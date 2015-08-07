中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(8月3日-8月7日)当周中国金融市场摘要:

汇市:

--本周人民币兑美元为延续横向整理，中间价亦继续持平。本周三IMF最新发布关于人民币纳入特别提款权（SDR）的初评报告，引发市场短暂波动，当日超300亿美元成交量也创出今年以来次高，但央行守稳6.21元关口决心不改，市场情绪很快恢复平静，衍生品市场亦显示，在人民币贬值预期逐步淡化，离岸CNH也出现小幅反弹，与在岸价差收窄至70个点子左右水平。

公开市场操作:

--中国央行公开市场当周结束此前两周净投放，转为小幅净回笼50亿元。市场人士指出，近期资金面持续宽松，公开市场微调的影响较为中性；实体经济需求疲弱，银行难觅合意资产导致流动性淤积于银行间，而央行后期或更倚重定向工具，有针对性地为稳增长提供弹药。

债市:

--中国银行间债市当周现券收益率稳步下行。周初农发专项债等供给压力牵制做多情绪，而随着媒体报导专项金融债将定向发行，机构供给疑虑逐步缓解，在资金面宽裕及股市不振背景下，基金等机构对一级金融债配置热情不减，带动二级市场收益率缓步走低，以中短端金融债表现尤为明显；短期资金面支撑下债市有望持续向暖，暂关注下周出炉的经济数据及政策面动向。

票据:

--中国票据市场当周转贴利率走势平稳波动有限。交易员称，虽然市场流动性比较充足，但是资金利率较低，票据利差空间较窄，机构买票意愿不高，加之8月亦是传统淡季，整体成交量亦处低位。他们并称，短期票据价格已经处于相对低位，虽然资金面宽松仍有支撑，但预计继续下行空间有限。

股市:

--当周沪综指.SSEC宽幅震荡，累计上涨2.2%。尽管沪深证交所修改融资融券规则，限制融资当日回转交易，减轻抛空压力，但市场心态仍不稳，周初大盘一度反弹，但马上就出现回调，成交量逐步萎缩。在巨额增量资金入市预期的支撑下，周五大盘再度上涨逾2%，收报3,744.205点。

期市：

--沪铜本周累计下跌0.7%，周内触及一周低点，受压于疲弱需求前景与强势美元。不过断电、罢工、洪水、乾旱以及低品级原材料正在压抑铜供应，有可能使市场供应不足情况出现的时间早于预期，或为铜价今年晚些时候上涨埋下伏笔。沪铜主力合约SCFcv1周五收报37,970元。

--沪金本周累计上涨1.4%，结束此前连六周下跌，不过周内曾创出近两周低位。短期金价料难脱离疲态，因此前美国出炉更加乐观的经济数据与本周亚特兰大联储总裁洛克哈特言论，提高了美联储最早在下个月升息的预期。若周五美国就业报告强劲，则可能推动金价进一步下跌。沪金主力合约SHAUcv1周五收报221.20元。(完)

(整理 吕雯瑾/吴芳/张金栋/倪蔚丹; 审校 曾祥进)

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