一步。

--路透专访：加入SDR不意味人民币国际化一步到位，仍需渐进开放--专家

国际货币基金组织（IMF）周一将宣布是否将人民币纳入特别提款权（SDR）货币篮子。清华大学国家金融研究院副院长周皓认为，加入SDR是人民币国际化渐进过程中的里程碑，但不会对本币国际化的大进程形成跳跃性影响，更多是在这一渐进过程中起促进作用。

--台湾金融：人民币加入SDR后料利多出尽回归基本面--富邦金经济学家

台湾上市资产第二大金控--富邦金控资深经济学家罗玮周一称，人民币加入SDR(特别提款权)的题材早已陆续发酵，正式加入后料利多出尽，回归中国经济基本面表现。

【证券/行业】

--路透调查：中国基金经理未来三个月股票建议配比略升至四个月新高

路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比略升至四个月新高，流动性宽松及风险偏好上升，股市的整体市场气氛有所改善，不少基金经理持后市谨慎乐观态度。

--《综述》中国股市收官之月料不平静，多事之秋市场震荡或加剧

中国股市大起大落的2015年似乎注定不会平淡收官，年末资金面、汇率和市场风格的波动，宏观政策的变化以及市场自身调整压力或将导致指数的大幅震荡波动在所难免。

--中国政策：电力体制改革向核心区推进，发售电环节引入竞争--发改委

中国国家发展和改革委员会周一发布电力市场建设、交易机构组建和规范运行、发用电计划有序放开、输配电价改革、售电侧改革及规范自备电厂等六个核心配套文件，发电和售电环节引入竞争，建立购售电竞争新格局，标志着新一轮电力体制改革正向核心区快速推进。

--中国经济：推进农垦改革集团化为主导方向，建重要农产品基地--国务院

中国国务院发布意见表示，进一步推进农垦改革发展，主要目标到2020年，打造一批具有国际竞争力的现代农业企业集团，建成一批稳定可靠的大型粮食、棉花、糖料、天然橡胶、牛奶、肉类、种子、油料等重要农产品生产加工基地，形成完善的现代农业产业体系。

--《焦点》亚太并购交易额突破1万亿美元大关，中国银行业者错失良机

中国科技和电信企业的跨境并购交易激增，推动亚太地区并购交易额首次突破1万亿美元大关；但大陆银行业者却错失了良机，因为他们在并购顾问领域远远落后于国际同行。

--中国个股：中信、海通、国信证券称接受证监会调查是因涉嫌融资融券业务违规

中国最大券商--中信证券周日公告称，此前公司收到中国证监会调查通知书后高度重视，积极配合相关调查的开展。经核实，本次调查范围是公司在融资融券业务开展过程中，存在违反《证券公司监督管理条例》第八十四条“未按照规定与客户签订业务合同”规定之嫌。

--中国个股：国信证券增提融资类坏账准备1.5亿元，今年净利因此减逾1亿

中国大型券商--国信证券周三公告，基于审慎性原则和融资类业务风险性质，公司决定对融资类业务坏账准备计提方法进行变更；预计将增加提取该类业务坏账准备1.5亿元人民币，今年净利润因此减少1.15亿元。

--企业并购：雅士利以1.5亿欧元向法国达能收购多美滋中国全部股权

中国婴幼儿奶粉生产商--雅士利国际周三宣布，将以1.5亿欧元（约12.3亿港元）代价，向主要股东之一的法国达能收购从事婴幼儿配方奶粉业务的多美滋中国全部股权。(完)