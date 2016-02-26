中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的2月22日-26日当周中国金融市场摘要:

汇市:

--人民币兑美元当周微跌0.26%。国际美元继续震荡反弹，人民币中间价受此影响碎步回落，随着春节因素消退，购汇需求回升，只是大行仍在结汇方向提供流动性，因此市场波动并不大；而G20财长和央行行长会议亦未传出超预期言论，市场反应整体平静，短期人民币料延续持稳走势。但人民币期权隐含波动率继续震荡上行，似乎表明市场对汇率可能放宽波动的预期在上升。

公开市场操作:

--中国银行间流动性当周紧势蔓延，因资金到期量巨大及缴税等因素叠加发酵，不过在央行公开市场逆回购操作同步加量呵护下，单周净回笼规模较上周剧减逾八成。分析人士认为，央行或意在暂时维持紧平衡格局，度过月末资金面有望逐步改善。

针对央行最新表态稳健略宽松货币政策基调还将延续并动态调整，他们指出，短期人民币汇率走势难言企稳，成为掣肘政策走向的因素，预计包括逆回购及MLF(中期借贷便利)等在内工具还将为平滑流动性主要手段。

他们并称，长期来看，从外汇占款持续流出趋势分析，基础货币缺口弥补压力仍大，靠公开市场滚动操作或难解决长期资金短缺问题，降准等宽松政策可能性仍难从根本上消除。

债市:

--中国银行间债市现券走势偏弱。资金面因缴准等影响一度吃紧，现券和一级市场也随之承压，不过央行以放量逆回购维稳流动性，市场心态又得以恢复。目前来看，短期内降准等政策出台预期不强，市场缺乏明确的方向感，现券或许仍要震荡一段时间。

票据:

--中国票据市场转贴利率当周先下后上，但整体变化有限。交易人士表示，周初资金面尚属平稳，转贴价格一度略有下行，但随着后半周流动性逐步吃紧以及月末出票冲规模机构增多，电票价格掉头小幅攀升，纸票则成交偏少；票据价格未来趋势仍还需继续观察度过月末之后的资金价格走势，以及央行的政策动向。

股市:

--中国股市沪综指.SSEC当周累计下跌3.25%。受证监会换帅消息影响，周一大盘一度大涨逾2%，不过市场信心仍没有明显改善，随后大盘即开始震荡，获利卖压周四得到集中宣泄，当天沪综指收跌6.41%；周五在证监会出面辟谣的情况下，大盘才企稳，当日沪综指收报2,767.21点。

期市

--中国上期所沪金SHAUcv1本周震荡走升1.5%，周中最高触及264.6元的逾一年新高。黄金再次受到避险投资者的青睐，今年至今上涨约16%，因全球股市大跌，对经济增长放缓的担心加剧。预计国际现货金可能进一步上涨，因其快将形成“黄金交叉”关键技术图形，即50日移动均线升穿200日移动均线。沪金主力合约周五收报261.85元。

--中国上期所期铜SCFcv1本周微幅上扬，周中一度冲高至36,560元。春节过后，沪铜总持仓有所回升，投资者重新进入市场。在全球宽松预期下，市场风险偏好回升，加上消费旺季预期，多重因素共同提振，预计铜价仍有进一步上行动力，不过，仍倾向于弱反弹。后市密切关注下游开工及现货市场情况。沪铜主力合约周五收报35,840元。(完)