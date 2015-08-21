中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(8月17日-21日)中国重要财经新闻：

【政经】

--《焦点》中国制造业PMI初值创近六年半低点暗示经济仍未见底，破7风险加大

中国8月财新制造业PMI初值创近六年半低位，且已连续六个月处在荣枯线下方；此外产出指数创下45个月低点，新订单指数则创三年低位，暗示内外需俱疲，经济恐怕仍未见底，破7风险加大。

--中国经济：积极财政政策更大发力，加大对小微企业税收优惠--国务院

中国总理李克强周三主持召开国务院常务会议指出，将继续实施定向调控，进一步加大对小微企业的税收优惠，让积极财政政策更大发力，可以为创业创新减负。

--《综述》天津爆炸事故引发中国公共安全之忧，背后隐含更多迷思

尽管天津港爆炸事故的处置还在继续中，巨大的经济损失尚无法估算，危险品仓库爆炸的化学物质对环境污染仍在监测，但对导致此次爆炸事故的天津港国际物流中心区域内瑞海公司背后的故事正成为各路媒体追逐的焦点，也让整个事件更显扑朔迷离。

--中国房地产：7月房价延续回暖之势，一线城市上涨压力浮现

尽管7月属于楼市淡季，中国房价仍然延续了回暖之势，统计局最新数据显示，7月70城房价同比跌幅继续收窄，环比持续上升，一线城市房价涨势稳居前列，上涨压力开始浮现。

--中国经济：今年出口不乐观仍有望增长，人民币贬值是双刃剑--商务部

中国商务部发言人沈丹阳周三表示，今年外贸形势比预计的更复杂严峻，全年出口不容乐观但仍有望正增长，进口降幅还将继续收窄。近期人民币汇率贬值对外贸的影响是多方面的，劳动密集型企业可能相对受益。

--中国经济：在国企、财税、金融等领域集中推出一批改革方案--深改小组

中国国家主席习近平主持召开中央全面深化改革领导小组第十五次会议强调，要在国企、财税、金融、司法、民生、党建等领域，集中推出一批力度大、措施实、接地气的改革方案，提高改革精确发力和精准落地能力，扎紮实实把改革举措落到实处。

--中国国企：前七月利润降幅扩大至2.3%，地方国企利润增速放缓--财政部

中国财政部周三公布，今年前七个月全国国有及国有控股企业利润总额同比下降2.3%，为14,157.9亿元人民币，降幅较上半年的0.1%扩大，地方国有企业利润增速放缓。

--《热点聚焦》为提振经济增长，中国影子金融体系重登舞台

8月炎热的一天，距上海两小时火车车程的暨阳湖生态园中，高耸入云的摩天轮和巨大的过山车异常安静地矗立着。这座游乐园三年前建于张家港这座尘土飞扬的港口城市，产权归市政府所有，目前的融资是通过中国政府近期正逐步叫停的地方政府融资平台。这些灰色融资工具在地方政府的资产负债表上没有体现，在中国政府试图刺激经济之际又卷土重来，为新项目提供资金，或者像上文中游乐园的情况，对旧债务进行再融资。

【金融】

--中国央行：进行1,100亿元六个月期MLF操作，利率3.35%

中国央行周三称，为保持银行体系流动性合理充裕，结合金融机构流动性需求，今日对14家金融机构开展MLF(中期借贷便利)操作共1,100亿元人民币，期限六个月，利率3.35%。这也印证了路透稍早的消息。

--《分析》逆回购+MLF组合拳救急，中国总量宽松工具仍随时待命

因应近期资金趋紧，中国央行公开市场本周净投放规模创半年来最大。结合MLF(中期借贷便利)操作，央行意在对冲性地释放资金，以应对外汇占款下降及为维稳汇率导致的流动性压力；若人民币贬值预期和资金外流压力不减，后续宽松动作仍会跟上。

--《焦点》汇率贬值阻缓中国债市加杠杆步伐，机构暂静观视资金面而动

近日人民币汇率贬值在收紧流动性的同时，亦令股灾以来债市加杠杆的步伐受阻，此前备受青睐的信用债承压更为明显；不过在宽货币政策、低利率环境尚没有方向性逆转前，机构主动调降杠杆意愿暂有限。

--《焦点》中国中小银行掘金票据创新业务，互联网金融成小伙伴

对于中国中小银行，蓬勃兴起的互联网金融正由存款竞争者变为票据业务小伙伴。银行业人士称，经济逆周期与权益市场波动使票据“创新”业务成为银行资产的“新宠”，而互联网金融平台放大了银行配置票据资产的动力，并提升风险偏好。

--《特写》中国P2P网贷逆袭担保贷款，风生水起却风险未卜

顺应金融脱媒趋势，中国政府正在大力鼓励互联网金融发展，增加金融供给。崛起于草根的P2P行业迎来了一派繁荣景象。但随着业务量的剧增，风险防范的任务也越来越重。

--中国金融：地方债市场后门半开，地方融资平台债券引来投资者兴趣

中国政府批准了2.6万亿(兆)元人民币(4,070亿美元)的地方债发行额度，旨在推动地方政府融资摆脱影子金融体系而增强透明度。这是中国金融改革计划的组成部分不过投资者似乎觉得影子体系也不错，政府看来也在默许。

--中国央行：政策性银行未来可考虑进行业务分拆独立上市融资--行长

中国人民银行行长周小川表示，如果未来政策性银行资本积累略低于扩张速度，国家可以视能力提供补充资本支持，并可以考虑吸收其他资本；在股权融资的可能性上，未来可考虑将部分业务分拆独立上市。

【外汇】

--《人民币综述》汇改后中国汇市成交急增，央行干预并非永远游刃有余

自8月11日中国央行宣布汇改以来，银行间汇市人民币兑美元成交骤增，日均成交量超330亿美元，盘中并时现央行干预身影。分析人士指出，央行通过盘中干预实现维稳汇率目标短期仍无虞，但随着成交日渐放大，实现人为设定汇率均衡目标的代价和难度都在上升。

--《财经洞察》迎接人民币崛起和中美货币对抗时代

中国央行近期修改人民币对美元汇率中间价定价规则，虽然离完全独立的浮动汇率制度仍有距离，但相比之前由央行主导汇率水平的定价机制而言，人民币汇率开启了全新的市场化时代，并对人民币国际化崛起有举足轻重的影响。

--《财经洞察》央行再落四子后中国资本项目开放将棋至终局

僵硬的人民币汇率开始变得更富弹性，为中国资本项目下一步开放腾挪出更大的空间。在多数资本项目实际或有条件开放的基础上，预计中国央行将在11月的SDR正式评估日前，重手落下四枚棋子，基本完成资本项目棋局的收官之举。这四个开放内容包括个人投资者出海（QDII2）、深港通实施、债券市场继续对外开放，以及企业外债管理制度改革。

--《市场热谈》中国外币理财需求大增，但风险与收益匹配资产选择有限

市场风云变幻，近期人民币突然贬值，骤然推升外币理财需求，部分银行理财资金渐移步至中资境外美元债市场，多数增持国有大行、央企等发行的投资级美元债。

--《分析》中国让人民币贬值，对外汇行业来说不是什么好事

中国安排人民币贬值应会刺激全球汇市成交量大增，因为交易员要在波动性意外上升的情况下寻求自保并获利。但人民币贬值对市场活动的长期影响可能不太好。从寻求稳定回报的退休基金到考虑海外扩张的实体企业，这些目光放得比较长远的投资者都会担心，新一轮“货币战”将导致汇市疯狂震荡。

--中国外汇：7月银行结售汇再现逆差，资本流出压力上升但人民币无虞

中国7月银行结售汇再现大幅逆差，结束此前连续两个月顺差，彰显国内外汇市场供求明显恶化。随着美联储加息时点临近，跨境资本流出新兴市场压力上升，中国亦不例外，但中国有能力稳定汇率预期，确保人民币不失控。

--路透调查：人民币空仓升至五年来最高，新兴亚币前景恶化

路透调查显示，继人民币意外贬值后，人民币空仓规模升至逾五年以来最高，过去两周新兴亚币的前景恶化，严重程度为数年来之最。

--人民币汇率：7月实际与名义有效汇率双双刷新历史新高--BIS

国际清算银行(BIS)最新公布，7月人民币实际与名义有效汇率指数均再现大幅反弹，双双刷新历史新高。其中当月人民币实际有效汇率指数上涨1.61%至132.13，上月为环比上涨0.81%；人民币名义有效汇率指数上涨1.20%至127.46，上月环比为上涨0.87%。

--中国金融：外债管理改革行在途中，央行考虑取消外债规模审批--消息

中国央行有序推进资本项目可兑换有望再落一棋。三位消息人士周二透露，央行考虑复制推广上海自贸区采用的外债管理办法至全国，即取消外债规模审批，改为按照企业资本金的一定比例自行决定对外发债。

【证券/行业】

--中港个股：四大国有银行悉数发布中央汇金协议受让其A股股份公告

继中证金上周表态通过协议转让方式向中央汇金公司转让一部分股票后，中国四大国有银行周三晚间悉数发布公告称，汇金公司已于近日通过该方式受让其A股股份。受让后，汇金公司持有各大行股份占比相较一季报皆略有提升。

--《焦点》中国股市摆脱“重症监护”重返自主运行，震荡料是近期主基调

中国股市经历罕见股灾并获“政府军”进场救市后月余，监管层终于宣布其脱离“重症监护”状态，国家队主力中证金表态一般不入市操作，将大盘走向的决定权重新交还给了市场和投资者。

--中国社会：彻查天津爆炸事故责任，补偿群众及企业损失--中央政治局

中国中共中央政治局周四上午召开会议指出，对天津港8·12爆炸事故要彻查事故责任并严肃追责，对事故周边群众及企业的受损情况，合情合理研究制定救助、补偿方案。

--中国社会：北京等七省市将实施临时减排，确保抗战胜利纪念活动期间空气质量

人民日报周二报导，8月28日零时至9月4日24时，北京等七省区市将统一实施六大临时强化减排措施，以确保抗战胜利70周年纪念活动期间空气质量明显改善。

--《焦点》中国石油贸易双雄展开正面交锋，搅动亚洲油市

中国联合石油公司(联合石油)与中国国际联合石油化工公司(联合石化)，这两家大型国有石油贸易公司之间的竞争愈演愈烈，让亚洲石油市场也随之动荡，双方针锋相对，为的是争夺该地区原油指标的控制权。（完）

(整理 黄凯)

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