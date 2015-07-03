中国重要财经新闻一周回顾

图为北京CBD一景。 REUTERS/Jason Lee

路透北京7月3日 - 以下为路透中文新闻为您整理的一周(6月29日-7月3日)中国重要财经新闻：

【政经】

--中国经济：要培育公开透明长期健康稳定的资本市场和货币市场--总理

据中国政府网，中国国务院总理李克强周四在法国出访时公开表示，要培育公开透明、长期稳定健康发展的资本市场和货币市场，不断巩固中国经济向好基础。在他的讲话中，资本市场对经济的作用已提高到与财政政策和货币政策几乎比肩的地步。

--中国经济：世行批评中国政府广泛干预金融系统，称可能引发动荡

世界银行周三批评中国广泛干预金融系统，称除非中国政府马上改革消除整体经济中的扭曲现象，否则干预举措可能引发动荡。

--中国数据：6月官方制造业PMI未如期改善，内外需皆弱有待政策进一步托底

最新公布的6月中国官方制造业PMI未能如期改善，仅持平于前月，新订单等多个分项指标均指向需求疲软，同日公布的汇丰制造业PMI虽有小幅回升，但仍处于荣枯线下方，制造业前景依然难言乐观，相对而言，服务业则表现出一定韧性，持续上升。

--中国房地产：平稳增长可期，预计下半年开发投资增速10.7%--中指院

中国指数研究院周三对中国房地产市场做出最新展望，称宏观环境整体向好，供需博弈渐趋合理，下半年楼市平稳增长可期，预计需求继续回暖，房地产开发投资同比增速回升至10.7%。该院稍早公布百城房价数据显示，6月百城住宅均价环比上涨0.56%，连续第二个月上涨且涨幅扩大；同比下跌2.70%，跌幅收窄。

--中国经济：创新棚改融资体制推动政府购买，构建多元化实施主体--国务院

中国国务院最新发布意见称，要加快棚户区改造建设力度，目标2015—2017年改造各类棚户区住房1,800万套，同时创新融资体制机制，推动政府购买棚改服务，构建多元化棚改实施主体。

--中国经济：七大工程包至今年5月底累计完成投资3.1万亿元--发改委

中国国家发展改革委周二表示，截至今年5月底，七类重大工程包累计完成投资3.1万亿元人民币。5月以来在建项目复工、推进速度明显提升，基建投资仍是支撑投资增长的主要力量。

--中国经济：发改委批复广西和贵阳两机场扩建项目，总投资逾230亿元

中国国家发改委周三批复贵阳龙洞堡国际机场和广西桂林机场的扩建工程项目，总投资额超过230亿元人民币。

--中国数据：财新传媒8月起接替汇丰与Markit合作发布中国PMI指标

中国财新传媒周二宣布获得Markit公司编制的PMI（采购经理人指数）在中国的冠名权，财新中国PMI将于今年8月起正式发布，更名后PMI统计方法不变。

【金融】

--中国央行：完善货币政策调控框架，实施稳健货币政策--行长

中国央行行长周小川周四表示，要不断完善货币政策调控框架，实施稳健的货币政策，促进经济持续健康发展要从严从实推动金融改革创新，进一步激发金融活力，促进金融资源优化配置。

--全球金融：亚投行协定签署计划年底成立，第一大股东中国占比三成

中国牵头筹建的亚洲基础设施投资银行周一正式签署协定，从而进入成员国立法批准程序，并计划于年底前正式成立。第一大股东中国在亚投行持股比例为30.34%，该行将同现有国际发展金融机构实现互补。

--中国社保：地方社保金交全国社保统筹管理方案将出台，规模约两万亿—消息

两位熟悉情况的消息人士周日表示，地方社保金划拨给全国社保基金统筹管理的方案已获得中国国务院通过，方案最快将在年底之前落实。此次纳入全国社保统筹管理的地方社保资金规模约在两万亿元人民币。

--中国保险：养老金投资股市投资比例将不高于30%，对市场影响料平缓

中国人力资源和社会保障部周一稍晚公布基本养老保险基金投资管理办法的征求意见稿，提出基本养老保险基金投资股票、股票基金、混合基金、股票型养老金产品的比例，合计不得高于基金资产净值的30%，且不得直接投资于权证；意见反馈截止时间为7月13日。

--中国金融：养老保险基金入市对股市影响将平缓和循序渐进--人社部

中国人力资源和社会保障部新闻发言人李忠周二表示，养老保险基金进入股市不可能很快达到投资比例的上限，对股市会产生一定影响，但这种影响是平缓和循序渐进的。

--中国保险：保险业鼓励员工持股，放宽创新型机构员工持股比例--保监会

为有效推进保险业混合所有制改革，完善保险机构薪酬激励制度，中国保监会周四发文鼓励保险机构开展员工持股计划，尤其是放宽了保险资产管理公司、互联网保险等创新型机构开展员工持股计划的资质条件和持股比例。

--中国金融：中美战略对话达成扩大外资参与中国资本市场的成果一览

中国财政部网站周三披露第七轮中美战略与经济对话成果，在支持金融稳定和改革方面，中国承诺增进外国金融服务公司和投资者对其资本市场的参与。并将积极考虑参照国际做法，针对拥有银行及其他金融或非金融公司的金融集团制定并表监管框架，如考虑为金融控股公司立法等。

--全球金融：金砖国家新开发银行协议获中国人大批准，最早年底运营

中国财政部周三称，金砖国家新开发银行协议正式获得中国全国人大常委会批准，将于7月7日在俄罗斯召开第一次理事会会议，任命董事会成员和首任管理层。预计金砖银行将于2015年底或2016年初启动运营。

--中国金融：央行就银行卡清算机构管理征求意见，核心业务系统不得外包

为促进中国银行卡清算市场健康发展，中国央行周五就银行卡清算机构管理办法向社会公开征求意见，要求银行卡清算机构确保基础设施安全稳定，其核心业务系统不得外包，并且明确了境外机构的业务边界，完善了申请流程等。

--中港个股：交通银行子公司参股华英证券获批，混业经营再下一城

按资产计中国第五大银行--交通银行在混业经营上迈出实质性步伐。江苏省证监局公告称，交通银行全资子公司交银国际收购华英证券33.3%的股权获批准。

--中港个股：建行首推欧元区RQFII货币市场ETF产品，欧洲四国分行正式开业

按市值计中国第二大银行--中国建设银行人民币国际化再行一步，日前在法国泛欧交易所上市了欧元区首只人民币计价和交易的RQFII货币市场ETF基金，其欧洲四国分行亦于同时正式开业。

【固定收益】

--《分析》中国公开市场连续两周净投放，央行频吹暖风提振金融市场信心

中国央行在上周末意外降准降息齐发后，本周公开市场继续释放暖意，不仅连续两周净投放，且逆回购利率继续大幅下调，除了引导资金价格下行并进而降低融资成本外，近期政策动作亦更为着眼于稳定市场预期，以防股市大跌的风险扩散至整个金融市场。

--中国央行：6月通过MLF净收回5,400亿元，提供PSL1,576亿元

中国央行周三公布数据显示，6月央行中期借贷便利（MLF）操作到期收回6,700亿元人民币，开展六个月期中期借贷便利操作投放1,300亿元，利率3.35%。

【外汇】

--中国外汇：一季度经常账户顺差756亿美元，国际储备资产减802亿美元

中国国家外汇管理局周二称，2015年一季度经常账户顺差756亿美元，资本和金融账户逆差179亿美元。其中，资本账户顺差2亿美元，非储备性质的金融账户逆差983亿美元，国际储备资产减少802亿美元。

--中国外汇：5月国际货物和服务贸易顺差406亿美元--外管局

中国国家外汇管理局周二公布，5月国际收支口径的国际货物和服务贸易收入顺差406亿美元；其中货物贸易顺差588亿美元，服务贸易收入逆差183亿美元；1-5月国际收支口径的国际货物和服务贸易收入顺差1,310亿美元。

--离岸人民币：香港5月底人民币存款9,724亿元，按月增加1.8%

香港金融管理局（HKMA）周二称，截至今年5月底止，香港人民币存款为9,724亿元，按月增加1.8%。

--离岸人民币：宝岛债券指数9月公布，以人民币及台币计价

台湾柜台买卖中心周三傍晚发布宝岛债券指数编制原则，规划自9月1日起，公布以人民币及台币计价的宝岛债券指数。此将做为未来宝岛债券ETF(指数股票型基金)的追踪标的，让小额投资人藉此参与宝岛债市场。

【证券/行业】

--中国证券：证监会将对跨市场操纵的违法违规线索进行专项核查

中国证监会周四晚间再次发布官方微博，证监会新闻发言人张晓军在微博中表示，证监会决定对跨市场操纵的违法违规线索进行专项核查，对于符合立案标准的将立即立案稽查。

--中国证券：规范场外配资未设时间表，券商据自查报告整改--证券业协会

上海证券报周四报导，中国证券业协会昨日召开外部接入信息系统评估认证培训会，据多家券商与会人士透露，证券业协会相关领导会上表示，规范场外配资未设时间表，由券商根据自查报告妥善整改。

--中国证券：证监会发布融资融券新管理办法，担保物违约时可不强平

中国证监会周三晚间发布新版证券公司融资融券业务管理办法，值得关注的是，新办法提出，融资融券客户担保物的违约处置标准和方式更加灵活，不再将强制平仓作为券商处置客户担保物的唯一方式。

--中国证券：沪深证交所及中证登8月起下调A股交易结算收费，降幅约三成

中国为提振A股市场信心频频出手。上海、深圳证券交易所及中国证券登记结算公司周三晚间表示，为进一步降低投资者交易成本，拟从8月起调低A股交易结算相关收费标准，降幅约在30%-33%。

--中国证券：券商发行短期公司债试点扩容，可开展两融收益权资产证券化

中国证监会将进一步扩大国内券商的融资渠道。证监会官方微博周三晚间刊登证监会新闻发言人张晓军的话称，券商发行短期公司债试点将扩容到所有券商，同时允许券商开展融资融券收益权资产证券化业务。

--中国证券：中信证券将信用账户融资保证金比例由0.7调整至0.6

据两位消息人士透露，中国证监会周三晚间发布新版证券公司融资融券业务管理办法后，周四中国最大证券公司--中信证券立即做出反应，计划从即日起，将信用账户融资保证金比例由0.7调整至0.6。

--中国证券：国泰君安上调部分股票折算率，并相应下调融资保证金比例

近期一直在严控防风险的券商融资融券业务出现戏剧性变化，国内大型券商国泰君安证券周二刊登公告称，目前蓝筹板块的投资价值已逐渐显现，为引导投资者树立理性投资、价值投资的理念，公司决定上调部分股票折算率，并相应下调融资保证金比例。

--中国证券：目前市场主流三个场外配资系统客户资产总规模近5,000亿元

中国证券业协会周二表示，通过对场外配资活动的调查摸排，初步了解掌握了场外配资活动的基本状况和风险特征。据调研了解，目前场外配资活动主要通过恒生公司HOMS系统、上海铭创和同花顺系统接入证券公司进行，三个系统接入的客户资产规模合计近5,000亿元人民币。

--中国股市：证监会称两融风险可控及配资风险释放，希望投资人增强信心

在降息降准利好刺激下，中国股市周一仍大幅下跌。中国证监会周一晚间发布官方微博安抚市场情绪。证监会新闻发言人张晓军指出，目前券商的融资融券业务风险可控，而场外配资的风险已有相当程度的释放。希望市场参与主体增强信心，理性看待市场，共同促进资本市场平稳健康发展。

--中港证券：基金互认首日两地共受理19家机构申请，将逐步扩大范围

中国证监会与香港证监会的官员周五称，两地基金互认安排7月1日开闸首日共受理19家机构的申请，未来将逐步扩大互认范围。

--中国基金：内地分级基金和保本基金暂不纳入香港内地基金互认范围

中国证监会网站周二稍晚刊登相关问答，就内地与香港基金互认的热点问题作出解答。例如对于纳入互认基金范围的“常规基金”范围，证监会解答称，互认实施初期，按照循序渐进、逐步扩大的原则，互认基金类型从运作成熟、简单透明的产品做起。按上述原则，内地市场中的分级基金、保本基金目前暂不纳入互认范围。

--路透调查：中国基金经理未来三个月股票建议配比升至83.1%

路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比略有回升。经历近期的连续大挫，不少基金经理认为股市正在构筑阶段性的中期底部，可适当地逢低吸纳。

--中国新股：江苏银行IPO申请获批，募资规模或在100多亿元

中国证监会周三晚间公布，江苏银行股份有限公司IPO申请获通过。上海证券周四报导称，江苏银行IPO的募资规模可能在100多亿元人民币。（完）

(整理 林高丽；审校 曾祥进)

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