中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(9月7日-11日)当周中国金融市场摘要:

汇市:

--人民币兑美元当周小幅下跌0.3%，中间价当周累计亦小跌0.16%。8月外储创记录单月跌幅引发市场担忧，离岸人民币持续偏弱，与在岸价差维持1,100点子左右的近四年高位；而为缓和贬值预期以及提高央行入市干预效果，央行出台一系列限制远期购汇等监管措施，大幅提高利用远期购汇等的套利成本，同时管理层也不断喊话维稳，周四央行更罕见入市干预离岸市场，两地价差一度消弭，人民币贬值预期有所缓解，一系列组合措施亦凸显管理层维稳汇市决心。本周在岸人民币成交量明显萎缩，较8月底的日均400美元以上的成交下降近四成。

公开市场操作:

--尽管降准实施后中国银行间市场资金面已逐步趋于宽裕，但央行资金投放步伐不停，本周公开市场净投放800亿元人民币；虽然汇市暂时归于平静，但未来人民币贬值警报依旧未消，外汇占款面临不断下降的压力，接下来央行持续输血料仍可期。

分析人士并指出，目前经济疲势难改、股市动荡尚未完全平复，从控制金融风险的角度看，货币政策亦需要保持宽松；政策工具上，逆回购、MLF（中期借贷便利）、SLO（短期流动性调节工具）等常规工具仍会轮番上阵，若压力较大时，预计降准也会再次出手。

债市:

--中国银行间债市当周现券收益率小幅反弹。降准实施后流动性压力趋于缓和，人民币贬值压力有所减轻亦利好资金面预期；本周公布的经济及金融数据超预期不多，对现券均刺激有限，8月CPI有所回升，但对货币政策宽松暂不形成制约。基本面及流动性继续为债市提供利好支撑，但获利回吐使收益率略有上行，机构进一步做多动力暂不强。

票据:

--中国票据市场当周转贴利率小幅反弹；三季末临近，为控规模机构收票意愿减弱，不少机构选择先出跨月短票，目前足月票（六个月纸票）成交主要在3.65%-3.70%附近，一年电票成交则高出20个基点(bp)左右，而随着月末将至，转贴利率料还有上行空间。

股市:

--当周沪综指.SSEC[.SSCN]累计上涨1.27%，收报3,200.23点。周一沪综指收跌2.52%，虽然此前监管层释放多样政策利好，但人气信心一时难以拢聚；周二周三，随着政策利好逐步显现，以及监管层酝酿推出熔断机制，A股出现蓝筹和中小创共舞的局面；周四周五，受获利回吐及清理存量场外配资影响，大盘上攻无力进入回调，缩量整固、箱体震荡格局明显，预计短线大盘继续震荡磨底(完)

(整理 边竞/吴晓龙/吕雯瑾/张金栋; 审校 黄凯)

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