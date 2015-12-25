中国重要财经新闻一周回顾

图为北京CBD一景。 REUTERS/Petar Kujundzic

以下为路透中文新闻为您整理的一周(12月21日-25日)中国重要财经新闻：

【政经】

--《专题新闻快速浏览》--中国2015年中央经济工作会议

中国备受关注的中央经济工作会议周一闭幕，将去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板列为2016年经济工作五大任务。中国供给侧改革策略终于从“纸上谈兵”落到了实际政策操作层面，结构性改革进入攻坚阶段。

--中国经济：进一步显着提高直接融资比重，下调燃煤发电上网电价--国务院

中国国务院周三表示，进一步显着提高直接融资比重措施，完善股票、债权等多层次资本市场,建立上海证券交易所战略新兴板，并研究推出新三板向创业板转板试点。

--《焦点》“螺蛳壳里做道场”，中国城市建设顶层设计方案重质不重速

经历城镇化快速发展的中国，正面临诸如雾霾污染、交通拥堵、城市摊大饼等 “大城市病”。时隔37年再度重启的中央城市工作会议，从中央层面为城市建设搭建顶层设计，要求城市发展“螺蛳壳里做道场”，不仅要“留白留绿”，还要提高城市管理水平。

--中国经济：发改委称明年困难可能更大，将确保经济运行在合理区间

人民日报引述中国国家发改委主任徐绍史表示，明年中国发展面临的困难可能比今年更大，加强财政、货币、投资、产业、价格等政策衔接配合，形成增加有效需求的叠加放大效应，增强内需拉动力，确保经济运行在合理区间。

--中国经济：明年工业增速预计6%左右，将引导“僵尸企业”平稳退出--工信部

中国工业和信息化部周四称，预计今明两年规模以上工业增加值增长6%左右，能耗分别降低6%和4%；2016年将引导“僵尸企业”平稳退出，并开展钢铁、水泥、平板玻璃等行业化解过剩产能试点。[nL3S14D1WB]

--中国央行：四季度银行家和企业家宏观经济热度指数均降至逾三年低点

中国央行周四公布四季度问卷调查报告显示，当季银行家和企业家宏观经济热度指数和宏观经济信心指数环比均下降，并降至2012年四季度以来最低水平。

--中国贸易：包括出口退税等一揽子外贸稳增长举措有望春节前推出--报载

中国经济参考报周五报导，有关部门正在酝酿一揽子外贸稳增长的举措，涉及出口退税、减轻外贸企业税费负担、进一步便利化等，有望在春节(2016年2月8日)前推出。

--中国政策：适当降低新建陆上风电和光伏发电上网标杆电价--发改委

为了促进陆上风电、光伏发电等新能源产业健康有序发展，中国国家发改委周四发布通知称，适当降低新建陆上风电和光伏发电上网标杆电价。

--中国经济：遵循供需原则消化房地产库存，须挤房价水分-新华社时评

中国新华社周三发表评论称，经济发展规律表明，房地产高速盲目扩张的老路行不通。遵循市场规律来发展房地产行业，遵循供需原则消化房地产库存，必须挤压房价中的水分，让房价虚火降下来，释放更多消费潜力。

--《焦点》中国拟多管齐下去楼市库存，但招数温和更意在长远

在去年短暂缺席中央经济工作会议后，房地产再度成为中国最高决策层的关注焦点，祭出包括加快农民工市民化在内的六招，逐步消化当前楼市居高不下的库存，稳定房地产市场，减轻房地产投资放缓对宏观经济的拖累。

【金融】

--中国金融：继续发行地方债置换政府存量债务，降低利息负担--财政部长

中国财政部部长楼继伟周二表示，要督促地方政府统筹包括债券资金在内的财政预算资金偿还政府存量债务，切实履行偿债责任，必要时可以处置政府资产；并继续发行地方政府债券置换非政府债券形式的政府存量债务，降低地方利息负担。

--中国金融：债市及信贷资产证券化未来发展空间巨大--央行副行长

中国央行副行长潘功胜表示，尽管中国债券市场发展很快，但与美国等发达市场相比还有较大差距，中国债市及信贷资产证券化未来发展空间巨大；同时债市发展也面临一系列问题和挑战，包括经济下行背景下，微观主体的信用风险会逐步显性化等。

--中国金融：保险机构举牌上市公司需披露资金来源及管理方式等--保监会

在近期险企频频举牌上市公司之际，中国保监会周三晚间发文，对保险机构举牌上市公司股票需披露信息进行了规范，规定保险机构举牌上市公司需要披露资金来源、投资比例、管理方式等信息。

--中国金融：多家银行私募基金管理人资格被叫停，设立资管子公司料加速

多位银行人士周三向路透确认，此前其所在行获批的私募基金管理人资格备案被叫停。业内人士指出，商业银行获取私募基金牌照主体及获批流程存瑕疵是此次被叫停的主要原因，商业银行未来可在成立子公司的基础上申请私募基金牌照。

--中国央行：首批绿色金融债将面世，国外金融机构考虑发行绿色熊猫债

中国央行周四称，多家国内商业银行对发行绿色金融债兴趣浓厚，第一批将很快面世；考虑到中国以间接融资为主的金融体系，央行将先推出绿色金融债，再推绿色企业债。

--中国保险：保监会修改险资投资基础设施规定，不对投资价值及风险作判断

中国保监会拟修改间接投资基础设施项目试点管理办法，受托人设立投资计划应进行注册，注册机构对注册材料的完备性和合规性进行程序性审核，不对投资计划的投资价值及风险作实质性判断。

--中国金融：长城资管股份公司明年初挂牌，后年料具备上市条件

中国长城资产管理公司副总裁胡建忠周四表示，财政部将联合社保基金和中国人寿保险共同设立长城资产管理股份有限公司，预计将于明年1月挂牌，并从二季度开始引入战略投资者。后年料具备上市条件。

【固定收益】

--《分析》中国央行加量投放安抚年末资金面，降准等宽松政策仍相机抉择

年关将至，加之短期又逢新一轮IPO申购扰动，中国央行公开市场本周净投放加量至300亿元人民币，以安抚年末资金面；不过除了一定程度的结构性供需矛盾外，当前整体流动性状况尚可，短期央行以MLF（中期借贷便利）与逆回购等工具提供支持已足够。

--《焦点》中国信用债违约地雷频爆，来年投资更需炼就火眼金睛

对包括持有天威PPN等高风险债的投资者来说，中国债市年底前火热行情，只是更加衬托出他们的无奈与悲伤。频繁的信用债违约，短期内虽不致引发系统性风险，但对煤炭、钢铁等行业债券相关者来说，在即将到来的“猴年”里恐也难现欢颜。

【外汇】

--《综述》中国外汇交易夜盘新年开启，活跃度取决于开放程度

新年来临之际，中国银行间外汇市场交易时间延长终于敲定于明年起执行，但收盘价仍将沿用16:30的成交价，央行意在避免汇率失真，此举料也将有利于企业对汇率工具进行合理安排。

--《猴年展望》维稳人民币还是放任市场化？资本外流可控为两难抉择关键

811汇改无疑打开了人民币贬值的“潘多拉魔盒”，加上美联储启动近10年首次升息，人民币的熊途似乎在即将到来的2016年仍难终结。而中国央行的两难境地也将延续：一方面要践行汇率市场化的政策初衷；另一方面资本流出压力令“央妈”仍不得不频频出手干预维稳。

【证券/行业】

--中港个股：万科称欢迎安邦保险成为重要股东，安邦回应支持其发展

中国大型房地产企业--万科周四凌晨发布声明，欢迎安邦保险集团成为其重要股东，后者则回应表示将积极支持万科发展。这是万科周三表示仍然愿意保留与宝能系对话后，“万宝”争夺战中的又一重要进展。[nL3S14C4MG]令据香港联交所披露最新信息，“宝能系”重要成员深圳钜盛华上周五(18日)增持万科股权至24.26%。

--中国证券：新三板已暂停PE公司挂牌，意在防范行业风险--消息

三位消息人士周三确认，中国全国中小企业股份转让系统公司（“新三板”）已暂停私募股权投资(PE)公司挂牌，此举估计与监管层在对PE进行进一步规范和“新三板”的定位有关。

--中国证券：注册制授权草案获批后，注册机关等六方面将有新安排

中国证监会主席肖钢在全国人大常委会会议上，受托对国务院提请在注册制改革中调整适用证券法有关规定的草案进行说明。他指出，草案获批后，注册机关、审核要求、信息披露要求、中介机构职责等六方面具体事项将由国务院作出安排。

--中港个股：中信证券称将变更坏账准备计提标准，料减少利润3.21亿元

中国最大券商--中信证券周四称，将变更融资类业务坏账准备计提标准，根据对公司2015年末融资类业务规模预测，该项会计估计变更后，将确认融资类业务坏账损失约3.21亿元人民币，从而减少相同规模的利润总额。

--《焦点》助推亚太交易额破万亿美元，中国企业购并明年料续创新高

中国企业2015年大举进行海外收购，协助亚太年交易金额首度超过1万亿美元，2016年交易金额料将继续攀升，因中国企业将买进更多的海外资产，以规避国内经济增长放缓的影响。 (完)