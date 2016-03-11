中国重要财经新闻一周回顾

图为北京CBD一景。 REUTERS/Petar Kujundzic

以下为路透中文新闻为您整理的一周(3月7日-3月11日)中国重要财经新闻：

【政经】

--中国数据：2月CPI再度跨入“2时代”，通胀中枢趋上但暂无滞胀风险

寒冷天气和春节假期消费等季节性因素，推动食品尤其是蔬菜和肉类价格大涨，导致中国2月CPI再度迈进“2时代”。未来猪肉价格还将延续上涨，再加上货币偏于宽松调节、大宗商品长周期反弹，都预示着中国通胀中枢趋于上行。

--中国数据：2月出口降幅近七年最大，外贸严峻令经济前景再添变数

受季节性因素和外需疲弱影响，中国2月出口同比创近七年最大降幅；虽然大宗商品价格回升扶助进口降幅收窄，但进口依然是连续16个月负增长，整体外贸形势依然严峻。分析人士认为，出口大幅逊于预期，必然对经济的拖累也更大，内外需疲弱的格局并未改变，面临“三期叠加”的中国经济前景再添变数，短期稳增长压力进一步升温。

--中国经济：今年的挑战和风险不容低估，有充裕政策储备应对--发改委

中国国家发展改革委员会主任徐绍史周日表示，今年经济面临比较大的风险和挑战，但政策储备充裕，有信心使中国经济运行在合理区间，也不会因处置过剩产能出现下岗潮，中国经济不可能硬着陆，也没有拖累世界经济。

--中国财政：赤字和债务仍有空间，今年地方债务到期5万亿继续置换--财长

中国财政部部长楼继伟指出，今后一个时期中国财政收入潜在增长率有下降趋势，但赤字和债务仍有一定提升空间；今年地方政府到期债务有5万亿元人民币左右，将继续允许地方发行债券进行置换，明年恐怕还要做一些。

--中国经济：央行行长称财政政策能对供给侧、结构性改革发挥更好作用

中国人民银行行长、全国政协副主席周小川表示，要给新型金融活动提供更好的空间，并要有更好的监管；而供给侧、结构性改革，从功能上来讲，财政政策能够发挥更好的作用。

--中国财政：存量资金明显下降，今年加强对两年内资金清理盘活--财政部

中国财政部办公厅主任、新闻发言人欧文汉表示，总体上看财政存量资金规模明显下降，2016年将继续按规定清理收回两年以上结转资金，并加强对两年以内资金的清理盘活。

--中国经济：央行副行长称部分城市房价暴涨不能简单归于因货币政策

针对近期北京、上海和深圳房价暴涨问题，中国央行副行长陈雨露称，这不能简单归因于货币政策，而是由一线城市房地产市场结构性失衡、微观经济体资产配置，以及舆论炒作形成正反馈等多重因素共同影响所致。

--中国外贸：有信心实现回稳向好，今年提出定性而非定量目标符合现实--商务部长

中国商务部部长高虎城表示，1-2月中国出口下探主要是受全球经济贸易低迷和传统春节因素的影响，有信心实现今年外贸“回稳向好”的目标。今年政府工作报告在外贸方面提出一个“定性”而非“定量”的目标完全符合现实，目前这种情况下很难做出一个定量的指标。

--中国央行：住房信贷政策调整的基本逻辑和总体基调是因地施策--副行长

中国央行副行长潘功胜表示，当前中国房地产市场基本特征是总量过剩、区域分化，因此，住房信贷政策调整的基本逻辑和总体基调是因地施策。他并称，解决目前一线城市住房上涨问题，需要一些综合措施；央行与住建部、银监会等酝酿新策，治理房企和中介跨界经营金融业务的问题。

--中国房地产：防止异常交易推高房价，通过因城施策房价一定会稳住--国土部长

中国国土资源部部长姜大明表示，要坚持和完善土地招拍挂制度，防止异常交易推高房价；国土部会全力支持北京上海深圳等地出台的调控举措，相信通过地方政府因城施策的努力房价一定会稳住。

--《焦点》加杠杆助推中国楼市火爆，如何因城施策去库存成挑战

中国以上海、深圳为代表的一线城市楼价今年开年后疯涨，包括首付贷在内的各类加杠杆业务无疑起到推波助澜的作用，这也成为正在召开的全国两会热点话题，监管层明确表态正酝酿治理新策，以防范金融泡沫风险。

--《财经洞察》中国债务杠杆转移的国家策略

中国金融市场讨论多年的去杠杆路径，近期得到了财政部和央行等重要部门的先后证实，显示发达经济体金融危机期间成功采用的债务杠杆主体调整策略，在中国国家战略层面也得到了坐实。

--《焦点》中国首设GDP增长区间目标，寻求稳增长与调结构艰难平衡

中国周六发布的政府工作报告将今年国内生产总值（GDP）增长目标下调至6.5-7%，亦为首次设定区间目标，凸显在经济下行压力仍大的背景下，中国为宏观调控预留空间和引导市场预期的良苦用心。[n

--《焦点》中国今年预算赤字率升至3%，财政增收乏力实际水平料更高

为给疲弱的经济注入更多动力，中国今年全国预算赤字率如预期般提高至3%。随着财政政策接棒货币政策担纲经济托底重任，扩大政府债券发行及减税将并行；但由于微观层面企业经营压力还在加大，收入增长乏力令今年财政形势并不乐观，实际赤字率突破3%可能性不小。

--《综述》应对中国经济下行严竣形势，宏调部门高官表态各有千秋

2016年或许是中国经济最难熬的开始。从两会开始后周日首场发改委新闻发布会到周一中国财长的发布会，对经济下行压力加大和债务风险的担忧，以及上升的赤字率是否会伤害中国经济增长可持续性无疑成为全世界关注的焦点。

--中国社会：全面放开生育政策“没有时间表”，到2050年总人口预计13.8亿

中国国家卫生和计划生育委员会表示，到本世纪中叶，中国人口众多的基本国情没有根本改变、人口对经济社会发展的压力没有根本改变，人口与资源环境相对紧张的关系没有根本改变，这就决定了计划生育的基本国策还是要长期坚持；至于什么时候全面放开生育政策则“没有时间表。”

【金融】

--中国金融：货币政策总量还是稳健的，局部偏松--央行副行长

中国央行副行长易纲周五称，货币政策总量还是稳健，局部偏松，比如通过抵押补充贷款（PSL）发放棚户区贷款。

--中国金融：商业银行将获准在不良资产处置领域实施债转股--消息

两位消息人士透露，中国将于近期出台相关文件，允许商业银行在不良资产处置领域实施债转股，以支持实体经济，此文件并由国务院特批以突破商业银行法规限制。市场认为，银行若债转股“利空股市，利多债市”，而商业银行资本管理办法对银行持有工商企业股权风险权重过高或阻“债转股”实施。

--中国金融：央行参事建议尽快出台互联网金融风险监管的配套措施

中国全国人大代表、中国人民银行参事王顺表示，应尽快出台信息披露、风险控制、资金存管、市场退出机制、金融消费者主权理念及保护等操作层面的配套措施，努力实现互联网金融风险监管的全覆盖。

--中国基金：养老金投资配套政策将推出，今年启动投资运营--人社部部长

中国人力资源和社会保障部部长尹蔚民在全国人大和政协两会期间表示，国务院去年已经通过了《基本养老保险基金投资管理办法》，目前正在制定相应的配套措施和一些细则办法，这些配套政策会陆续推出，今年会启动投资运营。

--中国金融：应适时合并“一行三会”，迅速稳定人民币汇率预期--原货币政策委员

原中国央行货币政策委员会委员李稻葵表示，应该在适当的时候将“一行三会”分业监管的模式整合为统一的大金融监管，并要迅速稳定人民币汇率的市场预期，通过在国际市场上反复表明人民币汇率政策意图，更加科学、准确地管理跨境资本流动，防止短期过大的资本流出。

--中国保险：保监会拟扩大险资投资范围，但重大股权投资需报批

为进一步完善保险资金运用管理制度，中国保监会发布通知，拟修改《保险资金运用管理暂行办法》并公开征求意见，将资产证券化产品和创业投资基金等私募基金纳入险资投资范围，同时规定重大股权投资应报保监会核准。

--中国金融：信托登记公司获批正式筹建，年内可能挂牌运行--报载

讨论多年的信托登记平台有新进展，年初中国信托登记公司已获高层批准筹建。公司组建工作于2016年内正式启动，力争年内正式挂牌运行，相关部门还将制定发布《中国信托登记有限责任公司监督管理办法》。

--中国金融：平衡去杠杆与支持经济，不搞大水漫灌式金融--银监会主席

中国银监会主席尚福林表示，目前银行业对实体经济贷款的总量已经不少，下一步关键在于进一步提高使用效率。同时，平衡当前去杠杆任务和支持实体经济的发展，不能搞大水漫灌式的金融。

--中国金融：设立民营银行没有家数限制，近期将批设一批--银监会副主席

中国银监会副主席曹宇称，当前，民营银行审批设立政策明确、工作进展顺利，现在对民营银行的设立没有家数限制，同样也没有时间表，近期将有一批民营银行进入批设阶段。

--中国个股：浦发银行拟定增募资至多148.3亿元，用于补充核心一级资本

中国股份制银行--上海浦东发展银行周五公告称，拟向大股东上海国际集团及其子公司上海国鑫投资发展公司非公开发行A股，募资至多148.3亿元人民币，将全部用于补充公司核心一级资本，提高核心一级资本充足率。

【固定收益】

--《分析》中国央行降准后连两周净回笼，流动性无忧货币政策暂处观望

中国央行公开市场本周逆回购小量平价操作，继续净回笼资金2,050亿元人民币。降准后公开市场连续两周净回笼累积逾万亿，已超过上周降准所释放的流动性；不过受益于2月资本流出压力下降、信贷投放放缓等因素，银行间资金面延续宽裕，供需平稳之下，公开市场回笼干扰不大。

--中国政策：证监会研究试点绿色公司债，更多发行主体品种有望面世--报载

中国证券报报导，继央行、发改委等出台有关规定后，证监会也在研究绿色公司债相关办法，中国绿色债券标准体系正加速构成与完善。其中，非金融企业绿色融资工具和绿色公司债可能率先试点，未来包括绿色熊猫债、绿色政府债等新品种有望面世。

--中国央行：副行长称正抓紧推动建设全国统一票据市场--中国证券网

中国央行副行长潘功胜表示，央行正在抓紧推动建设全国统一的票据市场。建设全国统一的票据市场是下一步央行工作计划之一；建设电子票据交易系统，将有利于提高票据市场交易效率，降低票据市场交易成本和交易风险。

--中国信用债：南京雨润食品称17日将到期的5亿短融，到期兑付存不确定性

中国南京雨润食品有限公司周三公告，该公司将于本月17日到期的5亿元人民币一年期短期融资券，本息兑付存在不确定性。因公司董事祝义财被执行指定居所监视居住，间接影响生产经营。

【外汇】

--中国央行：2月末外汇储备为32,023亿美元，环比下降285.72亿美元

中国央行周一公布，2月末中国外汇储备为32,023.21亿美元，较1月末的32,308.93亿美元下降285.72亿美元，为连续四个月下降，但降幅缩减。

--中国外汇：外汇管理支持正常合理用汇的政策没有变--外汇局

中国国家外汇管理局在官方微博表示，外汇管理支持正常合理用汇的政策没有变，华尔街日报称中国“限制商业汇兑行为”的报导不准确。

--中国外汇：外汇储备充裕，中投公司资产从未计入--外汇局

中国外汇管理局周三表示，当前中国外汇储备规模为3.2万亿美元，无论是以绝对规模还是以其他各种充足性指标进行衡量，都是充裕的。中投公司资产从未计入外汇储备，其投资操作不会引发外汇储备规模变动。

--《焦点》对冲基金作空人民币阵营主力解散，仅剩“黑天鹅”死守

基金经理人及银行人士指出，去年曾有三种对冲基金类型重金押注中国人民币大幅贬值，其中两种类型已经撤出这类押注，只剩下一些极度看空的“黑天鹅”对冲基金仍持有长期押注部位。

--离岸人民币：渣打人民币环球指数1月升3.1%，因贬值后离岸成交量大增

渣打最新公布的人民币环球指数1月环比升3.1%，因年初贬值后，离岸人民币汇市成交量大增；指数回升或只是短暂现象，而实际趋势仍疲弱。企业可能因担心中国政府进一步限制资金外流，将更多人民币资金保留在境外帐户，终止2015年中以来离岸人民币存款下降趋势。

【证券/行业】

--中国证券：证监会副主席称注册制正在研究，战新板希望尽快推出--中证

据中国证券报网站早间报导，中国证监会副主席李超表示，注册制还在研究；而战略新兴板从去年开始就在研究，希望能够尽快推出。

--《焦点》中国政府工作报告透出注册制实施延后信息，严格监管体系需先行

作为中国A股市场近阶段最大利空因素之一的股票发行注册制计划，估计要延后了。上周末公布的中国2016年政府工作报告透出信息，注册制发行今年大概率难以实施。

--中国国企：上海发布国企混改操作指引，原则上应引入战投--国资委

中国上海市国资委近日发布国企混合所有制改制操作指引，对上海市属国企混改的一般流程、改制决策、审计评估、产权交易等多个方面予以了明确；其中提到，企业混改引入投资者时，原则上应引入战略投资者，必要时也可引入财务投资者。

--中国房地产：上海楼市出现非理性过热情绪，必须加强调控--市委书记

针对今年以来上海楼市加速升温，上海市委书记韩正周日表示，楼市出现非理性过热市场情绪，抬高了房价，对此高度关注，政府必须加强调控。

--汽车产业：中国2月汽车销量158.1万辆，同比下降0.9%--中汽协

中国汽车工业协会称，2月汽车销量158.1万辆，同比下降0.9%，环比减少36.9%。

--中国钢铁：14日起铁矿石手续费标准恢复至成交金额的万分之0.6--大商所

中国大连商品交易所周四宣布，2016年3月14日起，铁矿石品种同一合约当日先开仓后平仓交易不再减半收取手续费，手续费标准恢复至成交金额的万分之0.6。目的是提高市场抗风险能力，及早防范交易过热、防控潜在市场风险。

--路透专访：中国五年内去产能1-1.5亿吨尚难化解钢铁过剩产能--钢企高层

产能过剩重压下的中国钢铁业正艰难前行，对于中国提出5年时间压减粗钢产能1-1.5亿吨的目标，中国大型民营钢铁企业--山东石横特钢集团董事长张武宗称，考虑到中国的实际钢铁产能远不止8亿吨，这一目标尚难以化解过剩产能。

--路透专访：中国首台AP1000核电机组料2017年中投产，大力推动核电走出去--中核

中国核工业集团公司董事长孙勤称，目前，国内首台第三代先进压水堆AP1000型核电机组准备进入安装阶段，预计将于2017年6月投产，2017年底第二台可以投产，且未来中国每年新增核电机组6-8台。中国还将大力推动核电走出去，2030年前在“一带一路”国家将建造20-30台核电机组。

--中国国企：中国电子集团将混改引入战投，并提升资产证券化率--总经理

在近期抛出长城电脑和长城信息的重组方案后，中国电子信息产业集团总经理、全国政协委员刘烈宏指出，未来将加强投资主体多元化、混改引入战略投资者；并推动所属企业员工持股；有计划稳步推进集团公司包括军工资产在内的整体资产证券化水平。

--《焦点》美国以中兴通讯违反伊朗制裁为由，对其实施出口限制

制裁专家认为，美国针对中兴通讯采取的出口限制举措可能会中断其全球供应链，并可能导致严重的元器件短缺。中兴通讯是中国电信业制造商，美国称其违反了美国对伊朗的制裁规定。(完)